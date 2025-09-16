Chuyên gia: Sau khi tập luyện, tắm nước nóng hay nước lạnh mới tốt?

Sau đây, cô Katrina Carter, chuyên gia dinh dưỡng thể hình của Hội đồng Thể dục Mỹ, sẽ phân tích lợi ích của tắm nước nóng và lạnh.

Lợi ích của tắm nước lạnh

Tắm nước lạnh sau khi tập giúp giảm đau nhức và mỏi cơ. Nguyên nhân là do nước lạnh có khả năng hạ nồng độ của các chất tích tụ trong cơ bắp sau vận động mạnh và gây ra hiện tượng đau nhức cơ bắp sau khi tập luyện cường độ cao.

Tắm nước lạnh sau khi tập giúp giảm đau nhức và mỏi cơ Ảnh: AI

Ngoài ra, một số nghiên cứu còn gợi ý tắm nước lạnh có thể:

Cải thiện độ nhạy insulin, giúp cơ thể sử dụng đường huyết làm năng lượng hiệu quả hơn.

Hỗ trợ giảm mỡ cơ thể.

Nâng cao sức khỏe tim mạch.

Tăng cường hệ miễn dịch.

Nhiều người cũng thấy tắm nước lạnh mang lại cảm giác sảng khoái, đặc biệt sau khi cơ thể nóng bừng vì vận động, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Lợi ích của tắm nước nóng

Ngược lại, tắm nước nóng giúp tăng lưu thông máu đến cơ bắp. Điều này có thể cải thiện khả năng vận động trong ngày hoặc hôm sau.

Nếu chuẩn bị cho cuộc thi đấu vào hôm sau, tắm nước nóng có thể mang lại lợi thế nhỏ trong hiệu suất. Ngoài lợi ích thể chất, nhiều người còn cảm thấy thư giãn, dễ chịu sau khi tắm nước nóng, góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần.

Nhiệt độ nước lý tưởng theo nghiên cứu là khoảng 40°C. Tránh tắm nước quá nóng.

Vậy, nên tắm nóng hay lạnh?

Câu trả lời tùy vào mục tiêu. Nếu muốn giảm đau nhức cơ và cảm thấy tỉnh táo, hãy tắm nước lạnh.

Nếu bạn có cuộc thi đấu vào hôm sau hoặc tập nhiều buổi trong ngày, tắm nước nóng có thể giúp tối ưu hiệu suất, theo Verywell Health.

Cách tối ưu hóa quá trình phục hồi sau tập

Ngoài việc tắm, để cơ thể hồi phục tốt, chuyên gia khuyên bạn nên: