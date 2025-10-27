Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ăn gì để ngủ ngon: Bác sĩ chỉ ra những món chứa đầy 'thuốc ngủ tự nhiên'

Thiên Lan
Thiên Lan
27/10/2025 00:06 GMT+7

Chế độ ăn uống có ảnh hưởng đáng kể đến giấc ngủ. Theo chuyên trang về giấc ngủ Sleep Foundation, một số thực phẩm chứa các hợp chất tự nhiên có thể giúp cơ thể thư giãn, điều hòa hoóc môn và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn.

Sau đây là những thực phẩm được khoa học chứng minh là có lợi cho giấc ngủ, cùng các món nên hạn chế vào buổi tối.

Thực phẩm giàu melatonin giúp bạn ngủ ngon hơn mỗi đêm và cải thiện giấc ngủ của bạn

Ăn gì để ngủ ngon: Bác sĩ chỉ ra những món chứa đầy 'thuốc ngủ tự nhiên' - Ảnh 1.

Trứng, sữa và các loại hạt rất giàu melatonin

ẢNH MINH HỌA: AI

Melatonin là hoóc môn điều hòa nhịp sinh học và giấc ngủ. Khi lượng melatonin giảm theo tuổi tác, bổ sung qua thực phẩm có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt dẻ cười và hạt điều chứa melatonin, omega-3, magiê và kẽm - giúp ngủ sâu hơn.

Đặc biệt, trứng và sữa rất giàu melatonin. Sữa có hàm lượng melatonin rất cao, đã được chứng minh có tác dụng an thần, giảm lo âu và cải thiện giấc ngủ.

Thực phẩm chứa tryptophan

Tryptophan là axit amin mà cơ thể dùng để tạo serotonin và melatonin - hai hợp chất quan trọng cho giấc ngủ và tâm trạng.

Thực phẩm giàu tryptophan gồm cá béo, thịt gà, trứng, phô mai, đậu nành và đậu phụ.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Clinical Sleep Medicine phát hiện rằng ăn cá hồi 3 lần mỗi tuần giúp ngủ ngon hơn nhờ vitamin D và omega-3.

Ngoài ra, các sản phẩm từ sữa như phô mai giàu tryptophan và canxi - giúp cơ thể chuyển hóa tryptophan thành melatonin hiệu quả hơn.

Thực phẩm giàu magiê

Magiê giúp thư giãn cơ và điều hòa hoóc môn melatonin. Các thực phẩm giàu magiê bao gồm chuối, hạt bí, yến mạch, rau chân vịt, khoai lang và bơ.

Một nắm hạt bí chứa đến 37% nhu cầu magiê hằng ngày và còn bổ sung tryptophan, axit béo cùng chất chống oxy hóa giúp ngủ ngon, theo Sleep Foundation.

Một số thực phẩm khác hỗ trợ giấc ngủ

Các loại trái cây như kiwi chứa serotonin và chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, cải thiện thời gian và chất lượng giấc ngủ. Trà hoa cúc cũng được chứng minh có tác dụng an thần nhờ hợp chất apigenin giúp giảm lo âu và dễ ngủ hơn.

Thực phẩm cần tránh trước khi ngủ

Một số món ăn có thể làm gián đoạn giấc ngủ, gồm:

  • Thức ăn cay và nhiều dầu mỡ gây trào ngược, nóng rát dạ dày.
  • Đồ ngọt, nước có ga khiến khó ngủ, dễ tỉnh giấc.
  • Cà phê, trà đậm, chocolate chứa caffein - chất kích thích hệ thần kinh.
  • Rượu có thể giúp dễ ngủ ban đầu nhưng gây giấc ngủ chập chờn, không sâu.

Bác sĩ Lulu Guo (chuyên khoa y học giấc ngủ của Mỹ) cho biết: Điều quan trọng không phải là một món ăn đơn lẻ, mà là duy trì chế độ ăn lành mạnh tổng thể trong ngày để hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn.

Tin liên quan

Chỉ 1 nắm hạt này trước khi ngủ: Tim khỏe, ngủ ngon, ngừa ung thư

Chỉ 1 nắm hạt này trước khi ngủ: Tim khỏe, ngủ ngon, ngừa ung thư

Không chỉ là món ăn vặt quen thuộc, hạt bí ngày càng được khoa học chứng minh là 'siêu thực phẩm' nhờ giá trị dinh dưỡng vượt trội và nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe.

Loại tiếng ồn có thể giúp ngủ ngon hơn

Nhiệt độ phòng tốt nhất cho giấc ngủ ngon

Khám phá thêm chủ đề

Thuốc ngủ bác sĩ melatonin Hạnh nhân thực phẩm Giấc ngủ chế độ ăn cà phê
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận