Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Chuyên gia: Sau khi tập luyện, tắm nước nóng hay nước lạnh mới tốt?

Thiên Lan
Thiên Lan
16/09/2025 05:30 GMT+7

Sau một buổi tập nặng nhọc, nhiều người tự hỏi: nên tắm nước nóng hay lạnh để phục hồi tốt hơn? Các nghiên cứu cho thấy cả hai lựa chọn đều có lợi, nhưng mang lại hiệu quả khác nhau.

Sau đây, cô Katrina Carter, chuyên gia dinh dưỡng thể hình của Hội đồng Thể dục Mỹ, sẽ phân tích lợi ích của tắm nước nóng và lạnh.

Lợi ích của tắm nước lạnh

Tắm nước lạnh sau khi tập giúp giảm đau nhức và mỏi cơ. Nguyên nhân là do nước lạnh có khả năng hạ nồng độ của các chất tích tụ trong cơ bắp sau vận động mạnh và gây ra hiện tượng đau nhức cơ bắp sau khi tập luyện cường độ cao.

Chuyên gia: Sau khi tập luyện, tắm nước nóng hay nước lạnh mới tốt? - Ảnh 1.

Tắm nước lạnh sau khi tập giúp giảm đau nhức và mỏi cơ

Ảnh: AI

Ngoài ra, một số nghiên cứu còn gợi ý tắm nước lạnh có thể:

  • Cải thiện độ nhạy insulin, giúp cơ thể sử dụng đường huyết làm năng lượng hiệu quả hơn.
  • Hỗ trợ giảm mỡ cơ thể.
  • Nâng cao sức khỏe tim mạch.
  • Tăng cường hệ miễn dịch.

Nhiều người cũng thấy tắm nước lạnh mang lại cảm giác sảng khoái, đặc biệt sau khi cơ thể nóng bừng vì vận động, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Lợi ích của tắm nước nóng

Ngược lại, tắm nước nóng giúp tăng lưu thông máu đến cơ bắp. Điều này có thể cải thiện khả năng vận động trong ngày hoặc hôm sau.

Nếu chuẩn bị cho cuộc thi đấu vào hôm sau, tắm nước nóng có thể mang lại lợi thế nhỏ trong hiệu suất. Ngoài lợi ích thể chất, nhiều người còn cảm thấy thư giãn, dễ chịu sau khi tắm nước nóng, góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần.

Nhiệt độ nước lý tưởng theo nghiên cứu là khoảng 40°C. Tránh tắm nước quá nóng.

Vậy, nên tắm nóng hay lạnh?

Câu trả lời tùy vào mục tiêu. Nếu muốn giảm đau nhức cơ và cảm thấy tỉnh táo, hãy tắm nước lạnh.

Nếu bạn có cuộc thi đấu vào hôm sau hoặc tập nhiều buổi trong ngày, tắm nước nóng có thể giúp tối ưu hiệu suất, theo Verywell Health.

Cách tối ưu hóa quá trình phục hồi sau tập

Ngoài việc tắm, để cơ thể hồi phục tốt, chuyên gia khuyên bạn nên:

  • Hạ nhiệt bằng hoạt động nhẹ vài phút sau tập.
  • Bổ sung nước để bù lại lượng mồ hôi mất đi.
  • Tiêu thụ protein để hỗ trợ tái tạo cơ.
  • Ngủ đủ giấc để cơ thể có thời gian phục hồi.

Tin liên quan

Tắm nước nóng ngay sau khi tập thể dục có tốt không?

Tắm nước nóng ngay sau khi tập thể dục có tốt không?

Tập luyện cường độ cao dẫn đến mất nước, và việc tắm nước nóng ngay sau đó có thể khiến huyết áp giảm mạnh, có khả năng dẫn đến bất tỉnh.

Tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng, bác sĩ cảnh báo điều gì?

Khám phá thêm chủ đề

tắm nước nóng tắm nước lạnh Đau nhức Cơ bắp mỏi cơ giảm mỡ Đường huyết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận