Ăn gì buổi tối để ngủ ngon, sáng dậy không mệt?

Cử nhân dinh dưỡng Mai Thị Thùy, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết, để có một giấc ngủ ngon, hiệu quả, chúng ta phải biết được những thực phẩm cần lưu ý trong chế độ ăn hằng ngày và đặc biệt cần tránh tiêu thụ vào buổi tối như chất kích thích (chứa caffein, thực phẩm chứa cồn...), thực phẩm chứa nhiều đường, đồ ăn cay và nhiều dầu mỡ.

"Để ngủ sâu giấc, nhất là đối với những người mất ngủ, chỉ nên ăn nhẹ vào buổi tối bằng các món dễ tiêu hóa nhưng vẫn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng như sữa ấm, soup rau củ, cháo… và những thực phẩm hỗ trợ giấc ngủ như chuối, các loại hạt, rau xanh, trứng, cá béo, thịt gia cầm không da...", cử nhân dinh dưỡng Mai Thị Thùy chia sẻ.

Dưới đây là các thực phẩm dễ tiêu hóa phù hợp cho bữa tối:

Các loại cá béo

Các loại cá béo như cá mòi, cá thu, cá trích, cá hồi… cung cấp hàm lượng vitamin D và omega-3 cao, dưỡng chất cần thiết giúp cải thiện giấc ngủ.

Các loại cá béo như cá mòi, cá thu, cá trích, cá hồi… cung cấp hàm lượng vitamin D và omega-3 cao ẢNH: LÊ CẦM

Sữa và các sản phẩm được làm từ sữa

Sữa chua, bơ sữa, phô mai… cung cấp hàm lượng melatonin, tryptophan cao, men vi sinh từ sữa chua còn có thể hỗ trợ làm giảm căng thẳng thần kinh, từ đó giúp cải thiện tình trạng mất ngủ hiệu quả.

Thịt gia cầm không da

Thịt gia cầm không da chứa hàm lượng tryptophan dồi dào giúp cơ thể tăng cường sản xuất "hormone giấc ngủ melatonin".

Trứng

Trứng giàu melatonin, chứa vitamin B6, vitamin D, Magie..., cần thiết cho quá trình điều chỉnh và cải thiện chất lượng giấc ngủ hiệu quả.

Yến mạch

Bên cạnh protein và chất xơ giúp no lâu, yến mạch còn cung cấp omega-3, melatonin, tryptophan giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ đáng kể.

Bên cạnh protein và chất xơ giúp no lâu, yến mạch còn cung cấp omega-3, melatonin ẢNH: LÊ CẦM

Các loại hạt

Các loại hạt như hạt dẻ cười, hạt chia, hạt điều, hạt lanh, hạt óc chó, hạt hạnh nhân… là nguồn cung cấp melatonin, omega-3, magie dồi dào giúp tăng cường hệ miễn dịch và giúp dễ ngủ.

Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh như rau mồng tơi, cải bó xôi, tần ô, rau diếp cá… giàu chất chống oxy hóa (polyphenols, vitamin C, E..) và cung cấp một số chất (Luteolin, GABA…) hỗ trợ làm dịu căng thẳng thần kinh.

Chuối

Chứa tryptophan, giúp cơ thể sản xuất serotonin và melatonin, 2 hormone quan trọng cho giấc ngủ.

"Cần duy trì thói quen ăn uống điều độ, tránh bỏ bữa. Cần có một chế độ ăn cân bằng và đầy đủ các loại nhóm chất, đa dạng thực phẩm trong những các bữa ăn hằng ngày. Tránh ăn quá no vào thời điểm trước khi đi ngủ. Thời điểm tốt cho bữa ăn tối là trước 19 giờ hoặc 20 giờ", cử nhân dinh dưỡng Mai Thị Thùy chia sẻ.