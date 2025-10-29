Bác sĩ 24/7: Muốn biết thận còn khỏe, cần xét nghiệm những gì?

Bác sĩ Trần Thanh An, Khoa Nội, Trung tâm Y khoa Diag (TP.HCM), giải đáp: Để kiểm tra chức năng thận, trước hết bác sĩ sẽ chỉ định 2 nhóm xét nghiệm chính.

Xét nghiệm máu: Đây là phần quan trọng nhất để đánh giá khả năng lọc của thận.

Creatinine máu tính toán mức lọc cầu thận (eGFR), giúp biết chức năng lọc thận còn hoạt động bao nhiêu phần trăm.

Urea (BUN) giúp đánh giá khả năng thải chất đạm.

Ngoài ra, có thể làm thêm điện giải đồ, axit uric, đường huyết, cholesterol nếu nghi bệnh chuyển hóa kèm theo.

Xét nghiệm máu giúp đánh giá khả năng lọc của thận Ảnh minh họa: AI

Xét nghiệm nước tiểu: Tổng phân tích nước tiểu giúp phát hiện đạm, hồng cầu, bạch cầu, đường, tinh thể…

Tỷ lệ albumin/creatinine niệu (ACR): phát hiện tổn thương màng lọc cầu thận sớm, ngay cả khi creatinine còn bình thường.

Nếu cần, bác sĩ có thể chỉ định siêu âm thận - tiết niệu để đánh giá kích thước, hình dạng, sỏi hay tắc nghẽn.

Cách phòng ngừa bệnh thận

Bác sĩ Trần Thanh An cho biết, để giữ thận khỏe, nên làm như sau:

Uống đủ nước (khoảng 1,5-2 lít/ngày, trừ khi có chống chỉ định). Hoặc bù nước đủ nếu hoạt động thể lực nhiều hay mất nước do tiêu chảy

Ăn nhạt, hạn chế thức ăn chế biến sẵn, nước tương, đồ hộp

Không lạm dụng thuốc giảm đau, kháng viêm, thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Không hút thuốc, hạn chế rượu bia.

Kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu thật tốt.

Tập thể dục đều đặn, không quá sức cùng một lúc, duy trì cân nặng hợp lý.

Khám sức khỏe định kỳ 6-12 tháng/lần, đặc biệt nếu có bệnh nền (tăng huyết áp, tiểu đường, gout…) để kiểm tra chức năng thận và các yếu tố nguy cơ.