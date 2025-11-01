4 loại rau giàu kali giúp hạ huyết áp tự nhiên

Dưới đây là những loại rau giàu kali giúp kiểm soát huyết áp một cách tự nhiên.

Rau mồng tơi chứa lượng kali đáng kể

Rau mồng tơi là loại rau quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam. Thế nhưng, ít ai biết loại rau này chứa lượng kali đáng kể. Dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy trong 100 gram rau mồng tơi tươi có khoảng 510 mg kali. Kali trong mồng tơi giúp cân bằng điện giải nội bào và ngoại bào, nhờ đó điều hòa hoạt động của cơ tim và mạch máu, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Trong 100 gram rau mồng tơi tươi có khoảng 510 mg kali Ảnh: AI

Bổ sung đủ kali trong khẩu phần ăn giúp giảm tác động co mạch của natri, từ đó giảm huyết áp tâm thu. Ngoài kali, mồng tơi còn giàu magiê, loại khoáng chất giúp giãn cơ trơn mạch máu, cải thiện lưu thông máu và hạn chế co thắt mạch. Đặc biệt, chất nhầy tự nhiên trong mồng tơi còn giúp giảm hấp thu cholesterol "xấu" LDL, góp phần bảo vệ tim mạch tổng thể.

Cải bẹ xanh

Trong 100 gram cải bẹ xanh có khoảng 384 mg kali cùng với lượng lớn magiê và canxi. Đây là 3 khoáng chất có tác dụng điều hòa co bóp cơ tim và ổn định huyết áp. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Nutrients cho biết chế độ ăn giàu kali từ rau xanh như cải xanh giúp tăng bài tiết natri qua nước tiểu, làm giảm áp lực máu trong thành mạch.

Cải bẹ xanh còn chứa nhiều hợp chất thực vật có khả năng chống viêm và chống ô xy hóa như flavonoid và glucosinolate. Các chất này giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào nội mô, lớp tế bào lót trong lòng mạch máu và là yếu tố then chốt trong việc duy trì tính đàn hồi của mạch.

Ngoài ra, cải bẹ xanh cũng là nguồn vitamin K và C dồi dào, góp phần tăng cường sức bền thành mạch và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Đây là một trong những nguyên nhân chính của tăng huyết áp.

Lá củ dền

Nếu củ dền nổi tiếng với khả năng cải thiện lưu thông máu thì lá củ dền còn có tác dụng mạnh hơn trong việc hạ huyết áp tự nhiên. Trong 100 gram lá củ dền chứa 762 mg kali và nhiều nitrate tự nhiên. Lượng nitrate này khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành nitric oxide, chất giúp giãn nở mạch máu và cải thiện lưu lượng máu.

Atisô

Atisô được xếp vào rau vì bông Atisô non dùng để chế biến món ăn, luộc, nấu canh như các loại rau khác. Tuy nhiên, Atisô cũng được dùng như thảo dược nhờ hàm lượng chất chống ô xy hóa và các hợp chất dinh dưỡng cao.

Atisô là một trong những loại thực vật giàu kali nhất, với 370 mg kali trong mỗi 100 gram. Ngoài kali, atisô còn chứa cynarin và luteolin, hai hợp chất flavonoid có tác dụng tăng tổng hợp nitric oxide, giúp giãn mạch và hạ huyết áp tự nhiên, theo Eating Well.