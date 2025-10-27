Ngày mới với tin tức sức khỏe: Vắc xin ngừa ung thư: Bước đầu thành công ấn tượng

Bắt đầu Ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: 5 lợi ích của đạp xe đối với người trên 40 tuổi; Ăn gì để ngủ ngon: Bác sĩ chỉ ra những món chứa đầy 'thuốc ngủ tự nhiên'...

'Siêu vắc xin' ngừa ung thư: Bước đầu thành công đáng kinh ngạc!

Ung thư, đặc biệt là ung thư di căn, vẫn là rào cản lớn nhất đối với y học hiện đại. Di căn là nguyên nhân chính gây tử vong ở bệnh nhân ung thư và hầu như bất trị đối với các loại ung thư khó tiếp cận như như ung thư da ác tính và ung thư tuyến tụy.

Vì vậy, tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả để ngăn chặn ung thư ngay từ đầu, đồng thời ngăn chăn di căn đối với ung thư đã phát sinh luôn là mục tiêu hàng đầu của y học.

Giờ đây, trong nghiên cứu đột phá vừa được công bố trên tạp chí y khoa Cell Reports Medicine, các nhà khoa học đã tiến gần đến điều này. Họ đã tạo được một loại "siêu vắc xin" có kích hoạt hệ thống miễn dịch một cách hiệu quả và tạo ra "trí nhớ miễn dịch" lâu dài, vừa có khả năng phòng ngừa ung thư ngay từ đầu, vừa ngăn chặn ung thư di căn một cách đáng kinh ngạc. Phát hiện này có thể mở ra nền tảng công nghệ mới để chống lại ung thư xâm lấn.

Vắc xin ngừa ung thư ẢNH MINH HỌA: AI

Các nhà khoa học tại Đại học Massachusetts Amherst (Mỹ) đã tiến hành thử nghiệm trên chuột mắc các loại ung thư xâm lấn, bao gồm ung thư da, ung thư tuyến tụy và ung thư vú.

Kết quả 2 thử nghiệm. Họ đã tiến hành 2 thử nghiệm:

Trong thử nghiệm đầu tiên, các tác giả đã kết hợp hệ thống hạt nano với các peptide u hắc tố (được gọi là kháng nguyên), nhằm kích hoạt các tế bào miễn dịch T, huấn luyện chúng phát hiện và tiêu diệt các tế bào u hắc tố. Ba tuần sau, những con chuột được tiêm vắc xin được tiếp xúc với u hắc tố (một loại ung thư da ác tính).

5 lợi ích của đạp xe đối với người trên 40 tuổi

Đạp xe là loại hình vận động tạo áp lực nhẹ nhàng lên khớp, tăng lưu thông máu, cải thiện sức mạnh và khả năng giữ cân bằng. Tất cả đều đặc biệt cần thiết khi cơ thể bắt đầu có những thay đổi do tuổi tác.

Đạp xe là một hình thức tập luyện hiếu khí vô cùng hiệu quả, giúp tim bơm máu tốt hơn, lưu lượng tuần hoàn được tăng cường và áp lực trong mạch máu giảm. Do đó, đạp xe giúp người trung niên cải thiện khả năng vận động, giảm huyết áp và giảm các chỉ số mỡ máu, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Mỹ).

Đạp xe thường xuyên giúp giảm viêm hệ thống, từ đó giảm nguy cơ nhiều bệnh liên quan đến tuổi già ẢNH: AI

Ngoài cải thiện sức khỏe tim mạch, đạp xe đều đặn còn mang lại những lợi ích sức khỏe sau cho người trên 40 tuổi:

Ngăn ngừa tiểu đường loại 2 hiệu quả với đạp xe mỗi ngày cho sức khỏe tốt hơn. Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Diabetologia đã phân tích dữ liệu thu thập từ hơn 50.000 người trung niên. Kết quả cho thấy người đạp xe thường xuyên có nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 thấp hơn 20-30% so với người không đạp xe.

Nguyên nhân là do khi vận động cơ bắp lớn như bắp chân, mông thì cơ thể sử dụng đường glucose nhiều hơn, từ đó làm tăng độ nhạy insulin và giảm tình trạng kháng insulin. Đây là yếu tố cốt lõi trong phòng ngừa tiểu đường ở tuổi trung niên.

Ăn gì để ngủ ngon: Bác sĩ chỉ ra những món chứa đầy 'thuốc ngủ tự nhiên'

Chế độ ăn uống có ảnh hưởng đáng kể đến giấc ngủ. Theo chuyên trang về giấc ngủ Sleep Foundation, một số thực phẩm chứa các hợp chất tự nhiên có thể giúp cơ thể thư giãn, điều hòa hoóc môn và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn.

Sau đây là những thực phẩm được khoa học chứng minh là có lợi cho giấc ngủ, cùng các món nên hạn chế vào buổi tối.

Trứng, sữa và các loại hạt rất giàu melatonin ẢNH MINH HỌA: AI

Thực phẩm giàu melatonin giúp bạn ngủ ngon hơn mỗi đêm và cải thiện giấc ngủ của bạn. Melatonin là hoóc môn điều hòa nhịp sinh học và giấc ngủ. Khi lượng melatonin giảm theo tuổi tác, bổ sung qua thực phẩm có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt dẻ cười và hạt điều chứa melatonin, omega-3, magiê và kẽm - giúp ngủ sâu hơn.

Đặc biệt, trứng và sữa rất giàu melatonin. Sữa có hàm lượng melatonin rất cao, đã được chứng minh có tác dụng an thần, giảm lo âu và cải thiện giấc ngủ.

Thực phẩm chứa tryptophan. Tryptophan là axit amin mà cơ thể dùng để tạo serotonin và melatonin - hai hợp chất quan trọng cho giấc ngủ và tâm trạng.

Thực phẩm giàu tryptophan gồm cá béo, thịt gà, trứng, phô mai, đậu nành và đậu phụ.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Clinical Sleep Medicine phát hiện rằng ăn cá hồi 3 lần mỗi tuần giúp ngủ ngon hơn nhờ vitamin D và omega-3.

Ngoài ra, các sản phẩm từ sữa như phô mai giàu tryptophan và canxi - giúp cơ thể chuyển hóa tryptophan thành melatonin hiệu quả hơn.

