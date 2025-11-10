Philippines ứng phó siêu bão Fung Wong

Phó giám đốc Văn phòng Phòng vệ dân sự Philippines (OCD) Bernardo Rafaelito Alejandro cho biết khu vực Bicol có số người sơ tán cao nhất với 660.720 người, tiếp theo là khu vực Đông Visayas với 112.760 người. Đến 9 giờ ngày 9.11, OCD ghi nhận 522 trung tâm sơ tán đã được thành lập, nhưng ông Alejandro cho biết con số này còn tăng thêm.

Người dân xếp hàng đăng ký vào một trung tâm sơ tán ở Manila ngày 9.11 Ảnh: Reuters

Cơ quan Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) cảnh báo về nguy cơ ảnh hưởng tính mạng người dân tại khu vực Bicol do bão Fung Wong, cơn bão có sức gió lên đến 185 km/giờ, giật 230 km/giờ. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro kêu gọi người dân ở vùng nằm trong đường đi dự báo của cơn bão nên tuân thủ các lệnh sơ tán.

Các trường học, công sở tại đảo chính Luzon, trong đó có thủ đô Manila, được lệnh đóng cửa vào ngày 10.11. Khoảng 400 chuyến bay nội địa và quốc tế tại Philippines đã bị hủy do ảnh hưởng của bão. Hơn 6.600 người bị mắc kẹt tại các cảng trên cả nước, theo Lực lượng Tuần duyên Philippines ngày 9.11.

Fung Wong là cơn bão thứ 21 tại Philippines trong năm nay, cao hơn mức trung bình hằng năm là 20, trong bối cảnh hoạt động cứu trợ và hồi phục đang được tiến hành sau bão Kalmaegi. Bão Kalmaegi đổ bộ tại Philippines hôm 4.11 khiến ít nhất 224 người thiệt mạng và 109 người mất tích, theo AFP dẫn số liệu của chính phủ Philippines ngày 9.11.