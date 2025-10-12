Lũ lụt khắp 17 tỉnh của Thái Lan, 340.000 người bị ảnh hưởng

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan thông báo khoảng 340.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở 17 tỉnh, với 11 trường hợp tử vong được báo cáo, theo Bangkok Post ngày 12.10.

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho hay người dân ở 8 tỉnh đồng bằng trung bộ, gồm Uthai Thani, Chai Nat, Sing Buri, Ang Thong, Suphan Buri, Ayutthaya, Pathum Thani và Nakhon Pathom, vẫn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Một khu vực ở tỉnh Ayutthaya của Thái Lan bị ngập nặng vào ngày 8.10 Ảnh: Reuters

Ở đồng bằng trung bộ Thái Lan, mực nước lũ dâng cao ở Suphan Buri, đặc biệt là ở các huyện Muang, Bang Pla Ma, Song Phi Nong, Don Chedi, Doembang Nangbuat, U Thong, Nong Yasai, Sam Chuk và Dan Chang.

Ở miền bắc của Thái Lan, lũ lụt được báo cáo ở 5 tỉnh, gồm Phitsanulok, Phetchabun, Sukhothai, Phichit và Nakhon Sawan. Mực nước vẫn ổn định ở Phitsanulok và Nakhon Sawan, trong khi ở Phetchabun, Sukhothai và Phichit thấp hơn.

Ở vùng đông bắc, mực nước không đổi ở Ubon Ratchathani và Udon Thani nhưng đã giảm ở Chaiyaphum. Ở phía đông, lũ lụt ở Chachoengsao chỉ giới hạn ở huyện Bang Nam Prieo, nơi mực nước đang rút dần.

Trong khi đó, Cục Khí tượng Thái Lan dự báo nhiều khu vực của nước này sẽ có mưa lớn vào tuần tới trước khi một hệ thống áp suất cao từ Trung Quốc di chuyển về phía nam, mang theo thời tiết lạnh hơn và báo hiệu mùa đông bắt đầu ở các vùng phía trên, theo báo The Nation.

Cục này dự báo mưa rào rải rác đến rất to sẽ xảy ra ở một số khu vực thuộc vùng trung bộ, đông bắc, đông nam, Bangkok và các vùng lân cận, và miền nam từ ngày 12- 16.10.