Dự báo bão Fung Wong đạt cường độ cực đại khi đổ bộ Philippines

Một phụ nữ được cứu hộ tại miền trung Philippines hôm 5.11 trong mưa lũ do ảnh hưởng của bão Kalmaegi ẢNH: AFP

Tờ The Philippine Star ngày 7.11 đưa tin bão Fung Wong đã mạnh lên khi di chuyển theo hướng tây bắc về phía Philippines, trong khi cơ quan chức năng dự báo mưa lớn xảy ra tại 25 khu vực.

Bão Fung Wong (tên Philippines là Uwan) có sức gió duy trì tối đa 95 km/giờ gần tâm bão, giật 115 km/giờ và di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ. Phạm vi gió mạnh nằm trong bán kính lên đến 720 km từ tâm bão.

Dự báo lượng mưa của Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho thấy mưa to trên diện rộng do bão Fung Wong bắt đầu từ ngày 9.11.

"Khả năng bão đổ bộ vào ngày 10.11 tại khu vực bắc hoặc trung Luzon đang tăng lên", theo PAGASA.

Cơn bão được dự báo sẽ mạnh lên nhanh chóng trong vòng 24 giờ tới và có thể tiếp tục tăng cường thành siêu bão vào tối 8.11 hoặc rạng sáng 9.11.

PAGASA cảnh báo rằng Fung Wong có thể "đổ bộ khi đang ở gần hoặc tại thời điểm đạt cường độ mạnh nhất trong quá trình tồn tại của nó".

Cảnh báo gió mạnh do bão có thể được đưa ra tại khu vực phía đông đảo Luzon và một số vùng thuộc các tỉnh Samar ngay từ chiều ngày 7.11 hoặc sáng ngày 8.11.

Thời tiết có thể bắt đầu xấu đi từ ngày 9.11, với tình trạng mưa bão nguy hiểm đến tính mạng dự kiến xảy ra ở khu vực bắc Luzon và một phần trung Luzon trong các ngày 10 và 11.11.

Dự báo mưa lớn sẽ diễn ra vào ngày 9.11 tại 25 khu vực ở Luzon và Visayas.

Ngoài ra, PAGASA còn dự báo nguy cơ nước dâng do bão và ngập lụt ven biển, đặc biệt dọc khu vực bắc Luzon và bờ đông trung Luzon, với khả năng cảnh báo nước dâng có thể được đưa ra từ ngày 8.11.

Trước đó, bão Kalmaegi (bão số 13) đã đổ bộ Philippines vào ngày 4.11, khiến ít nhất 140 người thiệt mạng và 127 người mất tích.