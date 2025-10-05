Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đạp xe nhẹ nhàng: Bí quyết giữ tim mạch khỏe mạnh sau tuổi 50

Ngọc Quý
Ngọc Quý
05/10/2025 00:08 GMT+7

Khi bước qua tuổi 50, tim mạch bắt đầu trải qua những thay đổi tự nhiên như giảm độ đàn hồi mạch máu, hiệu suất bơm máu, tăng nguy cơ mắc bệnh. Duy trì vận động đều đặn trở thành chìa khóa quan trọng cho tim khỏe mạnh.

Trong số các hình thức tập luyện cường độ thấp, đạp xe nhẹ nhàng là một trong những lựa chọn tối ưu. Cách tập này ít gây áp lực lên khớp, dễ thực hiện và có thể điều chỉnh theo thể lực, điều kiện sức khỏe của mỗi người, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Đạp xe nhẹ nhàng: Bí quyết giữ tim mạch khỏe mạnh sau tuổi 50 - Ảnh 1.

Đạp xe nhẹ nhàng một cách đều đặn là cách tốt giúp duy trì sức khỏe tim mạch ở người sau 50 tuổi

ẢNH: AI

Đạp xe nhẹ nhàng tức là đạp với tốc độ vừa phải, không quá gắng sức. Với người sau 50 tuổi, cách tập này mang lại nhiều lợi ích rõ ràng cho hệ tim mạch.

Nếu duy trì thường xuyên, đạp xe nhẹ nhàng có tác dụng kiểm soát các chỉ số như cholesterol, chất béo trung tính và các apolipoprotein, tức protein giúp vận chuyển lipid.

Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy người lớn tuổi chỉ cần đạp xe nhẹ nhàng 3-4 buổi/tuần, cường độ khoảng 60-80% mức nhịp tim, liên tục ít nhất 12 tuần là đủ để cải thiện đáng kể khả năng hô hấp, tăng khối cơ đùi, đồng thời giảm mỡ nội cơ.

Ngoài ra, đạp xe còn giúp cải thiện chức năng mạch máu, tăng độ đàn hồi động mạch, giảm áp lực lên tim khi duy trì lưu thông máu. Các chuyên gia cũng cho biết hoạt động thể chất đều đặn làm chậm quá trình lão hóa tim. Cụ thể, những thay đổi cấu trúc và chức năng tim do tuổi tác sẽ chậm hơn. Đây là cách cơ thể ứng phó để đáp ứng khả năng bơm máu của tim do vận động mang lại.

Đạp xe nhẹ nhàng cần thực hiện với tốc độ đạp vừa phải hoặc chậm, ở địa hình bằng hoặc có độ dốc nhẹ. Người tập hoàn toàn có thể sử dụng xe đạp cố định trong nhà. Điều quan trọng là phải vận động để làm tăng nhịp tim nhưng không đến mức gây khó thở hoặc mệt quá mức. Thời gian tập là ít nhất 150 phút/tuần.

Ở người trên 50 tuổi, việc tập luyện nên bắt đầu một cách từ từ. Có thể khởi đầu với 10-15 phút mỗi lần, 3 lần/tuần, sau đó tăng dần thời gian lên 30 phút hoặc hơn nếu cơ thể thích ứng tốt với tập luyện.

Những người có bệnh lý nền như huyết áp cao, tiểu đường, bệnh tim mạch nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu. Hơn nữa, phải lưu ý tư thế đạp xe, độ cao của yên xe, hướng chân đặt xuống bàn đạp sao cho không gây căng khớp gối và hông, theo Verywell Health.

Tin liên quan

Đạp xe có giúp tăng tuổi thọ không?

Đạp xe có giúp tăng tuổi thọ không?

Trong số những hình thức vận động phổ biến, đạp xe vẫn luôn là hoạt động linh hoạt và hiệu quả cao đối với sức khỏe toàn diện.

Khám phá thêm chủ đề

đạp xe Tim mạch tuổi 50 tiểu đường protein
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận