Bão số 14 (bão Fung wong) có ảnh hưởng tới đất liền nước ta?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay 10.11, bão Fung wong đã đi vào vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm nay.

Bão Fung wong vào Biển Đông, là cơn bão số 14 trong năm nay ẢNH: VNDMS

Ngày hôm qua 9.11, bão Fung wong đã đạt cường độ mạnh nhất ở đầu cấp siêu bão với cấp 15 - 16. Nhưng sau khi vào bán đảo Luzon (Philippines), bão đã suy yếu 3 cấp, trước khi tiến vào Biển Đông.

Lúc 4 giờ sáng nay, tâm bão số 14 ở vị trí vào khoảng 17,3 độ vĩ bắc và 119,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Bão có cường độ mạnh cấp 13, tương đương tốc độ gió từ 134 - 149 km/giờ, giật cấp 16.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khi hoạt động trên Biển Đông, bão số 14 (bão Fung wong) duy trì cấp 13, giật cấp 16 trong hơn 2 ngày và di chuyển với quỹ đạo bất thường.

Trong ngày hôm nay, bão số 14 di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ. Nhưng sang ngày mai 11.11, bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ giảm xuống 10 - 15 km/giờ. Đến ngày 12.11, bão di chuyển lệnh sang hướng bắc đông bắc, tốc độ 10 - 15 km/giờ.

Đến rạng sáng 13.11, bão số 14 đổi sang hướng đông bắc, cường độ giảm xuống cấp 8, giật cấp 10 nhưng tốc độ di chuyển tăng lên 15 - 20 km/giờ.

Bão số 14 sẽ đi ra ngoài Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, khi đi vào Biển Đông, nhánh áp cận nhiệt đới ở phía bắc (dòng dẫn đường cho bão di chuyển) sẽ suy yếu và mở rộng hơn về phía nam của cơn bão.

Đây chính là yếu tố khiến bão số 14 có xu hướng di chuyển lệch về phía bắc nhiều hơn. Khi đi lên vĩ độ cao hơn, bão số 14 sẽ đi vào dòng dẫn đường của đới gió tây trên cao nên nhiều khả năng đổi hướng theo hướng đông bắc và đi ra ngoài Biển Đông.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiều năm nay những cơn bão cuối mùa thường di chuyển theo hướng tây, thậm chí là tây tây nam và đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung bộ. Bão số 14 lại di chuyển lên phía bắc và đi ra ngoài Biển Đông là diễn biến bất thường của cơn bão này.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 14, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 10. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 - 13, giật cấp 16. Sóng biển cao 5 - 8 m, vùng gần tâm bão đi qua sóng cao 8 - 10 m, biển động dữ dội, rất nguy hiểm với tàu thuyền ở khu vực này.