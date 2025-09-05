Xa Thi Mạn lên tiếng về nghi vấn 'cạch mặt' Văn Tụng Nhàn

Xa Thi Mạn khoe ảnh du lịch cùng hội chị em thân thiết hồi cuối tháng 8. Sự vắng mặt của Văn Tụng Nhàn làm dấy lên nhiều đồn đoán ẢNH: INSTAGRAM NV

Xuất hiện trong một sự kiện hôm 4.9, Xa Thi Mạn nhận được câu hỏi về mối quan hệ với diễn viên Văn Tụng Nhàn. Trước đó, mỹ nhân phim Thâm cung nội chiến vừa trải qua kỳ nghỉ dưỡng dài ngày cùng hội bạn thân: Chung Lệ Kỳ, Châu Gia Úy, Thang Doanh Doanh, Diêu Lạc Di… Đáng chú ý, Văn Tụng Nhàn cũng là thành viên trong nhóm nhưng vắng mặt trong kỳ nghỉ. Một số dân mạng cũng tinh ý phát hiện rằng nhóm "thất ma nữ" này cũng cùng nhau du lịch Thái Lan vào năm ngoái và minh tinh họ Văn cũng không xuất hiện cùng. Điều này khiến dân mạng Hồng Kông bàn tán, liên tục đặt câu hỏi về sự biến mất của Văn Tụng Nhàn, đặt nghi vấn cô và hội bạn nổi tiếng này đã "cạch mặt" nhau.

Nhắc đến về vấn đề này, Xa Thi Mạn trả lời HK01: "Chúng tôi đã trải qua kỳ nghỉ 6 ngày 5 đêm ở Phuket. Thật sự cả nhóm rất khó sắp xếp thời gian, phải tranh thủ kỳ nghỉ hè mới có thể tập hợp gần như đông đủ. Lý do Văn Tụng Nhàn không đi được là bởi dịp này trùng với sinh nhật của con gái cô ấy. Thôi đừng nhắc đến nữa, lần này coi như chúng tôi thua, mất đi vị trí ưu tiên, chúng tôi rủ thế nào cô ấy cũng không đi, nói là vì sinh nhật con gái mà".

Xa Thi Mạn trả lời tin đồn bất hòa với Văn Tụng Nhàn khi dự sự kiện mới đây ẢNH: HK01

Xa Thi Mạn cho biết chuyến đi của họ không cho trẻ con đi cùng vì những người bạn của mẹ muốn tận hưởng không gian riêng, thoải mái thư giãn suốt kỳ nghỉ mà không vướng bận con cái. "Nếu đem cả con theo thì còn gì là kỳ nghỉ thư giãn của người lớn nữa chứ. Không sao cả, để lần sau chúng tôi hẹn lại", sao phim Nữ hoàng tin tức cho hay. Cô vui vẻ phản hồi tin đồn bất hòa với Văn Tụng Nhàn: "Chắc chúng tôi sắp bất hòa thật đấy, vì cảm thấy cô ấy chỉ cưng con gái của mình thôi, chẳng thương bọn tôi gì cả!".

Xa Thi Mạn và hội bạn thân nổi tiếng

Xa Thi Mạn cùng các thành viên nhóm "thất ma nữ" ẢNH: INSTAGRAM NV

Xa Thi Mạn cùng với 6 sao nữ: Diêu Lạc Di, Lương Tịnh Kỳ, Văn Tụng Nhàn, Thang Doanh Doanh, Chung Lệ Kỳ và Châu Gia Úy tạo thành nhóm "thất ma nữ" nổi tiếng của làng giải trí Hồng Kông. Họ có mối quan hệ thân thiết hơn chục năm qua, luôn công khai ủng hộ hoạt động của nhau, thường xuyên tụ tập tiệc tùng, du lịch, tham gia nhiều hoạt động chung. Trong số này, Xa Thi Mạn là bóng hồng có sự nghiệp thành công nhất đồng thời cũng là người duy nhất còn độc thân.

Thời gian qua, Xa Thi Mạn bận rộn với lịch trình quay phim và tham gia các hoạt động ở Hồng Kông lẫn đại lục. Cô vừa hoàn thành hai dự án mới là Nữ thần công lý và Nữ hoàng tin tức 2 dự kiến ra mắt trong thời gian tới. Ở tuổi 50, cựu diễn viên TVB hài lòng với cuộc sống độc thân, muốn toàn tâm toàn ý lo cho công việc. Cô chia sẻ trong cuộc phỏng vấn cách đây ít lâu: "Tôi chưa bao giờ ngừng hẹn hò. Tôi đang hẹn hò với công việc. Với tôi, mỗi bộ phim truyền hình giống như một cuộc tình, tôi hoàn toàn đắm chìm vào đó để tìm hiểu, khám phá các nhân vật. Điều đó đòi hỏi rất nhiều sức lực, tâm huyết và tôi thực sự yêu thích những vai diễn mình đảm nhận. Điều đó thật sự rất lãng mạn".

Xa Thi Mạn - Văn Tụng Nhàn có mối quan hệ thân thiết, thường chia sẻ nhiều hình ảnh bên nhau ẢNH: INSTAGRAM NV

Văn Tụng Nhàn kém Xa Thi Mạn 1 tuổi, cô gia nhập làng giải trí từ đầu thập niên 1990, từng tham gia nhiều tác phẩm của ATV, TVB. Nữ diễn viên sinh năm 1976 ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim: Hương sắc cuộc đời, Khôi phục giang sơn, Diệt ma hiệp đạo, Trường Bình công chúa, Kỳ án nhà Thanh… Cô kết hôn với bạn trai doanh nhân hồi 2012 và có một con gái hiện 13 tuổi.