Nấm giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol và nguy cơ ung thư

Trong số đó, nấm là một ví dụ điển hình, vừa dễ chế biến, vừa sở hữu nhiều công dụng nổi bật cho tim mạch và hệ miễn dịch.

Nấm giàu protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất, nhưng lại ít calo, đường và chất béo. Nhờ vậy, chúng trở thành lựa chọn dinh dưỡng lành mạnh, được các chuyên gia y tế đánh giá cao. Theo bác sĩ Heidi Moawa, giảng viên tại Trường Y, Đại học Case Western Reserve (Mỹ) và chuyên gia dinh dưỡng Karina Tolentino, đang làm việc tại Mỹ, ăn nấm thường xuyên có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó nổi bật nhất là khả năng kiểm soát huyết áp, giảm nguy cơ ung thư và hỗ trợ cải thiện mức cholesterol, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp

Ăn nấm thường xuyên có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó nổi bật nhất là khả năng kiểm soát huyết áp, giảm nguy cơ ung thư và hỗ trợ cải thiện mức cholesterol ẢNH MINH HỌA: AI

Tăng huyết áp là bệnh lý phổ biến và âm thầm, chỉ biểu hiện rõ khi gây ra biến chứng nghiêm trọng. Các thử nghiệm cho thấy nấm chứa nhiều hoạt chất sinh học có tác dụng hạ huyết áp tự nhiên, bao gồm ergosterol, polyphenol, terpen, terpenoid, polysaccharid và protein. Những chất này giúp giãn mạch, tăng lưu thông máu và hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Bác sĩ Moawad nhận định: Nấm có thể được xem như một loại thực phẩm chống tăng huyết áp trong chế độ ăn hằng ngày.

Ngăn ngừa ung thư

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc ăn nấm thường xuyên và nguy cơ ung thư thấp hơn. Lý do là nấm giàu hợp chất chống viêm và chất chống oxy hóa, giúp vô hiệu hóa các gốc tự do gây hại tế bào.

Ngoài ra, các hoạt chất sinh học có trong nấm còn tác động tích cực đến hệ miễn dịch, từ đó ức chế sự phát triển của tế bào ác tính. Theo chuyên gia dinh dưỡng Karina Tolentino, điều này khiến nấm có khả năng bảo vệ cơ thể trước nhiều loại ung thư khác nhau.

Giảm cholesterol, bảo vệ tim mạch

Cholesterol cao là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tim, đột quỵ và xơ vữa động mạch. Theo các nghiên cứu, nấm có khả năng hỗ trợ hạ cholesterol máu nhờ hai cơ chế: Các thành phần trong nấm gắn kết với chất béo và cholesterol để đào thải chúng ra ngoài, đồng thời enzyme trong nấm có thể phân giải chất béo không lành mạnh, giúp giảm nồng độ cholesterol trong máu.

Chuyên gia Karina nhấn mạnh: Thay thế thịt đỏ bằng nấm trong khẩu phần ăn là cách đơn giản và hiệu quả để cải thiện mỡ máu.

Những lợi ích khác

Ngoài ra, nấm còn hỗ trợ tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ và beta-glucan, giúp ổn định đường huyết, tăng cường miễn dịch, chống viêm và cung cấp đầy đủ axit amin thiết yếu. Đây là lựa chọn thực phẩm vừa giàu dinh dưỡng, vừa ít calo, phù hợp cho nhiều chế độ ăn uống.

Như vây, với hàm lượng dưỡng chất dồi dào cùng những lợi ích đã được nghiên cứu chứng minh, nấm xứng đáng trở thành món ăn nên có mặt thường xuyên trong thực đơn, theo Verywell Health.

Nấm thường được chế biến nấm thành các món xào, nấu canh, lẩu, hấp, hoặc cuộn thịt, rau củ, hải sản. Món nấm được ưa chuộng nhất là nấm xào cùng các nguyên liệu khác như thịt, hải sản, rau củ hoặc trứng.