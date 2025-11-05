Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Bão lũ tàn phá ở Đông Nam Á, hàng chục người thiệt mạng và mất tích

Trí Đỗ
Trí Đỗ
05/11/2025 07:29 GMT+7

Hơn 40 người thiệt mạng sau khi bão Kalmaegi đổ bộ miền trung Philippines, trong khi ít nhất 23 người mất tích sau lũ quét kinh hoàng ở Indonesia.

Các quan chức cho biết cơn bão Kalmaegi đã mang theo mưa lớn và gió mạnh khi đổ bộ vào miền trung Philippines ngày 4.11, khiến hơn 40 người thiệt mạng.

Trong số nạn nhân có 6 thành viên phi hành đoàn của một trực thăng quân sự rơi khi làm nhiệm vụ cứu trợ ở Mindanao, theo Đài DW.

- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân đi qua những chiếc ô tô bị lũ cuốn trôi trong cơn bão Kalmaegi tại một khu dân cư ở thành phố Cebu, miền trung Philippines ngày 4.11.2025

ẢNH: AFP

Đảo Cebu bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo chính quyền địa phương, 39 người đã thiệt mạng do đuối nước. Bà Gwendolyn Pang, Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Philippines, cảnh báo nước lũ ở nhiều khu vực dâng tới đầu người, đồng thời nói thêm rằng một số ô tô đã bị ngập trong nước lũ hoặc trôi dạt tại Cebu.

Cơ quan thời tiết PAGASA Philippines khuyến cáo nguy cơ sóng cao hơn 3 m dọc bờ biển miền trung. Hơn 160 chuyến bay bị hủy, hàng nghìn người mắc kẹt trên mái nhà hoặc sơ tán đến nơi cao hơn.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan quản lý thiên tai Indonesia ngày 4.11 cho biết lũ quét tại vùng hẻo lánh thuộc huyện Nduga, tỉnh Papua Pegunungan (miền Đông Indonesia), đã khiến ít nhất 23 người mất tích.

- Ảnh 2.

Các nhân viên cứu hộ đang giúp sơ tán người dân ở thành phố Toledo, tỉnh Cebu, miền trung Philippines ngày 4.11.2025

ẢNH: AFP

Theo AFP, trận lũ xảy ra sau mưa lớn kéo dài từ ngày 1.11, cuốn trôi nhiều ngôi nhà và cầu cống. Ông Abdul Muhari, phát ngôn viên của Cơ quan quản lý thiên tai Indonesia, cho hay: "23 người vẫn được cơ quan thảm họa địa phương tuyên bố mất tích tính đến ngày 4.11 , bao gồm 15 người đã bị lũ quét cuốn trôi khi đang cố gắng vượt sông".

Ông Abdul nhấn mạnh các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành sau trận lũ quét, đồng thời thừa nhận các trận lở đất lớn trong khu vực đã cản trở hoạt động này.

Indonesia thường hứng chịu lũ lụt và lở đất trong mùa mưa kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4. Biến đổi khí hậu được cho là khiến mưa lớn, gió mạnh và lũ quét xảy ra thường xuyên và khốc liệt hơn.

Theo Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia, ít nhất 18 người đã thiệt mạng vào tháng 9 khi lũ lụt tấn công Bali - hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng bị tàn phá nặng nề nhất trong một thập niên. Vào tháng 1, lũ lụt và lở đất ở tỉnh Trung Java đã khiến ít nhất 25 người.

Các nhà khoa học nhận định, nhiệt độ đại dương tăng do biến đổi khí hậu đang làm gia tăng cường độ bão và hiện tượng thời tiết cực đoan ở khu vực.

