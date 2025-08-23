Lý Long Cơ bị bỏ rơi sau khi bạn gái kém 37 tuổi ra tù?

Lý Long Cơ phủ nhận chia tay tình trẻ kém 37 tuổi ẢNH: HK01

Trong cuộc trò chuyện được HK01 đăng tải hôm 22.8, Lý Long Cơ chia sẻ cởi mở về mối quan hệ với Vương Thanh Hà giữa lúc cặp đôi vướng tin đồn đổ vỡ. Kể từ khi cô Vương ra tù hồi tháng 7.2025, cả hai sống kín tiếng, không chia sẻ về chuyện tình cảm khiến họ vướng tin đồn "đường ai nấy đi" dù trước đó nam nghệ sĩ nhiều lần tiết lộ kế hoạch kết hôn. Trước thông tin gây bàn tán, sao phim Nghịch thiên kỳ án cho biết họ không chia tay, chỉ đang sống xa nhau vì công việc bận rộn.

Lý Long Cơ nhắc đến bạn gái kém 37 tuổi: "Cô ấy rất bận rộn kể từ khi được ra ngoài, thậm chí còn bận hơn cả tôi. Hiện tại cô ấy đang hỗ trợ việc kinh doanh của gia đình. Bạn gái tôi có nhiều công việc riêng phải làm, tôi cũng rất bận bịu". Nam diễn viên 75 tuổi cũng mong chờ được bạn gái hỗ trợ công việc trong tương lai. Ông nói thêm: "Gia đình cô ấy không thích mối quan hệ của chúng tôi liên tục xuất hiện trên truyền thông, vì vậy tôi cố gắng giữ kín đời tư. Dù sao tôi cũng rất cảm kích sự quan tâm của mọi người. Hiện tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi đang rất hạnh phúc!".

Lý Long Cơ muốn giữ kín đời tư sau những ồn ào ẢNH: HK01

Nam diễn viên phim Nghĩa nặng tình thâm bày tỏ sự khó chịu khi ông có lịch trình đến Mỹ, Canada nhưng hình ảnh được đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người đồn đoán ông ra nước ngoài "chữa lành" sau khi bị tình trẻ bỏ rơi. "Họ bịa chuyện chỉ dựa vào một bức ảnh… chẳng có tí lương tâm nào cả", ông bức xúc.

Lý Long Cơ cũng chia sẻ bản thân không bận tâm tới những lời chế giễu, hiện ông sống vui vẻ, vẫn làm việc chăm chỉ và có thu nhập tốt. Khi được hỏi về những tin tức tiêu cực liên quan đến Vương Thanh Hà có khiến ông mất niềm tin vào tình trẻ không, nam nghệ sĩ lắc đầu. Diễn viên kỳ cựu bộc bạch: "Ngược lại, mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất tốt và đang ngày càng bền chặt hơn. Cô ấy thấu hiểu, trân trọng cách tôi đối xử với cô ấy trong thời gian qua và tôi cũng là người hiểu rõ cô ấy đối xử với mình như thế nào. Tôi tin dù có bao nhiêu thông tin tiêu cực được đưa ra, chúng tôi vẫn có thể sống tốt". Về kế hoạch kết hôn, Lý Long Cơ nói ông muốn giữ sự riêng tư.

Chuyện tình lắm ồn ào của Lý Long Cơ và tình trẻ

Tình trẻ của Lý Long Cơ vướng nhiều ồn ào ẢNH: INSTAGRAM

Mối tình của Lý Long Cơ và Vương Thanh Hà vướng nhiều lời đàm tiếu khi cách biệt 37 tuổi. Theo SCMP, họ bắt đầu hẹn hò vào khoảng năm 2019 và mối quan hệ này bị truyền thông hé lộ hồi 2020. Cặp đôi từng lên kế hoạch kết hôn nhưng trì hoãn vì nhiều biến cố. Trước đây, tài tử họ Lý tuyên bố để tình trẻ Hà đứng tên các tài sản của mình. Tuy nhiên, tại cuộc phỏng vấn hồi tháng 1.2024, diễn viên kỳ cựu cho biết khi ấy mình chỉ lỡ lời.

Mối quan hệ của họ cũng gây bàn tán khi Vương Thanh Hà vướng nhiều thông tin tiêu cực: giả bằng cấp, tô vẽ xuất thân "khủng", lừa đảo… Đầu năm 2024, cô Vương bị bắt do vi phạm luật cư trú tại Hồng Kông. Người phụ nữ này đối mặt với nhiều cáo buộc: sử dụng giấy tờ giả, khai báo gian dối trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh, lưu trú quá thời gian cho phép… Tại phiên tòa hồi tháng 6.2024, Vương Thanh Hà bị kết án 25 tháng tù giam. Sau đó, người đẹp được khoan hồng và ra tù từ đầu tháng 7.2025, sớm hơn dự kiến. Khoảng thời gian tình trẻ ngồi tù, Lý Long Cơ liên tục đến thăm cô, hỏi thăm, động viên người yêu và thường xuyên trao đổi thư từ.