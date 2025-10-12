Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Lũ lụt khắp 17 tỉnh của Thái Lan, 340.000 người bị ảnh hưởng

Văn Khoa
Văn Khoa
12/10/2025 21:28 GMT+7

Lũ lụt tiếp tục diễn ra trên khắp 17 tỉnh của Thái Lan trong ngày 12.10, chủ yếu ở miền trung và miền bắc, theo tờ Bangkok Post.

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan thông báo khoảng 340.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở 17 tỉnh, với 11 trường hợp tử vong được báo cáo, theo Bangkok Post ngày 12.10.

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho hay người dân ở 8 tỉnh đồng bằng trung bộ, gồm Uthai Thani, Chai Nat, Sing Buri, Ang Thong, Suphan Buri, Ayutthaya, Pathum Thani và Nakhon Pathom, vẫn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Lũ lụt khắp 17 tỉnh của Thái Lan, 340.000 người bị ảnh hưởng- Ảnh 1.

Một khu vực ở tỉnh Ayutthaya của Thái Lan bị ngập nặng vào ngày 8.10

Ảnh: Reuters

Ở đồng bằng trung bộ Thái Lan, mực nước lũ dâng cao ở Suphan Buri, đặc biệt là ở các huyện Muang, Bang Pla Ma, Song Phi Nong, Don Chedi, Doembang Nangbuat, U Thong, Nong Yasai, Sam Chuk và Dan Chang.

Ở miền bắc của Thái Lan, lũ lụt được báo cáo ở 5 tỉnh, gồm Phitsanulok, Phetchabun, Sukhothai, Phichit và Nakhon Sawan. Mực nước vẫn ổn định ở Phitsanulok và Nakhon Sawan, trong khi ở Phetchabun, Sukhothai và Phichit thấp hơn.

Ở vùng đông bắc, mực nước không đổi ở Ubon Ratchathani và Udon Thani nhưng đã giảm ở Chaiyaphum. Ở phía đông, lũ lụt ở Chachoengsao chỉ giới hạn ở huyện Bang Nam Prieo, nơi mực nước đang rút dần.

Trong khi đó, Cục Khí tượng Thái Lan dự báo nhiều khu vực của nước này sẽ có mưa lớn vào tuần tới trước khi một hệ thống áp suất cao từ Trung Quốc di chuyển về phía nam, mang theo thời tiết lạnh hơn và báo hiệu mùa đông bắt đầu ở các vùng phía trên, theo báo The Nation.

Cục này dự báo mưa rào rải rác đến rất to sẽ xảy ra ở một số khu vực thuộc vùng trung bộ, đông bắc, đông nam, Bangkok và các vùng lân cận, và miền nam từ ngày 12- 16.10.

Tin liên quan

Châu Á oằn mình giữa lũ lụt và nắng nóng

Châu Á oằn mình giữa lũ lụt và nắng nóng

Thời tiết cực đoan tiếp tục bao trùm nhiều khu vực ở châu Á khi Pakistan, Ấn Độ bị thiệt hại nghiêm trọng vì mưa lũ, còn Nhật Bản và Hàn Quốc hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục.

Lũ lụt làm gần 200 người chết ở Pakistan, trực thăng rơi khi cứu hộ

Khám phá thêm chủ đề

lũ lụt Thái Lan tỉnh Ayutthaya mưa lớn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận