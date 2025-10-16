Loại tiếng ồn có thể giúp ngủ ngon hơn

Hơn 14% người trưởng thành thường xuyên gặp khó ngăn khi chìm vào giấc ngủ và khoảng 30% người trưởng thành có triệu chứng mất ngủ. Những yếu tố như stress, tình trạng sức khỏe, môi trường ngủ không thoải mái (như phòng bí bách, nệm cứng) đều có thể góp phần vào việc ngủ không sâu giấc. Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, có rất nhiều phương pháp đã được các bác sĩ khuyến nghị, nổi bật trong số đó chính là dùng sleep noise - những loại tiếng ồn dễ chịu được thiết kế để giúp bạn chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn, theo tạp chí Women’s Health (Mỹ).

Loại tiếng ồn nào là tốt nhất cho giấc ngủ phụ thuộc vào mỗi người Ảnh minh họa: AI

Những loại tiếng ồn hỗ trợ giấc ngủ

Theo bác sĩ Mary Halsey Maddox, một chuyên gia giấc ngủ đang làm việc tại Mỹ, nhờ đặc tính làm dịu, sleep noise có thể giúp thư giãn tâm trí và cơ thể trong khi lấn át những âm thanh gây xao nhãng không mong muốn. Thêm vào đó, việc phát những âm thanh này thường xuyên vào ban đêm có thể gửi tín hiệu cho cơ thể rằng đã đến giờ thư giãn, giúp bạn xây dựng thói quen vệ sinh giấc ngủ tốt hơn theo thời gian.

“Mọi người thường biết tới 3 loại sleep noise phổ biến nhất là tiếng ồn trắng (white noise), tiếng ồn nâu (brown noise) và tiếng ồn hồng (pink noise), nhưng cũng còn nhiều loại khác như tiếng ồn xám (gray noise), thậm chí là tiếng ồn đen (black noise). Mỗi 'màu' âm có dải bước sóng khác nhau”, bác sĩ Maddox giải thích. Việc nhận biết các loại sleep noise khác nhau sẽ giúp bạn tìm ra loại tiếng ồn phù hợp nhất với mình.

Tiếng ồn trắng: Đây là loại âm phát tất cả các tần số âm khắp phổ một cách đều đặn, tạo ra âm “whoosh” hay “shhh” một cách ổn định, giúp che lấp các âm thanh gây gián đoạn. Một số người cảm thấy tiếng ồn trắng giống tiếng nhiễu ti vi, tiếng quạt đang quay, nên tiếng ồn trắng thường bị đánh giá là quá ồn.

Tiếng ồn nâu: So với tiếng ồn trắng, tiếng ồn nâu có âm trầm hơn, gần như không có tần số cao. Nó có thể nghe như tiếng sóng biển, mang lại cảm giác dịu nhẹ với nhiều người.

Tiếng ồn hồng: Tiếng ồn hồng có tần số thấp hơn tiếng ồn trắng khiến nó dịu nhẹ hơn, đây cũng là điểm cân bằng giữa tiếng ồn trắng và sự im lặng. Ở các âm cao, nó ít sắc bén hơn, nghe giống tiếng mưa hoặc gió thổi nhẹ, phù hợp với những người thích yên tĩnh khi vào giấc ngủ. Theo một nghiên cứu năm 2017 trong tạp chí Frontiers in Human Neuroscience, tiếng ồn hồng có tác dụng trong việc cải thiện trí nhớ và chất lượng giấc ngủ, đặc biệt ở người cao tuổi.

Tiếng ồn xám: Tiếng ồn xám thường được dùng trong yoga và thiền định, chứa tất cả các tần số với độ mạnh đều nhau.

Loại tiếng ồn nào là tốt nhất?

“Hiện tại chưa có nghiên cứu nào chứng minh có một loại sleep noise tốt hơn hẳn so với những loại khác. Vì vậy, loại tiếng ồn nào là tốt nhất cho giấc ngủ phụ thuộc vào mỗi người. Tôi thường xuyên khuyên bệnh nhân của mình chọn loại sleep noise khiến họ cảm thấy yên tâm khi ngủ”, bác sĩ Maddox cho biết.

Tuy nhiên, tiếng ồn trắng đang là lựa chọn phổ biến nhất trong các loại sleep noise. Nhìn chung, loại tiếng ồn này có thể chặn các âm nền gây phiền, giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Trong một nghiên cứu năm 2021 trên những người sống trong môi trường ồn ào ở New York (Mỹ), tiếng ồn trắng giúp giảm ảnh hưởng của tiếng ồn môi trường lên giấc ngủ, cải thiện chất lượng giấc ngủ tổng thể.

Bác sĩ Maddox khuyến nghị: “Nếu muốn thử tiếng ồn trắng, bạn nên giữ nó ở mức decibel thấp và không bật cả ngày, vì tiếng ồn trắng với âm lượng lớn trong khoảng thời gian dài có thể gây hại thính giác”.

“Ngoài ra, bạn có thể thử tiếng ồn hồng. Loại tiếng ồn này thúc đẩy giấc ngủ sóng chậm, một giai đoạn quan trọng để bạn cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy năng lượng vào sáng hôm sau. So với yên lặng, tiếng ồn hồng sẽ tốt hơn vì nó giúp làm dịu hoạt động não, làm cho giấc ngủ ổn định hơn,” bác sĩ Maddox cho hay.