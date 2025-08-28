Xa Thi Mạn sống độc thân, tuyên bố 'đang hẹn hò với công việc'

Xa Thi Mạn vẫn tập trung vào sự nghiệp ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo On.cc, trong cuộc phỏng vấn gần đây, Xa Thi Mạn được hỏi về chuyện tình cảm sau thời gian dài khán giả vẫn thấy cô đi về một mình, miệt mài theo đuổi đam mê diễn xuất. Nữ diễn viên 50 chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ ngừng hẹn hò. Tôi đang hẹn hò với công việc. Với tôi, mỗi bộ phim truyền hình giống như một cuộc tình, tôi hoàn toàn đắm chìm vào đó để tìm hiểu, khám phá các nhân vật. Điều đó đòi hỏi rất nhiều sức lực, tâm huyết và tôi thực sự yêu thích những vai diễn mình đảm nhận. Điều đó thật sự rất lãng mạn".

Sao phim Thâm cung nội chiến chia sẻ vui: "Tôi có bị rối loạn đa nhân cách không? Có chứ. Có lẽ tôi không bình thường lắm. Tôi không nghĩ diễn viên là người bình thường. Người bình thường không thể làm diễn viên khi bạn liên tục phải đổi từ nhân vật này sang nhân vật khác. Làm sao bạn có thể bình thường nếu bạn cứ mãi như vậy suốt ngày?".

Thời gian qua, minh tinh 50 tuổi bận rộn với dự án mới, trong đó có phim Nữ hoàng tin tức 2 ẢNH: INSTAGRAM NV

Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất gần 30 năm, Xa Thi Mạn cho biết vai diễn yêu thích nhất của cô là trong phim Công chúa giá đáo (2010). "Cô ấy là một nàng công chúa được cưng chiều, ngang bướng, xinh đẹp và được nhiều người yêu mến. Nhưng ngoài đời tôi không bướng bỉnh như vậy. Tôi giống như một phiên bản ẩn mình còn cô ấy lại thể hiện hết ra ngoài. Nếu ngoài đời cũng được như vậy và có một chàng hoàng tử thật sự yêu bạn thì thật là hoàn hảo", cựu diễn viên TVB bộc bạch. Cô cũng thừa nhận bản thân giống bao cô gái khác, đều thích truyện cổ tích.

Nói về vai diễn thử thách nhất, Xa Thi Mạn kể về vai diễn gần đây của cô trong Themis (Nữ thần chính nghĩa). "Đó là một tình huống đặc biệt vì chúng tôi quay phim trước Nữ hoàng tin tức 2. Tôi đáng lẽ phải tập trung hoàn toàn vào việc chuẩn bị cho bộ phim này, nhưng rồi kịch bản và vai diễn tuyệt vời của Themis xuất hiện và tôi phải nhanh chóng chuyển hướng. Tâm trí tôi đã tràn ngập hình ảnh của nhân vật trong Nữ hoàng tin tức 2, tôi phải xóa bỏ nó để không còn dấu vết nào của nhân vật này xuất hiện trong vai trò chính của tôi trong loạt phim mới", minh tinh 7X chia sẻ.

Xa Thi Mạn tận hưởng cuộc sống độc thân

Xa Thi Mạn độc thân, sự nghiệp vững chắc ở tuổi 50 ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước câu hỏi nếu không làm diễn viên sẽ làm gì, Xa Thi Mạn bật cười, cô nói bản thân khó mà biết được, tùy số phận đưa đẩy. Cô đùa: "Tôi nghĩ tôi sẽ làm mẹ. Rồi quản lý của tôi nghe xong thì lắc đầu như kiểu: Thật hả? Không còn việc gì khác sao?". Nữ diễn viên phim Diên Hi công lược nói thêm: "Tôi không thể làm một việc giống nhau mỗi ngày. Công việc 8 tiếng/ngày không hợp với tôi. Ngay cả việc làm mẹ cũng có thể không khả thi vì tôi không chịu ngồi yên. Tôi phát điên lên khi được nghỉ dưỡng nữa. Nếu nghỉ quá lâu, tôi sẽ thấy chán nản, thấy cuộc sống vô nghĩa và bắt đầu nghĩ mình vô dụng". Người đẹp cũng cho biết nếu không làm diễn viên, có khi cô hợp làm một người sành ăn và du lịch khắp nơi.

Xa Thi Mạn khoe ảnh du lịch cùng hội bạn thân: Chung Lệ Kỳ, Châu Gia Úy, Thang Doanh Doanh, Diêu Lạc Di… cách đây ít ngày ẢNH: INSTAGRAM NV

Ở tuổi 50, Xa Thi Mạn vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, liên tục nhận dự án phim mới đồng thời là ngôi sao được săn đón ở cả Hồng Kông lẫn đại lục. Đằng sau màn ảnh hay hình ảnh hào nhoáng tại các sự kiện, nữ diễn viên vẫn lẻ bóng suốt nhiều năm qua. Trải qua nhiều cuộc tình dang dở thời trẻ, cô hài lòng với cuộc sống tự do ở giai đoạn sau của cuộc đời. Ở những cuộc phỏng vấn trong quá khứ, Xa Thi Mạn cũng nhiều lần chia sẻ cô đang tận hưởng cuộc sống độc thân, không đặt nặng chuyện kết hôn. Nữ diễn viên 7X nói cô không thấy cô đơn vì mỗi ngày đều vui vẻ, trọn vẹn, được theo đuổi những điều mình thích, có sự nghiệp.

Sau mấy chục năm miệt mài làm việc, Xa Thi Mạn có cuộc sống không lo nghĩ nhờ tích lũy được khối tài sản đáng nể. Theo truyền thông xứ cảng thơm, người đẹp sở hữu loạt bất động sản cùng nhiều tài sản ước tính giá trị vượt mức 200 triệu HKD (khoảng hơn 676 tỉ đồng).