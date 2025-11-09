Philippines liên tục hứng bão chồng bão, thiệt hại rất nặng nề

Bão Fung Wong ngày 9.11 áp sát Philippines, đã trở thành cơn bão thứ 21 tiến vào Khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) trong năm nay. Giới chức Philippines đã khẩn trương sơ tán hơn 900.000 người và chuẩn bị các biện pháp ứng phó bão Fung Wong, Reuters đưa tin. Thách thức thêm khó khăn khi nước này chỉ vừa hứng chịu sức tàn phá từ bão Kalmaegi cách đây vài ngày.

Các thống kê những năm qua chỉ ra Philippines thường nằm trong nhóm đầu những nước hứng chịu nhiều cơn bão nhất mỗi năm. Theo thông tin do Cơ quan Khí tượng, Địa chất và Thiên văn Philippines (PAGASA) công bố hôm 28.10, số lượng các cơn bão nhiệt đới tiến vào khu vực PAR nhiều hơn bất cứ đâu trên thế giới. PAGASA cho biết khoảng 20 cơn bão tiến vào khu vực này mỗi năm, trong đó có 8 - 9 cơn quét qua Philippines. Trong đó, khoảng 70% số cơn bão xuất hiện vào cao điểm tháng 7 - 10.

Sóng biển tràn bờ vào các con đường ở thành phố Virac, Philippines ngày 9.11 ẢNH: AFP

Theo trang dữ liệu World Data, mỗi năm Trung Quốc chịu ảnh hưởng của khoảng 20 cơn bão, Nhật Bản ghi nhận thiệt hại lớn nhỏ từ khoảng 18 trận bão, trong khi con số này ở Mỹ là 12.

Do có vị trí địa lý nằm ở khu vực Vành đai lửa Thái Bình Dương, Philippines thường chịu ảnh hưởng bởi các hoạt động địa chất và thiên tai như núi lửa, bão, động đất. Theo báo cáo rủi ro toàn cầu năm 2024, Philippines đứng đầu trong danh sách điểm nóng thiên tai toàn cầu.

Nhiều cơn bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của tại Philippines. Siêu bão Haiyan (năm 2013) được xem là cơn bão nghiêm trọng nhất, khiến hơn 6.300 người chết và thiệt hại kinh tế hơn 2 tỉ USD. Trước đó 1 năm, bão Bopha (năm 2012) đã khiến hơn 1.900 người chết, thiệt hại hơn 1,1 tỉ USD. Xét ở những năm gần đây, siêu bão Rai (năm 2021) tấn công Philippines làm hơn 370 người thiệt mạng.

Chính phủ Philippines áp dụng phương pháp tiếp cận toàn diện, phối hợp nhiều cơ quan để giúp người dân vượt qua thiên tai, dưới sự quản lý Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia (NDRRMC). Trong đó, Quỹ phản ứng nhanh (QRF) được phân bổ cho các cơ quan chủ chốt để ứng phó thảm họa. Philippines cũng thành lập lực lượng tìm kiếm cứu nạn (SAR), phối hợp quân đội và cảnh sát để ứng phó với bão.

Theo trang Inquirer, Philippines cũng có những quỹ tài chính để khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “xây dựng lại tốt đẹp hơn”, tập trung vào việc khôi phục cuộc sống và sinh kế.

Trước mỗi cơn bão, người dân tại Philippines sẽ chuẩn bị đề phòng sau khi PAGASA ban hành cảnh báo bão (TCWS). Theo Philstar, mỗi khi bão hay các thiên tai khác có nguy cơ ảnh hưởng Philippines, người dân sẽ chuẩn bị “túi khẩn cấp”, gồm các nhu yếu phẩm có thể giúp mỗi người sinh tồn trong 3 ngày, bao gồm nước, thức ăn đóng hộp hay những loại bánh, đồ sơ cứu, đèn pin, tiền mặt. Mỗi nhà dân cũng sẽ chèn chống nhà cửa, đặc biệt ở những nơi có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng. Chính phủ Philippines cũng có các phương án sơ tán người dân những nơi có rủi ro cao.