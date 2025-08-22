Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

4 món ăn sáng nên tránh nếu không muốn công sức giảm cân vô ích

Ngọc Quý
Ngọc Quý
22/08/2025 05:43 GMT+7

Để giảm cân và duy trì cân nặng khỏe mạnh mạnh đòi hỏi nhiều nỗ lực. Bữa sáng quan trọng vì sau giấc ngủ dài, đó là bữa ăn đầu tiên trong ngày. Ăn sáng kém lành mạnh khiến giảm cân chậm lại, thậm chí phản tác dụng.

Muốn tối ưu hóa hiệu quả giảm cân, mọi người cần hạn chế ăn sáng bằng các món sau:

Bánh mì trắng với thịt nguội

Bánh mì trắng được làm từ bột mì tinh chế. Tức là trong quá trình xay xát, lớp cám và mầm giàu khoáng chất của hạt lúa mì đã bị loại bỏ, chỉ còn lại nội nhũ. Loại bột mì tinh chế này có lượng chất xơ thấp, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

4 món ăn sáng nên tránh nếu không muốn công sức giảm cân vô ích - Ảnh 1.

Bánh mì trắng và thịt chế biến là những món mà người giảm cân cần hạn chế vào buổi sáng

ẢNH: AI

Khi vào cơ thể, chúng được chuyển hóa thành đường glucose rất nhanh. Hệ quả là khiến đường huyết tăng nhanh. Đường huyết tăng nhanh nhưng cũng giảm nhanh sau đó, dẫn đến mau đói. Ngoài ra, lượng đường glucose dư thừa sẽ được chuyển hóa thành mỡ thừa.

Trong khi đó, các loại thịt nguội, xúc xích hay pate là thực phẩm chế biến sẵn, có hàm lượng cao natri, chất béo bão hòa và các chất bảo quản. Đây là những thành phần dễ gây viêm, tích nước và dễ làm tăng cân.

Bánh ngọt, bánh bông lan và bánh sandwich

Các loại bánh ngọt, bánh bông lan và sandwich đóng gói là những lựa chọn tiện lợi nhưng lại là "kẻ thù" thầm lặng của giảm cân. Những món này thường chứa nhiều đường bột, chất béo không lành mạnh, rất ít chất xơ và protein.

Chúng chứa nhiều calo rỗng, tức mang nhiều calo nhưng ít giá trị dinh dưỡng, chẳng hạn ít protein, vitamin, sắt, kẽm hay chất chống ô xy hóa. Ăn vào khiến cơ thể mau đói trở lại.

Thức ăn nhanh

Một trong những sai lầm lớn nhất khi giảm cân là chọn thức ăn nhanh như gà rán, hamburger vào buổi sáng. Những món này thường được chiên ngập dầu, chứa lượng lớn calo, chất béo không lành mạnh và natri. Thức ăn nhanh dù rất ngon nhưng lại dễ gây thặng dư calo và tích mỡ thừa.

Bánh bao chiên, bánh quẩy

Tương tự như thức ăn nhanh, các món ăn phổ biến như bánh bao chiên, bánh quẩy đều được chiên ngập dầu. Quá trình chiên khiến tinh bột trắng kết hợp với dầu mỡ, làm các món này chứa lượng lớn calo.

Mặc dù bánh bao chiên, bánh quẩy tạo cảm giác no tạm thời nhưng lượng dầu mỡ ngấm vào bánh là rất lớn. Ăn thường xuyên khiến rất khó giảm cân.

Thay vào đó, những người muốn giảm cân nên ăn bữa sáng giàu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh. Những món này là thịt nạc, trứng luộc, yến mạch, khoai lang, gạo lứt, sữa đậu nành hay các loại quả hạch, theo Healthline.

Người thấp khó giảm cân hơn người cao?

Người thấp khó giảm cân hơn người cao?

Khi cơ thể nhỏ hơn, nhu cầu năng lượng để duy trì các chức năng sống sẽ thấp hơn. Điều này khiến cho việc thâm hụt calo và duy trì trạng thái thâm hụt trở nên khó khăn hơn.

