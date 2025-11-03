Chuyên gia: Những món ăn giúp hạ huyết áp cực hay!

Rất may là có những thực phẩm và món ăn nhẹ giàu dinh dưỡng có thể giúp điều hòa huyết áp, đặc biệt là các chất như magiê, kali, chất xơ và chất béo omega-3. Theo các chuyên gia, chế độ ăn uống lành mạnh vẫn là phương pháp tự nhiên tốt nhất để bảo vệ tim và giảm các yếu tố nguy cơ tim mạch, theo trang tin sức khỏe Health.

Chuyên gia dinh dưỡng Jillian Kubala, đang làm việc tại Mỹ, chia sẻ một cách ăn bánh mì độc đáo và một số món ăn nhẹ giúp hạ huyết áp cực hay.

Bánh mì phết bơ trái và tác động tích cực đến huyết áp của bạn

Quả bơ rất giàu magiê, khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp. Một quả bơ (201 g) chứa 58,3 mg magiê, tương đương 13,8% nhu cầu khuyến nghị hằng ngày.

Nhiều nghiên cứu cho thấy thiếu hụt magiê có liên quan đến nguy cơ cao huyết áp, trong khi chế độ ăn giàu magiê có thể giúp giảm rủi ro này.

Hạt bí

Đây là nguồn magiê dồi dào, mỗi 28 g cung cấp 154 mg (37% nhu cầu hằng ngày). Ngoài ra, chúng còn chứa 8,45 g protein thực vật.

Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều protein thực vật có thể giúp giảm huyết áp so với chế độ ăn dựa trên thịt động vật.

Sữa chua không đường

Sữa chua cung cấp canxi, dưỡng chất cần thiết cho chức năng cơ bắp, bao gồm các cơ trơn trong thành mạch máu - giúp duy trì huyết áp và lưu thông máu ổn định.

Các loại hạt

Hạnh nhân, hạt bí, hạt điều, sữa chua Hy Lạp và chuối ẢNH MINH HỌA: AI

Hạnh nhân và hạt điều là 2 món ăn nhẹ dễ dùng và tốt cho tim mạch nhờ chứa đầy magiê, với mỗi 28 g hạt cung cấp 76 - 83 mg magiê. Ăn các loại hạt này thường xuyên có thể bảo vệ tim, giảm huyết áp, đồng thời giảm cholesterol và đường huyết cao - những yếu tố nguy cơ của bệnh tim.

Chuối và bơ đậu phộng

Một quả chuối lớn cung cấp khoảng 8% lượng kali cần thiết mỗi ngày, cùng một ít magiê và chất xơ.

Hai muỗng canh bơ đậu phộng cung cấp gần 13% nhu cầu magiê hằng ngày, là lựa chọn lý tưởng cho người có huyết áp cao.

Sô cô la đen

Sô cô la đen chứa 64,6 mg magiê (15% nhu cầu hằng ngày) với mỗi 28 g. Ngoài ra, nó còn cung cấp chất chống oxy hóa và khoáng chất có lợi cho việc duy trì huyết áp ổn định.

Yến mạch ăn sáng

Yến mạch chứa chất xơ hòa tan beta-glucan, có thể giảm cholesterol và huyết áp, đồng thời hỗ trợ kiểm soát cân nặng, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch toàn diện.

Tóm lại, thêm những món ăn nhẹ giàu magiê, kali, chất xơ và protein thực vật vào chế độ ăn hằng ngày có thể giúp hạ huyết áp tự nhiên và giảm nguy cơ bệnh tim mạch, hỗ trợ trái tim khỏe mạnh lâu dài, theo Health.