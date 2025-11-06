130 người chết do bão Kalmaegi, Philippines điều tra 500 dự án chống lũ

Lực lượng Tuần duyên Philippines sơ tán người dân tại tỉnh Cebu hôm 4.11 ẢNH: AFP

Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 6.11 đưa tin ít nhất 130 người thiệt mạng do bão Kalmaegi ở Philippines, khiến Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đích thân đến tỉnh Cebu giám sát công tác ứng phó và kêu gọi điều tra hơn 500 dự án kiểm soát lũ tại đây.

Bão Kalmaegi (bão số 13) gây lũ lụt trên diện rộng tại Philippines, khiến nhiều người mắc kẹt trên mái nhà và nhiều xe cộ bị cuốn trôi.

Các báo cáo tổng hợp từ Văn phòng Giảm thiểu rủi ro và Quản lý thiên tai cấp tỉnh cùng chính quyền địa phương cho thấy số người thiệt mạng được ghi nhận trên toàn khu vực Visayas đã tăng lên ít nhất 130, khi thêm nhiều thi thể được tìm thấy tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và lở đất.

Trong khi đó, Phó phát ngôn viên Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia và Văn phòng Phòng vệ dân sự, ông Diego Mariano, cho biết tính đến sáng 6.11 có 114 người thiệt mạng.

Văn phòng này cho biết thêm hiện vẫn còn 127 người mất tích và 82 người bị thương.

Một khu vực ở tỉnh Cebu bị thiệt hại nặng do bão Kalmaegi

ẢNH: AP

Tỉnh Cebu, nơi vẫn đang hồi phục sau trận động đất chết người hồi tháng 9, ghi nhận số người thiệt mạng cao nhất với 93 người.

Tổng thống Marcos Jr. dự kiến đến thăm Cebu để trực tiếp giám sát công tác ứng phó của chính phủ và đã yêu cầu rà soát hơn 500 dự án kiểm soát lũ tại đây.

Người phát ngôn của phủ tổng thống, bà Claire Castro, cho biết Tổng thống Marcos Jr. chia sẻ với Tỉnh trưởng Cebu Pamela Baricuatro về sự thất vọng và bức xúc về việc hàng tỉ peso đổ vào các dự án kiểm soát lũ dường như không mang lại hiệu quả.

Dẫn dữ liệu từ Bộ Công chính và Xa lộ, bà Castro cho biết tỉnh Cebu có tổng cộng 511 dự án kiểm soát lũ. Trong số này, 343 dự án được thực hiện dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, với 2 dự án bị hủy bỏ, trong khi 168 dự án thuộc chính quyền hiện nay và 55 trong số đó vẫn đang được triển khai.

Theo báo cáo của Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines, tính đến trưa 5.11, bão Kalmaegi đã ảnh hưởng hơn 1 triệu người, tương đương hơn 318.000 hộ gia đình.

Thứ trưởng Năng lượng Felix William Fuentebella cho biết trong buổi họp trực tuyến hôm 5.11 rằng khoảng 1,4 triệu hộ gia đình, chủ yếu sinh sống tại khu vực Visayas, đã bị mất điện. Chưa rõ hiện khu vực nào đã được cung cấp điện trở lại.

Quyền Bộ trưởng Giao thông Giovanni Lopez đã chỉ thị tất cả các văn phòng khu vực và các cơ quan trực thuộc hoàn tất việc đánh giá thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng giao thông trong vòng 48 giờ.