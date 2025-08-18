Người có chiều cao thấp sẽ giảm cân khó khăn hơn vì những nguyên nhân sau:

Chỉ số trao đổi chất thấp hơn

Người có vóc dáng nhỏ thường có chỉ số trao đổi chất thấp hơn so với người cao. Nguyên nhân là vì cơ thể nhỏ hơn sẽ tiêu tốn ít năng lượng hơn ngay cả khi nghỉ ngơi, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người có chiều cao khiêm tốn muốn tăng tốc giảm cân nên tập các bài cardio như chạy bộ, đi bộ để tăng đốt calo ẢNH MINH HỌA: AI

Chẳng hạn, một phụ nữ cao dưới 1,5 mét có thể chỉ tiêu hao khoảng 1.200 calo/ngày, thấp hơn đáng kể so với 1.750 calo/ngày của người cao khoảng 1,8 mét. Điều này khiến việc thâm hụt calo trở nên khó hơn.

Ít khối cơ hơn

Người thấp thường có khối lượng cơ ít hơn người cao. Điều này vẫn đúng ngay cả khi người cao và người thấp có cân nặng tương đương. Nguyên nhân là do cơ thể nhỏ thường có ít cơ bắp hơn.

Khối lượng cơ là yếu tố chính giúp tăng chỉ số trao đổi chất, tức là càng có nhiều cơ thì càng đốt nhiều calo. Do vậy, nếu không tăng khối cơ, việc giảm cân đối với người thấp sẽ càng thêm khó khăn.

Nạp nhiều calo hơn mức cần thiết

Khi ăn cùng gia đình và bạn bè, khẩu phần ăn của mỗi người thường tương đương nhau. Điều này có nghĩa dù cao hay thấp thì họ đều nạp một khẩu phần ăn với lượng calo tương đương nhau.

So với tỷ lệ cơ thể, người thấp nạp nhiều calo hơn so, trong khi họ lại ít khối lượng cơ hơn và đốt ít calo hơn người cao. Chính điều này góp phần làm người thấp khó giảm cân hơn người cao.

Giảm cân khó thấy rõ hơn

Không chỉ giảm cân chậm hơn, sự thay đổi vóc dáng của người thấp thường ít rõ rệt hơn so với người cao. Điều này dễ khiến họ bị mất động lực vì cân nặng giảm nhưng vóc dáng không thay đổi nhiều. Điều cần thiết là người thấp cần duy trì chế độ ăn tập lành mạnh để tiếp tục giảm cân nhiều hơn.

Tuy nhiên, người thấp không phải lúc nào cũng hoàn toàn bất lợi. Khi tập các bài cardio như đi bộ hay chạy bộ, trên cùng một quãng đường, người thấp thường phải bước nhiều hơn. Do đó, cơ thể họ đốt nhiều calo hơn trong những bài tập như vậy.

Để cải thiện hiệu quả giảm cân, người có chiều cao khiêm tốn cần tăng khối lượng cơ qua các bài tập sức mạnh như squat, nâng tạ, hít đất, kéo xà đơn. Đồng thời, họ cần kết hợp các bài tập đốt nhiều calo như đi bộ, chạy bộ. Trong bữa ăn, cần chủ động chọn khẩu phần ăn vừa phải, tránh nạp calo quá mức cần thiết, theo Healthline.