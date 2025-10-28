Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

'Trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng qua đời

Thanh Chi
Thanh Chi
28/10/2025 11:11 GMT+7

Hàng loạt trang tin tức Hồng Kông, trong đó có HK01, On.cc vừa đưa tin Hứa Thiệu Hùng đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng 28.10. Tối trước đó, thông tin 'trùm vai phụ' nhập viện trong tình trạng nguy kịch khiến cả làng giải trí xứ cảng thơm xôn xao.

'Trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng qua đời - Ảnh 1.

Diễn viên Hứa Thiệu Hùng qua đời sau khi nhập viện trong tình trạng nguy kịch

ẢNH: HOY TV

Trang HK01On.cc cho biết gia đình của Hứa Thiệu Hùng thông qua người bạn thân thiết với ông là Lê Chỉ San thông báo rằng nam nghệ sĩ đã ra đi thanh thản vào rạng sáng 28.10. Nguyên nhân "trùm vai phụ" ra đi được đề cập là suy đa tạng do ung thư. Gia đình, bạn bè thân thiết đã kề cận ông trong những giây phút cuối cùng. 

Người thân của sao phim Sứ đồ hành giả gửi lời cảm ơn chân thành vì sự quan tâm, chia buồn của mọi người. Hiện kế hoạch tổ chức tang lễ cho nghệ sĩ kỳ cựu của màn ảnh Hồng Kông đang được tiến hành, thông tin chi tiết sẽ được thông báo sau.

Thông tin Hứa Thiệu Hùng ra đi đang là tâm điểm chú ý tại Hồng Kông, trở thành cú sốc lớn với nhiều người hâm mộ bởi trước đó không lâu, khán giả còn nhìn thấy nghệ sĩ kỳ cựu xuất hiện vui vẻ trong video chia sẻ về cuộc sống thường ngày cùng con gái. Trang TVB vừa đăng hình ảnh tưởng nhớ "trùm vai phụ" của nhà đài kèm dòng chú thích: "Hứa Thiệu Hùng, chúng tôi sẽ nhớ đến anh mãi mãi". Bên dưới mục bình luận, khán giả bày tỏ nỗi tiếc thương, tri ân ngôi sao quá cố, ôn lại những vai diễn đáng nhớ của ông trên màn ảnh.

'Trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng qua đời - Ảnh 2.

Thông tin "trùm vai phụ" ra đi khiến nhiều khán giả sững sờ

ẢNH: HK01

Trước đó, vào tối 27.10, thông tin Hứa Thiệu Hùng nhập viện trong tình trạng nguy kịch được truyền thông xứ cảng thơm đưa tin rầm rộ, khiến cả làng giải trí xôn xao. Từ chiều tối cùng ngày, hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi: Miêu Kiều Mỹ, La Lạc Lâm, Âu Dương Chấn Hoa, Quách Tấn An, Lâm Phong, Ngô Trác Hy, Huỳnh Tông Trạch, Vương Tổ Lam… được nhìn thấy vội vã đến bệnh viện sau khi hay tin, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang, lo lắng. Sao gạo cội Phùng Tố Ba thậm chí chia sẻ khi mới biết chuyện, bà không tin, tưởng là tin giả.

Xa Thi Mạn (nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết với Hứa Thiệu Hùng, coi ông như cha sau nhiều lần đóng cha con trên màn ảnh) đã bật khóc tại một sự kiện ở Macau khi được hỏi về tình trạng của tiền bối. Tối 27.10, sau khi dự sự kiện xong, cô hủy lịch trình sau đó ở Bắc Kinh, tức tốc trở về Hồng Kông, đến thẳng bệnh viện thăm nghệ sĩ họ Hứa.

'Trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng qua đời - Ảnh 3.
'Trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng qua đời - Ảnh 4.
'Trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng qua đời - Ảnh 5.
'Trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng qua đời - Ảnh 6.

Hàng loạt tên tuổi: Quách Tấn An, Xa Thi Mạn, La Lạc Lâm, Âu Dương Chấn Hoa... đến bệnh viện thăm Hứa Thiệu Hùng vào tối 27.10

ẢNH: HK01

Hứa Thiệu Hùng - gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hồng Kông

'Trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng qua đời - Ảnh 7.

Hứa Thiệu Hùng là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả phim TVB hay Hồng Kông nói chung

ẢNH: TVB

Hứa Thiệu Hùng (1948 - 2025), bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ đầu thập niên 1970, hoạt động dưới trướng ATV rồi TVB. Nam diễn viên góp mặt trong hàng trăm bộ phim Hồng Kông với hàng loạt vai phụ đa dạng từ bi - hài, chính diện cho đến phản diện. Ông quen mặt với đông đảo khán giả qua hàng loạt tác phẩm từ điện ảnh đến truyền hình: Bá chủ bịp thành, Giây phút đoạt mệnh, Anh hùng xạ điêu và Thần điêu đại hiệp (bản 1983), Tuyết sơn phi hồ (bản 1985), Kim ngọc mãn đường, Chuyện về chàng Vượng, Thiết thám, Sứ đồ hành giả, Cạm bẫy, Lực lượng phản ứng 2021…

'Trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng qua đời - Ảnh 8.

Hứa Thiệu Hùng bên vợ con

ẢNH: INSTAGRAM

Ở tuổi U.80, Hứa Thiệu Hùng sống vui vẻ bên người vợ đã gắn bó hơn 30 năm và con gái. Những năm gần đây, Hứa Thiệu Hùng giảm tần suất đóng phim, lui về nghỉ ngơi bên gia đình. Nghệ sĩ thường xuyên di chuyển giữa Singapore - Hồng Kông khi có công việc.

Hứa Thiệu Hùng xuất thân giàu có, sở hữu khối tài sản đáng nể sau gần 50 năm chăm chỉ làm việc. Đáng chú ý trong số đó là biệt thự trị giá khoảng 20 triệu HKD ở Singapore. Ngôi sao kỳ cựu được cho là từng chi hàng chục triệu HKD để hỗ trợ con gái khởi nghiệp đồng thời thường xuyên xuất hiện trong các video của cô trên YouTube.

Khám phá thêm chủ đề

