Bác sĩ: Người huyết áp cao làm điều này có thể cứu kịp quả thận!

Xét nghiệm nước tiểu đơn giản có thể cho biết nguy cơ tiềm ẩn của huyết áp cao và giúp ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng về tim và thận.

Hầu hết người bệnh huyết áp cao thường kiểm tra huyết áp nhưng lại bỏ qua một xét nghiệm quan trọng - xét nghiệm nước tiểu, có thể phát hiện sớm nguy cơ gặp biến chứng của huyết áp cao. "Đó là xét nghiệm giúp kiểm tra tình trạng rò rỉ protein, đặc biệt là một loại protein có tên là albumin", theo đài India TV.

Hầu hết người bệnh huyết áp cao thường kiểm tra huyết áp nhưng lại bỏ qua một xét nghiệm quan trọng - xét nghiệm nước tiểu Ảnh minh họa: AI

Bác sĩ M. Sheetal Kumar, chuyên gia nội khoa và tiểu đường tại Bệnh viện Yashoda (Ấn Độ), cho biết: Sự hiện diện dù chỉ ở mức nhỏ của albumin, được gọi là tiểu đạm vi thể (microalbumin niệu), là một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm nhất về biến chứng tiềm ẩn của huyết áp cao, bao gồm cả tổn thương các cơ quan. Đây là yếu tố dự báo mạnh mẽ cho nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và bệnh thận mạn tính trong tương lai.

Nguyên nhân gây rò rỉ albumin trong nước tiểu

Rò rỉ albumin xảy ra chủ yếu do 2 nguyên nhân:

Áp lực tăng bên trong các bộ lọc nhỏ của thận.

Tổn thương thành mạch máu khiến chúng "rò rỉ" protein như albumin.

Giá trị tỷ lệ albumin - creatinin trong nước tiểu (UACR) cao có liên quan đến huyết áp cao và mức aldosterone cao, hoóc môn này có tác dụng điều hòa huyết áp nhưng nếu ở mức cao kéo dài có thể làm bệnh huyết áp cao nặng hơn

Trong khi đó, thận khỏe mạnh lọc máu hiệu quả, vì vậy albumin hầu như không xuất hiện trong nước tiểu ở người bình thường. Ngược lại, ở bệnh nhân hội chứng chuyển hóa, tiểu đường hoặc huyết áp cao, tình trạng tiểu đạm vi thể có thể xuất hiện sớm trước khi có tổn thương thận rõ rệt.

Mức 30 - 300 mg albumin mỗi ngày, hoặc UACR 30 - 300 mg/g, được coi là tiểu đạm vi thể. Điều này không chỉ phản ánh sự thay đổi sớm ở thận mà còn là dấu hiệu của rối loạn ở lớp lót mạch máu, cho thấy đây là vấn đề của cả hệ mạch chứ không chỉ riêng thận, theo India TV.

Tầm quan trọng của phát hiện tiểu đạm sớm

Tin tốt là phát hiện tiểu đạm vi thể sớm giúp can thiệp kịp thời, trước khi biến chứng nghiêm trọng xảy ra.

Với các biện pháp can thiệp kịp thời như:

Kiểm soát huyết áp tốt hơn.

Thay đổi lối sống.

Thuốc đặc hiệu bảo vệ thận.

Tiểu đạm vi thể thường có thể thuyên giảm hoặc đảo ngược. Điều này làm giảm nguy cơ mắc cả bệnh tim và suy thận về lâu dài.

Ngoài ra, xét nghiệm nước tiểu định kỳ còn có thể phát hiện về tình trạng huyết áp và những biến chứng liên quan, từ đó phòng tránh những hậu quả nghiêm trọng đe dọa tính mạng.