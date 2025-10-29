Xa Thi Mạn và loạt nghệ sĩ Hồng Kông bùi ngùi tưởng nhớ Hứa Thiệu Hùng

Xa Thi Mạn hứa chăm sóc người thân của Hứa Thiệu Hùng

Xa Thi Mạn và Hứa Thiệu Hùng gắn bó trên phim ảnh lẫn ngoài đời, xem nhau như cha và con gái ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hôm 28.10, nam diễn viên Hứa Thiệu Hùng qua đời sau thời gian lặng lẽ chống chọi với ung thư, thọ 77 tuổi. Sự ra đi của ngôi sao kỳ cựu để lại niềm tiếc thương trong lòng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả yêu mến ông.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 28.10, Xa Thi Mạn ngậm ngùi khi được hỏi về sự ra đi của Hứa Thiệu Hùng. Theo On.cc, họ có mối quan hệ thân thiết khi nhiều lần đóng cha con trên màn ảnh và quen gọi nhau "bố - con" ở ngoài đời.

Cựu diễn viên TVB chia sẻ: "Bố Hùng là diễn viên mà tôi vô cùng kính trọng. Tôi đã quen biết bố từ lâu, với tôi, ông ấy như một người cha thực sự vậy". Sao phim Sứ đồ hành giả kể Hứa Thiệu Hùng là người tận tâm trong từng cảnh quay, luôn là liều thuốc vui vẻ đối với tất cả mọi người trên phim trường. Mỗi khi tất cả mệt mỏi, kiệt sức về quay phim, ông đều pha trò, giúp không khí trở nên vui vẻ, bớt nặng nề.

Nữ diễn viên không kìm được nước mắt khi được hỏi về tình trạng của Hứa Thiệu Hùng vào tối 27.10. Sau một sự kiện, cô tức tốc từ Macau về Hồng Kông, đến bệnh viện thăm tiền bối đang nguy kịch ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HK01

Xa Thi Mạn kể Hứa Thiệu Hùng là người dí dỏm, lạc quan và hết lòng vì gia đình. "Bố Hùng rất yêu gia đình. Bố đã làm việc chăm chỉ cả đời mình để kiếm tiền, hy vọng mang lại cho những người thân yêu cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù bố không còn nữa, chúng ta nên tiếp tục kế thừa tinh thần lạc quan, tích cực của bố. Dù rất đau buồn, chúng ta vẫn phải hướng về phía trước vì tôi biết ắt hẳn bố muốn chúng ta sống hạnh phúc, như cách bố đã sống mỗi ngày", nữ diễn viên 7X bộc bạch.

Cô cũng nhắn nhủ: "Bố ơi, dù con rất nhớ bố nhưng con sẽ không khóc nữa. Con sẽ luôn nhớ đến bố, sẽ luôn sống hạnh phúc và con sẽ chăm sóc cho người thân của bố".

Đồng nghiệp, khán giả từ biệt 'trùm vai phụ'

Hứa Thiệu Hùng được nhiều đồng nghiệp yêu quý, gọi thân thương là "anh Benz", "Hoan Hỷ Ca" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HK01

Tài tử La Gia Lương nói mình đau đớn khi nghe tin đàn anh ra đi. "Tôi đau buồn, tan nát cõi lòng! Cầu mong anh ấy yên nghỉ, trên thiên đường sẽ không còn đau đớn, bệnh tật", ngôi sao kỳ cựu chia sẻ với Oriental Daily News. La Gia Lương là đồng nghiệp từng lăn lộn với Hứa Thiệu Hùng ở TVB nhiều năm, cùng nhau đi lên từ những vai phụ.

"Hổ tướng" Miêu Kiều Vỹ buồn rầu cho biết những điều muốn nói với Hứa Thiệu Hùng, tài tử đã nói hết với ông trong bệnh viện, từ chối chia sẻ thêm. Còn Âu Dương Chấn Hoa nhắc đến những bộ phim từng hợp tác với cố nghệ sĩ: Tẩy oan lục II, Cạm bẫy, Những kẻ ba hoa, chia sẻ mình đã học được rất nhiều điều từ đàn anh. Tài tử nhắn nhủ: "Đại sư huynh, mong anh ra đi thanh thản, mãi mãi nhớ về anh".

