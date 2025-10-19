Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Nhiệt độ phòng tốt nhất cho giấc ngủ ngon

Nguyễn Thanh Hương
Nguyễn Thanh Hương
19/10/2025 00:07 GMT+7

'Nhiệt độ phòng bao nhiêu giúp ngủ ngon', 'nhiệt độ phòng ảnh hưởng đến giấc ngủ như thế nào' là những thắc mắc của không ít người, nhất là người khó ngủ, chất lượng giấc ngủ kém.

Nhiệt độ phòng bao nhiêu giúp ngủ ngon?

Nhiệt độ ảnh hưởng đến khả năng tự làm mát của cơ thể. Bác sĩ Chris Winter (Mỹ) giải thích: “Nếu phòng quá lạnh, chúng ta sẽ khó giữ ấm, làm cho việc ngủ trở nên khó khăn hơn. Ngược lại, nếu phòng quá nóng cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ".

Ngủ trong phòng quá nóng hoặc quá lạnh có thể làm gián đoạn giấc ngủ, dẫn đến hoặc làm trầm trọng thêm các triệu chứng mất ngủ. Cuối cùng, khi cơ thể phải vật lộn để điều chỉnh nhiệt độ suốt đêm, giấc ngủ REM (thường xuất hiện sau khoảng 70 - 90 phút sau khi bắt đầu nhắm mắt và bước vào giai đoạn 1 của chu trình giấc ngủ) sẽ bị giảm và sự tỉnh táo sẽ gia tăng. Về cơ bản, điều này làm rối loạn các chu kỳ ngủ sâu của bạn. Vì vậy, nếu không muốn trằn trọc liên tục, hãy giữ nhiệt độ trong khoảng 20-22 độ C, theo tạp chí Women’s Health (Mỹ).

Nhiệt độ phòng tốt nhất cho giấc ngủ ngon - Ảnh 1.

Giữ phòng mát mẻ giúp giấc ngủ ngon hơn

Ảnh minh họa: AI

Để mỗi tối ngủ ngon hơn

Bên cạnh nhiệt độ phòng, còn nhiều yếu tố khác tác động đến giấc ngủ của bạn. Bác sĩ Winter gợi ý một số cách để bạn có thể ngủ ngon hơn vào mỗi tối.

Cân nhắc mua gối làm mát: Có những lúc bạn không thể điều chỉnh nhiệt độ phòng thì gối làm mát có thể khiến bạn cảm thấy mát hơn, từ đó có giấc ngủ sâu hơn.

Thay đổi lối sống: Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, bạn có thể tập thể dục nhiều hơn, tuân thủ nhất quán lịch đi ngủ, ăn uống có chọn lọc, tránh caffeine và cồn trước giờ đi ngủ, tạo ra môi trường ngủ thoải mái như đủ tối, yên tĩnh và mát mẻ, đồng thời hạn chế thời gian sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ.

Hạn chế ăn những món này vào buổi sáng nếu không muốn tích mỡ bụng

Làm ấm cơ thể trước khi đi ngủ: Bạn có thể tắm nước ấm hoặc ngâm mình vài tiếng trước đi ngủ. Sau khi cơ thể trải qua việc làm ấm, quá trình làm mát tự nhiên sẽ được khởi động, từ đó thúc đẩy giấc ngủ sâu hơn.

