'Trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng nguy kịch, loạt sao Hồng Kông tức tốc đến bệnh viện

Thông tin Hứa Thiệu Hùng nhập viện trong tình trạng nguy kịch đang khiến cả làng giải trí Hồng Kông xôn xao ẢNH: HK01

Theo HK01, Hứa Thiệu Hùng được cho là đã nhập viện hôm 27.10 trong tình trạng nguy kịch. Truyền thông Hồng Kông tiết lộ hàng loạt tên tuổi thân thiết với nam diễn viên U.80: vợ chồng "hổ tướng" Miêu Kiều Vỹ - Thích Mỹ Trân, tài tử Âu Dương Chấn Hoa, Huỳnh Tông Trạch, Lâm Phong, Ngô Trác Hy, nhà sản xuất Văn Vỹ Hồng, Lâm Chí Hoa… vội vã đến bệnh viện, gương mặt lộ rõ nét căng thẳng, lo lắng, một số người ở lại vài giờ trước khi rời đi.

HK01 đăng tải loạt ảnh Lâm Phong, Ngô Trác Hy cùng đến bệnh viện khoảng 18 giờ 50 phút tối 27.10. Họ lưu lại khoảng nửa tiếng rồi rời bệnh viện. Khi được phóng viên hỏi Hứa Thiệu Hùng đã tỉnh lại chưa, Ngô Trác Hy lắc đầu, anh bày tỏ: "Cầu mong người ở hiền ắt sẽ gặp lành".

Lâm Phong, Ngô Trác Hy, Âu Dương Chấn Hoa, Phùng Tố Ba... đến bệnh viện thăm Hứa Thiệu Hùng ẢNH: HK01

Đang dự sự kiện ở Macau, Xa Thi Mạn mất bình tĩnh, không kìm nước mắt khi được hỏi về tin tức của Hứa Thiệu Hùng. Cô chia sẻ: "Thực ra tôi đang cố gắng giải quyết. Ban đầu tôi có lịch trình bay thẳng đến Bắc Kinh sau khi kết thúc sự kiện ở Macau hôm nay nhưng giờ tôi phải đến bệnh viện". Khoảng 7 giờ tối, Xa Thi Mạn đã đến bệnh viện ở Hồng Kông, vẻ mặt lo lắng, vội vã chạy vào bên trong.

Trong khi đó, hai nhà sản xuất thân thiết với Hứa Thiệu Hùng từ chối tiết lộ tình trạng của ông cho phóng viên, giải thích rằng hoàn cảnh hiện tại không thuận tiện và chờ gia đình đưa ra tuyên bố chính thức.

Xa Thi Mạn vội vã hủy lịch trình, đến bệnh viện thăm Hứa Thiệu Hùng ẢNH: HK01

Từ đầu tháng 6.2025, vấn đề sức khỏe của Hứa Thiệu Hùng đã khiến nhiều khán giả lo ngại khi nhận thấy ông thường xuyên thở hổn hển, mệt mỏi khi đi bộ trên đường bằng. Dịp tết Trung thu vừa qua, sao phim Lực lượng phản ứng được nhìn thấy vẫn khỏe mạnh, tươi tỉnh trong một buổi tụ họp cùng bạn bè.

Hứa Thiệu Hùng: 'Trùm vai phụ' của màn ảnh Hồng Kông

Hứa Thiệu Hùng là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích phim Hồng Kông ẢNH: HK01

Hứa Thiệu Hùng sinh năm 1948, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ đầu thập niên 1970, hoạt động dưới trướng ATV rồi TVB. Nam diễn viên góp mặt trong hàng trăm bộ phim Hồng Kông với hàng loạt vai phụ đa dạng từ bi - hài, chính diện cho đến phản diện. Ông được khán giả biết đến qua nhiều tác phẩm: Bá chủ bịp thành, Giây phút đoạt mệnh, Anh hùng xạ điêu và Thần điêu đại hiệp (bản 1983), Tuyết sơn phi hồ (bản 1985), Kim ngọc mãn đường, Chuyện về chàng Vượng, Thiết thám, Sứ đồ hành giả, Lực lượng phản ứng 2021…

Hứa Thiệu Hùng bên gia đình ẢNH: INSTAGRAM

Ở tuổi U.80, Hứa Thiệu Hùng sống vui vẻ bên vợ và con gái. Nam nghệ sĩ gặp bạn đời tại Singapore vào những năm 1980 khi đến đây làm việc. Họ kết hôn năm 1992 và gắn bó đến hiện tại. Ông chia sẻ mình và bạn đời chung sống hơn 30 năm vẫn hạnh phúc nhờ luôn nhường nhịn nhau. Những năm gần đây, Hứa Thiệu Hùng giảm tần suất đóng phim, lui về nghỉ ngơi bên gia đình. Nghệ sĩ 77 tuổi thường xuyên di chuyển giữa Singapore - Hồng Kông khi có công việc.

Hứa Thiệu Hùng xuất thân giàu có, sở hữu khối tài sản đáng nể sau gần 50 năm chăm chỉ làm việc. Ngôi sao kỳ cựu được cho là từng chi hàng chục triệu HKD để hỗ trợ con gái khởi nghiệp đồng thời thường xuyên xuất hiện trong các video của cô trên YouTube.