Tối 27.10, "Sếp Bác" cũng tức tốc đến bệnh viện thăm "trùm vai phụ" đang nguy kịch. Quách Tấn An chia sẻ: "Tôi rất thích vai diễn chú Đông của anh trong Cảnh sát mới ra trường (1984)... Sau khi làm việc với anh, tôi được gọi anh là bố, chú Thụy, sếp Trần… nhưng cuối cùng, tôi vẫn thích gọi anh là anh Benz nhất... Em yêu kính anh". Họ từng hợp tác trong nhiều bộ phim, trong đó có Chuyện về chàng Vượng (2005). Tài tử họ Quách cũng đến bệnh viện tối 27.10 để thăm đàn anh lần cuối.

Hứa Thiệu Hùng được nhiều nghệ sĩ trẻ yêu mến, gọi là "bố" ẢNH: INSTAGRAM

Nhiều đồng nghiệp, hậu bối của Hứa Thiệu Hùng cũng đồng loạt đăng bài tưởng nhớ cố nghệ sĩ, chia sẻ những kỷ niệm đẹp, ấn tượng tốt về "trùm vai phụ" của màn ảnh TVB. Diễn viên Giang Mỹ Nghi chia sẻ: "Em sẽ mãi nhớ đến nụ cười, sự hiền từ của anh. Những điều tốt đẹp về anh sẽ còn mãi". Còn Cao Hải Ninh nhắn gửi: "Bố ơi, bố sẽ luôn sống trong trái tim con, với khuôn mặt tươi cười đáng yêu của bố. Con biết đó là cách bố muốn con nhớ về bố".

Diễn viên Lâm Tử Thiện xúc động: "Sẽ không còn ai nhắn tin cho con: 'Nhanh lên, Tử Thiện!'. Sư phụ kính yêu của con, con vô cùng biết ơn sự dạy dỗ và tình yêu của người trong cuộc đời này, con yêu người, sư phụ hãy yên nghỉ nhé!... Hẹn gặp người ở kiếp sau!".

Nữ diễn viên Giang Gia mẫn viết: "Bố à, vĩnh biệt bố. Con sẽ nhớ mãi lời bố dạy: Vui vẻ mỉm cười cũng qua một ngày, cáu gắt tức giận cũng qua một ngày, vậy thì hãy cứ cười cười nói nói cho thời gian trôi qua ý nghĩa hơn… Bố ơi, mong nơi thiên đường bố không còn bệnh tật, phiền muộn, mỗi ngày đều vui vẻ mỉm cười. Rồi sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau và sẽ lại cùng nhau cười thật vui".

Hứa Thiệu Hùng được khán giả yêu quý qua hàng trăm vai diễn lớn nhỏ trên màn ảnh cùng hình ảnh bình dị, gần gũi ngoài đời ẢNH: HK01

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ nỗi đau buồn trước sự ra đi của Hứa Thiệu Hùng - người gắn liền với những bộ phim tuổi thơ của họ cũng như thời kỳ vàng son của phim truyền hình Hồng Kông. Đông đảo dân mạng cũng nhắc lại những vai diễn, câu nói nổi tiếng của cố nghệ sĩ, gửi lời tri ân, tiễn biệt ông.

Cụm từ "An nghỉ nhé, Hoan Hỷ Ca" trở thành một trong những chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội xứ Trung ngày 28.10. Cái tên "Hoan Hỷ Ca" được nhiều người dùng để gọi thân thương Hứa Thiệu Hùng không chỉ bởi ý nghĩa tích cực, giống với phong thái lạc quan của nam diễn viên mà còn là tên nhân vật Đàm Hoan Hỷ mà ông đảm nhận trong bộ phim Sứ đồ hành giả được nhiều khán giả yêu thích.