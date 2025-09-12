Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ: Ăn 6 loại quả quen thuộc sau đây giúp ngủ ngon hơn

Thiên Lan
Thiên Lan
12/09/2025 00:09 GMT+7

Đối với người lớn tuổi, chứng khó ngủ rất phổ biến, gây mệt mỏi, suy giảm trí nhớ và tăng nguy cơ bệnh tật. Vì vậy, cải thiện giấc ngủ là yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe và chất lượng sống.

Ngoài việc duy trì thói quen ngủ đúng giờ, hạn chế caffeine..., thì việc bổ sung trái cây giàu dưỡng chất cũng có thể giúp cơ thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.

Sau đây, tiến sĩ Sohaib Imtiaz, bác sĩ làm việc tại Mỹ, tiết lộ 6 loại quả quen thuộc chứa hoóc môn ngủ melatonin, tryptophan - tiền chất của melatonin, magie - khoáng chất của giấc ngủ và nhiều vitamin có lợi cho giấc ngủ, dựa trên bằng chứng khoa học, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Bác sĩ: Ăn 6 loại quả quen thuộc sau đây giúp ngủ ngon hơn - Ảnh 1.

Chuối chứa kali, magie và tryptophan - bộ 3 dưỡng chất giúp thư giãn cơ bắp, giảm căng thẳng thần kinh và giúp ngủ sâu

Ảnh: AI

Chuối

Chuối chứa kali, magie và tryptophan - bộ 3 dưỡng chất giúp thư giãn cơ bắp, giảm căng thẳng thần kinh và giúp ngủ sâu. Ngoài ra, lượng carbs trong chuối còn giúp tăng hiệu quả của tryptophan.

Dâu tây

Dâu tây giàu melatonin, vitamin C và vitamin B5 - các chất vừa thúc đẩy sản xuất serotonin - cũng là một tiền chất của melatonin và melatonin trong não, vừa tăng cường miễn dịch và cải thiện hệ tiêu hóa. Dâu tây cực kỳ hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Cam

Cam không chỉ giàu vitamin C mà còn chứa melatonin và vitamin B6. Vitamin C giúp giảm hoóc môn căng thẳng, trong khi vitamin B6 hỗ trợ chuyển hóa tryptophan thành melatonin.

Nho

Nho là nguồn cung cấp melatonin tự nhiên cùng chất chống oxy hóa dồi dào. Magie trong nho giúp làm dịu thần kinh, chất xơ mang lại cảm giác no lâu, hạn chế thức giấc vì đói vào ban đêm.

Dứa

Dứa chứa melatonin, tryptophan và enzyme bromelain - hợp chất có tác dụng kháng viêm và thư giãn cơ bắp. Nhờ đó, ăn dứa hoặc uống nước ép dứa có thể góp phần hỗ trợ giấc ngủ sâu và thoải mái hơn.

Loại quả ngon miệng này giàu magie và chất xơ, hỗ trợ sản xuất và điều hòa melatonin. Chất xơ trong bơ cũng góp phần cải thiện hệ tiêu hóa, từ đó giúp giấc ngủ ổn định hơn.

Ngoài ra, cherry và kiwi cũng đã được chứng minh là cực kỳ tốt cho giấc ngủ.

Để tối đa hóa lợi ích, các chuyên gia gợi ý nên ăn những loại trái cây trên trước khi đi ngủ 1 - 2 tiếng. Kết hợp với thói quen lành mạnh sẽ giúp bạn có một giấc ngủ tự nhiên, sâu và chất lượng hơn, theo Verywell Health.

Tin liên quan

Người lớn tuổi: 1 quả này mỗi ngày hay như thuốc ngủ, lại bảo vệ tim

Người lớn tuổi: 1 quả này mỗi ngày hay như thuốc ngủ, lại bảo vệ tim

Mất ngủ là vấn đề phổ biến ở người lớn tuổi. Tổ chức về giấc ngủ Sleep Foundation giải thích rằng những thay đổi trong não, hoóc môn khi có tuổi là những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Khám phá thêm chủ đề

ngủ ngon Giấc ngủ Chuối dâu tây cam Nho dứa Vitamin c melatonin Chất xơ Vitamin B6
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận