Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Philippines ứng phó siêu bão Fung Wong

Khánh An
Khánh An
10/11/2025 04:00 GMT+7

Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 9.11 đưa tin hơn 900.000 người tại các vùng Luzon và Visayas của Philippines đã sơ tán để tránh bão Fung Wong (tên Philippines: Uwan), cơn bão mạnh lên thành siêu bão và có thể đổ bộ tại tỉnh Aurora (Luzon) vào tối 9.11 hoặc rạng sáng 10.11.

Phó giám đốc Văn phòng Phòng vệ dân sự Philippines (OCD) Bernardo Rafaelito Alejandro cho biết khu vực Bicol có số người sơ tán cao nhất với 660.720 người, tiếp theo là khu vực Đông Visayas với 112.760 người. Đến 9 giờ ngày 9.11, OCD ghi nhận 522 trung tâm sơ tán đã được thành lập, nhưng ông Alejandro cho biết con số này còn tăng thêm.

- Ảnh 1.

Người dân xếp hàng đăng ký vào một trung tâm sơ tán ở Manila ngày 9.11

Ảnh: Reuters

Cơ quan Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) cảnh báo về nguy cơ ảnh hưởng tính mạng người dân tại khu vực Bicol do bão Fung Wong, cơn bão có sức gió lên đến 185 km/giờ, giật 230 km/giờ. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro kêu gọi người dân ở vùng nằm trong đường đi dự báo của cơn bão nên tuân thủ các lệnh sơ tán. 

Các trường học, công sở tại đảo chính Luzon, trong đó có thủ đô Manila, được lệnh đóng cửa vào ngày 10.11. Khoảng 400 chuyến bay nội địa và quốc tế tại Philippines đã bị hủy do ảnh hưởng của bão. Hơn 6.600 người bị mắc kẹt tại các cảng trên cả nước, theo Lực lượng Tuần duyên Philippines ngày 9.11.

Fung Wong là cơn bão thứ 21 tại Philippines trong năm nay, cao hơn mức trung bình hằng năm là 20, trong bối cảnh hoạt động cứu trợ và hồi phục đang được tiến hành sau bão Kalmaegi. Bão Kalmaegi đổ bộ tại Philippines hôm 4.11 khiến ít nhất 224 người thiệt mạng và 109 người mất tích, theo AFP dẫn số liệu của chính phủ Philippines ngày 9.11.

Tin liên quan

Philippines cảnh báo đỏ về bão Fung Wong, số người chết vì bão Kalmaegi lên 204

Philippines cảnh báo đỏ về bão Fung Wong, số người chết vì bão Kalmaegi lên 204

Philippines ráo riết sơ tán người dân và chuẩn bị các biện pháp ứng phó bão Fung Wong, trong khi số người thiệt mạng vì bão Kalmaegi tiếp tục tăng.

Philippines liên tục hứng bão chồng bão, thiệt hại rất nặng nề

Khám phá thêm chủ đề

Philippines bão Fung Wong siêu bão Cứu trợ Sơ tán
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận