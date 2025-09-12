Bác sĩ: Ăn 6 loại quả quen thuộc sau đây giúp ngủ ngon hơn

Ngoài việc duy trì thói quen ngủ đúng giờ, hạn chế caffeine..., thì việc bổ sung trái cây giàu dưỡng chất cũng có thể giúp cơ thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.

Sau đây, tiến sĩ Sohaib Imtiaz, bác sĩ làm việc tại Mỹ, tiết lộ 6 loại quả quen thuộc chứa hoóc môn ngủ melatonin, tryptophan - tiền chất của melatonin, magie - khoáng chất của giấc ngủ và nhiều vitamin có lợi cho giấc ngủ, dựa trên bằng chứng khoa học, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Chuối chứa kali, magie và tryptophan - bộ 3 dưỡng chất giúp thư giãn cơ bắp, giảm căng thẳng thần kinh và giúp ngủ sâu Ảnh: AI

Chuối

Chuối chứa kali, magie và tryptophan - bộ 3 dưỡng chất giúp thư giãn cơ bắp, giảm căng thẳng thần kinh và giúp ngủ sâu. Ngoài ra, lượng carbs trong chuối còn giúp tăng hiệu quả của tryptophan.

Dâu tây

Dâu tây giàu melatonin, vitamin C và vitamin B5 - các chất vừa thúc đẩy sản xuất serotonin - cũng là một tiền chất của melatonin và melatonin trong não, vừa tăng cường miễn dịch và cải thiện hệ tiêu hóa. Dâu tây cực kỳ hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Cam

Cam không chỉ giàu vitamin C mà còn chứa melatonin và vitamin B6. Vitamin C giúp giảm hoóc môn căng thẳng, trong khi vitamin B6 hỗ trợ chuyển hóa tryptophan thành melatonin.

Nho

Nho là nguồn cung cấp melatonin tự nhiên cùng chất chống oxy hóa dồi dào. Magie trong nho giúp làm dịu thần kinh, chất xơ mang lại cảm giác no lâu, hạn chế thức giấc vì đói vào ban đêm.

Dứa

Dứa chứa melatonin, tryptophan và enzyme bromelain - hợp chất có tác dụng kháng viêm và thư giãn cơ bắp. Nhờ đó, ăn dứa hoặc uống nước ép dứa có thể góp phần hỗ trợ giấc ngủ sâu và thoải mái hơn.

Bơ

Loại quả ngon miệng này giàu magie và chất xơ, hỗ trợ sản xuất và điều hòa melatonin. Chất xơ trong bơ cũng góp phần cải thiện hệ tiêu hóa, từ đó giúp giấc ngủ ổn định hơn.

Ngoài ra, cherry và kiwi cũng đã được chứng minh là cực kỳ tốt cho giấc ngủ.

Để tối đa hóa lợi ích, các chuyên gia gợi ý nên ăn những loại trái cây trên trước khi đi ngủ 1 - 2 tiếng. Kết hợp với thói quen lành mạnh sẽ giúp bạn có một giấc ngủ tự nhiên, sâu và chất lượng hơn, theo Verywell Health.