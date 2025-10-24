Mẹo giúp đi vào giấc ngủ ngon hơn

Cơ thể và trí não không thể nghỉ ngơi đúng cách nếu cả ngày ít vận động, tiếp xúc với ánh sáng mạnh vào buổi tối, sử dụng điện thoại muộn hoặc ăn tối quá trễ. Giấc ngủ không đơn thuần là phản ứng tự nhiên của sự mệt mỏi mà là kết quả của nhịp sinh học và lối sống.

Muốn ngủ ngon, chúng ta phải chủ động điều chỉnh thói quen trong suốt cả ngày, chứ không chỉ tìm cách dỗ giấc trước khi ngủ, theo tờ Hindustan Times.

Giấc ngủ có vai trò quan trọng với sức khỏe tổng thể

Đi bộ nhiều hơn trong ngày

Theo bác sĩ Katakol, nguyên nhân đầu tiên khiến nhiều người khó ngủ là do ngồi quá lâu.

Hầu hết công việc hiện nay đều yêu cầu con người ngồi trước máy tính hàng giờ, kể cả thời gian rảnh cũng dành cho việc xem phim hoặc sử dụng mạng xã hội.

Sự thiếu vận động khiến hệ thần kinh và tuần hoàn trì trệ, dẫn đến tình trạng uể oải nhưng vẫn tỉnh táo vào buổi tối.

Bác sĩ Katakol khuyến nghị nên duy trì vận động đều đặn, đi bộ nhiều hơn ngồi trong ngày, đặc biệt là sau các bữa ăn chính.

Việc đi bộ giúp tăng lưu thông máu, điều hòa nhịp tim và thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tạo điều kiện cho giấc ngủ sâu và tự nhiên hơn vào ban đêm.

Giảm ánh sáng buổi tối để cơ thể thư giãn

Khi mặt trời lặn, cơ thể bắt đầu tiết melatonin - hormone giúp điều hòa giấc ngủ. Tuy nhiên, ánh sáng mạnh từ đèn, máy tính hoặc điện thoại có thể ức chế quá trình này.

Bác sĩ Katakol khuyên nên giảm ánh sáng sau khi trời tối để não bộ nhận biết rằng đã đến lúc nghỉ ngơi.

Thay vì dùng đèn trắng, bạn nên chuyển sang đèn có ánh sáng vàng dịu, giúp mắt thư giãn và kích thích quá trình sản sinh melatonin tự nhiên.

Tránh dùng thiết bị điện tử trước khi ngủ

Bên cạnh ánh sáng, việc sử dụng điện thoại, máy tính hoặc xem tivi trước giờ ngủ cũng là nguyên nhân lớn khiến não bộ khó thư giãn.

Sau một ngày làm việc căng thẳng, nhiều người có thói quen xem phim hoặc lướt mạng để giải trí. Tuy nhiên, hoạt động này khiến não liên tục bị kích thích bởi hình ảnh, âm thanh và thông tin, làm chậm quá trình thư giãn tự nhiên. Theo khuyến nghị, bạn nên ngừng sử dụng các thiết bị điện tử ít nhất 3 giờ trước khi đi ngủ.

Sau khi ăn nên đi bộ nhẹ khoảng 20 phút để hỗ trợ tiêu hóa Ảnh: AI

Ăn tối sớm, đi bộ nhẹ sau bữa ăn

Nhiều người có thói quen ăn muộn, chỉ cách giờ ngủ 1-2 tiếng, khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động ngay cả khi cơ thể cần nghỉ ngơi. Điều này dễ gây đầy bụng, ợ hơi hoặc khó chịu, làm gián đoạn giấc ngủ.

Bạn nên ăn tối sớm, tốt nhất trước khi mặt trời lặn, chọn thực đơn nhẹ nhàng, không quá 500-600 kcal với các món dễ tiêu hóa.

Sau khi ăn nên đi bộ nhẹ khoảng 20 phút để hỗ trợ tiêu hóa. Thói quen này giúp dạ dày hoạt động ổn định, giảm cảm giác nặng bụng khi nằm và giúp cơ thể dễ dàng đi vào giấc ngủ.