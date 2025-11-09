Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Philippines liên tục hứng bão chồng bão, thiệt hại rất nặng nề

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
09/11/2025 15:16 GMT+7

Vị trí địa lý nhạy cảm với thiên tai khiến Philippines thường xuyên chịu những thiệt hại do bão.

Bão Fung Wong ngày 9.11 áp sát Philippines, đã trở thành cơn bão thứ 21 tiến vào Khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) trong năm nay. Giới chức Philippines đã khẩn trương sơ tán hơn 900.000 người và chuẩn bị các biện pháp ứng phó bão Fung Wong, Reuters đưa tin. Thách thức thêm khó khăn khi nước này chỉ vừa hứng chịu sức tàn phá từ bão Kalmaegi cách đây vài ngày.

Các thống kê những năm qua chỉ ra Philippines thường nằm trong nhóm đầu những nước hứng chịu nhiều cơn bão nhất mỗi năm. Theo thông tin do Cơ quan Khí tượng, Địa chất và Thiên văn Philippines (PAGASA) công bố hôm 28.10, số lượng các cơn bão nhiệt đới tiến vào khu vực PAR nhiều hơn bất cứ đâu trên thế giới. PAGASA cho biết khoảng 20 cơn bão tiến vào khu vực này mỗi năm, trong đó có 8 - 9 cơn quét qua Philippines. Trong đó, khoảng 70% số cơn bão xuất hiện vào cao điểm tháng 7 - 10.

Philippines liên tục hứng bão chồng bão, thiệt hại rất nặng nề- Ảnh 1.

Sóng biển tràn bờ vào các con đường ở thành phố Virac, Philippines ngày 9.11

ẢNH: AFP

Theo trang dữ liệu World Data, mỗi năm Trung Quốc chịu ảnh hưởng của khoảng 20 cơn bão, Nhật Bản ghi nhận thiệt hại lớn nhỏ từ khoảng 18 trận bão, trong khi con số này ở Mỹ là 12.

Do có vị trí địa lý nằm ở khu vực Vành đai lửa Thái Bình Dương, Philippines thường chịu ảnh hưởng bởi các hoạt động địa chất và thiên tai như núi lửa, bão, động đất. Theo báo cáo rủi ro toàn cầu năm 2024, Philippines đứng đầu trong danh sách điểm nóng thiên tai toàn cầu.

Nhiều cơn bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của tại Philippines. Siêu bão Haiyan (năm 2013) được xem là cơn bão nghiêm trọng nhất, khiến hơn 6.300 người chết và thiệt hại kinh tế hơn 2 tỉ USD. Trước đó 1 năm, bão Bopha (năm 2012) đã khiến hơn 1.900 người chết, thiệt hại hơn 1,1 tỉ USD. Xét ở những năm gần đây, siêu bão Rai (năm 2021) tấn công Philippines làm hơn 370 người thiệt mạng.

Chính phủ Philippines áp dụng phương pháp tiếp cận toàn diện, phối hợp nhiều cơ quan để giúp người dân vượt qua thiên tai, dưới sự quản lý Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia (NDRRMC). Trong đó, Quỹ phản ứng nhanh (QRF) được phân bổ cho các cơ quan chủ chốt để ứng phó thảm họa. Philippines cũng thành lập lực lượng tìm kiếm cứu nạn (SAR), phối hợp quân đội và cảnh sát để ứng phó với bão.

Theo trang Inquirer, Philippines cũng có những quỹ tài chính để khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “xây dựng lại tốt đẹp hơn”, tập trung vào việc khôi phục cuộc sống và sinh kế.

Trước mỗi cơn bão, người dân tại Philippines sẽ chuẩn bị đề phòng sau khi PAGASA ban hành cảnh báo bão (TCWS). Theo Philstar, mỗi khi bão hay các thiên tai khác có nguy cơ ảnh hưởng Philippines, người dân sẽ chuẩn bị “túi khẩn cấp”, gồm các nhu yếu phẩm có thể giúp mỗi người sinh tồn trong 3 ngày, bao gồm nước, thức ăn đóng hộp hay những loại bánh, đồ sơ cứu, đèn pin, tiền mặt. Mỗi nhà dân cũng sẽ chèn chống nhà cửa, đặc biệt ở những nơi có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng. Chính phủ Philippines cũng có các phương án sơ tán người dân những nơi có rủi ro cao.

Tin liên quan

Philippines cảnh báo đỏ về bão Fung Wong, số người chết vì bão Kalmaegi lên 204

Philippines cảnh báo đỏ về bão Fung Wong, số người chết vì bão Kalmaegi lên 204

Philippines ráo riết sơ tán người dân và chuẩn bị các biện pháp ứng phó bão Fung Wong, trong khi số người thiệt mạng vì bão Kalmaegi tiếp tục tăng.

Dự báo bão Fung Wong đạt cường độ cực đại khi đổ bộ Philippines

Bão chồng bão, Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia

Khám phá thêm chủ đề

Philippines bão fung wong thiên tai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận