'Trùm đóng thế' Tiền Gia Lạc kể hôn nhân hạnh phúc bên vợ kém 10 tuổi

Tiền Gia Lạc và mối duyên với Thang Doanh Doanh

Tiền Gia Lạc hiếm hoi tiết lộ về hôn nhân hạnh phúc ẢNH: YOUTUBE

Tiền Gia Lạc - Thang Doanh Doanh là một trong những cặp vợ chồng nên duyên từ màn ảnh Hồng Kông. Cặp đôi có dịp hợp tác trong Đát Kỷ Trụ Vương (2001) sau đó nảy sinh tình cảm và hẹn hò nhiều năm trước khi về chung nhà hồi 2012. Sau 13 năm cùng xây tổ ấm, họ đang có cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên hai con gái Alyssa (12 tuổi) và Kassidy (10 tuổi).

Theo HK01, trong cuộc phỏng vấn mới đây với Trịnh Đan Thụy, Tiền Gia Lạc hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với Thang Doanh Doanh. Khi được hỏi tại sao lại yêu người đẹp này, "trùm đóng thế" của màn ảnh Hồng Kông cho biết đó là do "duyên phận". Sao phim Tiểu lý phi đao thừa nhận ban đầu mình không ấn tượng với Thang Doanh Doanh, chỉ biết cô mới từ nước ngoài trở về. Quá trình tiếp xúc, tài tử nhận ra nữ diễn viên này dù lâu năm ở nước ngoài nhưng lại có lối sống truyền thống, đặc biệt coi trọng gia đình và hiếu thảo với cha mẹ.

Tiền Gia Lạc - Thang Doanh Doanh trong ngày cưới ẢNH: VCG/HK01

"Vì cha mẹ cô ấy ở Canada nên cô ấy gọi điện thoại đường dài cho họ mỗi ngày. Cô ấy cũng luôn nhắc tôi gọi điện hỏi thăm gia đình thường xuyên hơn. Không phải tôi không quan tâm đến họ nhưng giữa con trai và con gái có cách cư xử khác nhau… Những gì cô ấy thể hiện khiến tôi biết cách quan tâm, trân trọng quãng thời gian bên gia đình hơn", ngôi sao hành động bày tỏ.

Tiền Gia Lạc khen ngợi vợ là người chu đáo, biết cách chăm sóc gia đình đồng thời giỏi "quản lý" chồng. Nam diễn viên phim Hồ sơ trinh sát khoe bạn đời là đầu bếp thực thụ trong nhà, luôn mang đến những bữa ăn ngon và giỏi nắm bắt dạ dày của chồng. Nghệ sĩ kỳ cựu cười: "Tôi không biết liệu có phải mẹ cô ấy đã dạy cô ấy rằng 'muốn giữ trái tim đàn ông, phải chinh phục cái dạ dày của anh ta trước' hay không. Cô ấy rất giỏi trong việc nấu ăn lại còn luôn quan tâm, hỏi han sức khỏe của tôi và khích lệ tôi quan tâm đến những người thân yêu, ngay cả lúc chúng tôi chưa lấy nhau. Với tôi, cô ấy thật tuyệt vời".

Tổ ấm hạnh phúc suốt 13 năm

Vợ chồng Tiền Gia Lạc bên hai con gái ẢNH: INSTAGRAM NV

Chính sự chu đáo, tận tâm của Thang Doanh Doanh đã thay đổi tính cách của một "tay chơi" như Tiền Gia Lạc. Sau khi lập gia đình, tài tử trở thành một người chồng, người cha chu đáo, đầy tình yêu thương. Nhắc đến hai con gái, nghệ sĩ 60 tuổi cho biết bản thân luôn tâm niệm sẽ mang đến cho họ những điều tốt đẹp nhất, dạy chúng cách sống tự lập, có không gian để phát triển tương lai, sống theo đúng đam mê, sở thích của mình.

Về khả năng để hai ái nữ vào showbiz, diễn viên 6X bộc bạch: "Tôi không nhất thiết hướng chúng theo nghề này. Tôi sẽ không dạy chúng võ công vì tôi đã làm nghề này mấy chục năm và hiểu rõ. Nhưng nếu các con tôi có hứng thú, tôi sẽ không ngăn cản. Tôi sẽ cố gắng hết sức để mang đến cho chúng những điều tốt nhất, để chúng có thể tự lập".

Cách đây ít ngày, Tiền Gia Lạc vừa đón sinh nhật thứ 60 bên gia đình nhỏ và bạn bè thân thiết trong ngành: Tăng Chí Vỹ, Xa Thi Mạn, Tạ Thiên Hoa, Hồng Thiên Minh... Trong loạt ảnh được chia sẻ, tài tử không khỏi hạnh phúc, mãn nguyện khi nhận được chiếc bánh sinh nhật đặc biệt do vợ và hai con chuẩn bị từ trước. Ông bố hai con liên tục mỉm cười phấn khích, có những cử chỉ ngọt ngào, hạnh phúc bên vợ khiến nhiều đồng nghiệp không khỏi ghen tị.

Cặp đôi vẫn ngọt ngào, gắn bó sau 13 năm về chung nhà ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tiền Gia Lạc sinh năm 1965, bắt đầu làm diễn viên đóng thế từ lúc 16 tuổi rồi trở thành biên đạo võ thuật, diễn viên hành động có tiếng ở Hồng Kông. Nam nghệ sĩ này là em trai của ngôi sao đóng thế Tiền Tiểu Hào đồng thời từng là thành viên trong nhóm đóng thế của Hồng Kim Bảo. Tài tử từng tham gia nhiều cảnh đóng thế nguy hiểm trong hàng loạt tác phẩm hành động, võ thuật của màn ảnh xứ cảng thơm, làm việc cùng nhiều siêu sao hành động: Hồng Kim Bảo, Thành Long, Chân Tử Đan… Sự liều lĩnh, táo bạo cùng những cảnh quay thách thức giới hạn, chơi đùa với tử thần khiến Tiền Gia Lạc được giới phim hành động Hồng Kông gọi là "trùm đóng thế", "cao thủ trong các cao thủ".

Đến thập niên 1990, Tiền Gia Lạc chuyển hướng sang đóng phim, hạn chế những cảnh đóng thế liều lĩnh, nguy hiểm. Tài tử được nhiều khán giả biết đến qua loạt tác phẩm nổi tiếng: Nguyên Chấn Hiệp, Tiểu lý phi đao (1995), Tây Du Ký (1996), Hồ sơ trinh sát 3, Liệt hỏa hùng tâm, Đát Kỷ Trụ Vương, Tuế nguyệt phong vân…