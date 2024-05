Xa Thi Mạn tiết lộ quá khứ nợ nần vì chơi chứng khoán

Xa Thi Mạn tiết lộ cô từng tiêu tiền phung phí, lâm cảnh nợ nần INSTAGRAM NV

Trong show trò chuyện của Lưu Gia Linh phát sóng hôm 30.5, Xa Thi Mạn bất ngờ tiết lộ quá khứ nợ nần vì đầu tư thua lỗ vào năm 1998. "Khi bước chân vào làng giải trí, tôi đã nghe rất nhiều về việc nên mua cổ phiếu nào, vì vậy tôi đã mua cổ phiếu một lần và thua lỗ hơn 200.000 HKD (hơn 650 triệu đồng). Sau đó, tôi rất suy sụp", sao phim Thâm cung nội chiến kể lại. Đây là một số tiền lớn với cô ở thời điểm 26 năm về trước. Người đẹp Hồng Kông tiết lộ rằng thời điểm đó, cô đã tiêu xài hoang phí và không có tiền xoay xở cuối cùng phải hỏi xin tiền mẹ để trả nợ.



Tuy nhiên, những rắc rối của Xa Thi Mạn chưa dừng lại ở đó. Nữ diễn viên phim Sứ đồ hành giả tiếp tục: "Cuối năm đó, tôi phải nộp thuế và đau đầu vì không có tiền cũng chẳng thể nhờ cậy mẹ thêm nữa vì quá xấu hổ. Thế rồi, tôi mượn tiền bạn bè để đóng thuế và không bao giờ mua bất kỳ loại cổ phiếu nào nữa".

Sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, Xa Thi Mạn vẫn giữ vững vị thế trong showbiz và sở hữu khối tài sản giá trị INSTAGRAM NV

Từ trải nghiệm nhớ đời đó, Á hậu Hồng Kông 1997 bắt đầu sống tiết kiệm và chi tiêu hợp lý thay vì phung phí như trước kia. Cô bộc bạch: "Tôi nghĩ tiết kiệm tiền là việc rất quan trọng. Nếu có tình huống bất ngờ xảy đến, không ai có thể giúp tôi vì lúc đó mẹ tôi không sống ở Hồng Kông. Tôi ở một mình ở Hồng Kông và luôn cảm thấy bất an. Vì vậy, tôi quyết tâm phải dành dụm tiền và xem đó là thứ quan trọng nhất giúp tôi thấy an toàn". Lưu Gia Linh đồng tình với chia sẻ của đàn em và tiết lộ mình cũng từng đầu tư cổ phiếu rồi thua lỗ rất nhiều tiền vì không am hiểu về lĩnh vực này.

Thay vì đầu tư vào lĩnh vực nhiều rủi ro, biến động như cổ phiếu, những năm qua Xa Thi Mạn đổ tiền vào bất động sản. Theo tiết lộ của HK01 vào tháng 1.2024, nữ diễn viên 49 tuổi hiện sở hữu ít nhất 5 bất động sản đắt đỏ ở Hồng Kông với tổng giá trị hơn 100 triệu HKD (hơn 325 tỉ đồng).

Ngôi sao 49 tuổi đón tuổi mới bên mẹ INSTAGRAM NV

Xa Thi Mạn vừa đón sinh nhật vào ngày 28.5 vừa qua. Ở tuổi 49, cô vẫn là nữ diễn viên viên đắt giá của màn ảnh Hồng Kông đồng thời là gương mặt được nhiều thương hiệu săn đón từ đó có mức thu nhập thuộc top đầu làng giải trí xứ cảng thơm. Đầu năm nay, ngôi sao 7X vừa giành giải Thị hậu TVB thứ ba trong sự nghiệp nhờ vai chính trong bộ phim ăn khách Nữ hoàng tin tức (2023). Người đẹp cũng đang nhận được sự quan tâm tại Hồng Kông lẫn đại lục khi tái xuất màn ảnh với bộ phim Modern Dynasty 2 đóng cùng dàn sao: La Gia Lương, Lâm Phong, La Trọng Khiêm…

Dù đã gần chạm ngưỡng 50 tuổi, Xa Thi Mạn vẫn lẻ bóng và dành phần lớn thời gian cho công việc. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô hài lòng với cuộc sống độc thân và không đặt nặng chuyện phải lập gia đình nên mỗi ngày đều sống vui vẻ. Người đẹp thấy may mắn vì được làm công việc yêu thích, có sự nghiệp riêng. "Khi trưởng thành, con người ta biết mình thực sự muốn gì. Nếu tôi gặp được một người tài giỏi và khiến mình ngưỡng mộ, chúng tôi có thể ở bên nhau. Nếu người đó không xuất hiện, tôi thực sự vẫn thích tận hưởng cuộc sống hiện tại", người đẹp bộc bạch trong một cuộc phỏng vấn hồi 2022.