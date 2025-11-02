Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Chuyên gia: Thận yếu có nên uống dầu cá omega-3?

Thiên Lan
Thiên Lan
02/11/2025 16:17 GMT+7

Nhiều người tin rằng dùng thực phẩm bổ sung giúp tăng cường sức khỏe và bù đắp dưỡng chất. Tuy nhiên, với người có vấn đề về thận, liệu uống các viên bổ sung, đặc biệt là dầu cá omega-3, có thực sự an toàn?

Sau đây, cô Suzanne Fisher, chuyên gia dinh dưỡng, làm việc tại Mỹ, sẽ giải thích điều gì xảy ra nếu thận yếu mà vẫn dùng chất bổ sung.

Đối với người bệnh thận, bác sĩ có thể khuyến nghị một số loại thực phẩm bổ sung tùy vào tình trạng sức khỏe, chế độ ăn uống và giai đoạn bệnh. Bệnh thận làm thay đổi nhu cầu dinh dưỡng và có thể dẫn đến thiếu hụt chất.

Chuyên gia: Thận yếu có nên uống dầu cá omega-3? - Ảnh 1.

Để an toàn, người bệnh thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi sử dụng bất kỳ loại thực phẩm bổ sung nào

Ảnh: AI

Tác động của việc dùng chất bổ sung đối với bệnh thận

Thận giúp điều hòa chất lỏng, khoáng chất, độc tố và chất thải trong cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm, dùng thực phẩm bổ sung có thể giúp bù đắp dưỡng chất thiếu hụt. Tuy nhiên, chúng cũng có thể gây hại bằng cách: Tăng gánh nặng cho thận trong việc lọc chất thải; tương tác với thuốc điều trị hoặc tích tụ gây độc.

Nếu thận không lọc tốt, ngay cả liều bình thường của vitamin tan trong nước hay khoáng chất cũng có thể tích tụ và gây độc. Một số chất bổ sung chứa kali hoặc phốt pho - những khoáng chất mà người bệnh thận khó đào thải.

Phản ứng của cơ thể tùy thuộc vào loại chất bổ sung, liều lượng, chức năng thận, thuốc đang dùng và chế độ ăn uống.

Với dầu cá omega-3 thì sao?

Đối với dầu cá omega-3, chuyên gia Fisher cho biết axit béo omega-3 giúp giảm viêm và bảo vệ sức khỏe tim mạch cho bệnh nhân thận mạn tính, nhưng dùng liều cao có thể làm loãng máu, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Thực phẩm bổ sung cần tránh

Bên cạnh đó, một số chất bổ sung có thể gây hại cho thận đang yếu, gồm:

Kali và phốt pho: Có thể gây rối loạn nhịp tim hoặc tổn thương mạch máu.

Vitamin A, E, K: Dễ tích tụ và gây độc trong bệnh thận mạn.

Vitamin C liều cao ( hơn 500 mg/ngày): Có thể gây sỏi thận.

Creatine và các thảo dược "thanh lọc" như cam thảo, đuôi ngựa: Làm tăng gánh nặng cho thận hoặc chứa kim loại nặng độc hại.

Collagen: Có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận.

Cuối cùng, để an toàn, người bệnh thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi sử dụng bất kỳ loại thực phẩm bổ sung nào, theo Verywell Health.

Khám phá thêm chủ đề

thận yếu suy thận Thực phẩm bổ sung Dầu cá sỏi thận bệnh thận
