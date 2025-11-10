Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Dự báo vùng nguy hiểm trong cơn bão số 14, tàu thuyền 13 tỉnh phải tránh xa

Phan Hậu
10/11/2025 14:45 GMT+7

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu 7 bộ và 13 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó bão số 14 (bão Fung Wong) trên biển, trong đó phải thông báo đến chủ tàu, thuyền đang hoạt động trên biển tránh xa vùng nguy hiểm.

Ngày 10.11, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia có công điện gửi bộ trưởng 7 bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, Công an, Xây dựng, Công thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ và 13 tỉnh, thành phố ven biển: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk yêu cầu chủ động ứng phó bão số 14 (bão Fung Wong) trên biển.

Dự báo vùng nguy hiểm trong cơn bão số 14, tàu thuyền 13 tỉnh phải tránh xa- Ảnh 1.

Dự báo đường đi của bão số 14 trên Biển Đông

ẢNH: NCHMF

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.

Công điện nêu rõ, vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới do ảnh hưởng bão số 14 là khu vực từ vĩ tuyến 15,0 - 21,0 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 116,0 độ kinh đông. Vùng biển nguy hiểm sẽ được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia điều chỉnh trong các bản tin dự báo bão số 14.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Các địa phương và bộ, ngành liên quan sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó bão số 14.

Dự báo chi tiết vùng nguy hiểm trong bão số 14

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ hôm nay 10.11, vị trí tâm bão số 14 vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc và 118,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông.

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 13, tức là từ 134 - 149 km/giờ, giật cấp 16. Bão đang di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Do ảnh hưởng của bão số 14, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 10. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 - 13, giật cấp 16. Sóng biển cao 5 - 8 m, vùng gần tâm bão sóng cao 8 - 10 m, biển động dữ dội.

Dự báo chi tiết vùng nguy hiểm trong bão số 14, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến 13 giờ ngày mai 11.11, tâm bão số 14 ở vị trí khoảng 20,1 độ vĩ bắc và 118,0 độ kinh đông; trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 15,5 - 21,5 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 116,0 độ kinh đông.

Đến 13 giờ ngày 12.11, tâm bão Fung Wong ở vị trí 22,7 độ vĩ bắc và 119,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây nam đảo Đài Loan (Trung Quốc), vùng nguy hiểm là phía bắc bắc vĩ tuyến 18 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 116 độ kinh đông.

Đến 13 giờ ngày 13.11, tâm bão ở vị trí 25,4 độ vĩ bắc và 124,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Đài Loan (Trung Quốc), vùng nguy hiểm là phía bắc bắc vĩ tuyến 21,5 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 117,5 độ kinh đông.

Trong cơn bão số 14, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông đến ngày 13.11. Ở cấp độ này, các tàu, thuyền nguy cơ bị sóng đánh chìm. Theo đó, ngư dân và tàu thuyền cần khẩn cấp di chuyển thoát ra bên ngoài, tránh xa vùng nguy hiểm, tìm nơi trú ẩn an toàn.

