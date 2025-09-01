Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Châu Á oằn mình giữa lũ lụt và nắng nóng

Trí Đỗ
Trí Đỗ
01/09/2025 06:04 GMT+7

Thời tiết cực đoan tiếp tục bao trùm nhiều khu vực ở châu Á khi Pakistan, Ấn Độ bị thiệt hại nghiêm trọng vì mưa lũ, còn Nhật Bản và Hàn Quốc hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục.

Mưa lũ lịch sử

Các quan chức phụ trách cứu trợ của Pakistan cuối tuần qua cho biết gần nửa triệu người đã phải di dời do mưa gió xối xả và lũ lụt ở miền đông nước này. Đợt lũ lụt được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong gần 40 năm qua tại tỉnh Punjab. Lần đầu tiên trong lịch sử Pakistan, trên cả 3 con sông lớn gồm Chenab, Ravi và Sutlej, nước đã dâng tràn bờ, gây ảnh hưởng hơn 2.300 ngôi làng, theo AFP. Ngoài ra, đợt lũ lụt kéo dài hơn một tuần qua đã khiến 30 người thiệt mạng và hơn 1,5 triệu người bị ảnh hưởng.

Châu Á oằn mình giữa lũ lụt và nắng nóng - Ảnh 1.

Cảnh ngập lụt ở tỉnh Punjab (Pakistan) ngày 28.8

ẢNH: REUTERS

Cơ quan quản lý thiên tai tỉnh Punjab đã phát động chiến dịch cứu hộ lớn nhất trong lịch sử tỉnh này với hơn 800 tàu thuyền và 1.300 nhân viên cứu hộ tham gia sơ tán người dân khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Cho đến nay, đã có hơn 500 trại cứu trợ được dựng lên để cung cấp nơi trú ẩn cho các hộ dân cũng như vật nuôi. Cục Khí tượng Pakistan (PMD) ngày 30.8 dự báo sẽ còn nhiều đợt mưa lớn, gió và giông bão trên diện rộng ở nhiều khu vực trong những ngày tới.

Trong khi đó, ở nước láng giềng Ấn Độ, các quan chức cho biết lũ lụt và lở đất đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng tại bang Jammu và Kashmir. Chính quyền bang Jammu và Kashmir đã ra lệnh đóng cửa tất cả các cơ sở giáo dục trong ngày 1.9 do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, theo Kashmir News Corner. Thủ hiến bang Jammu và Kashmir Omar Abdullah ngày 30.8 chỉ đạo các quan chức đảm bảo giám sát 24/24 và tiến hành sơ tán kịp thời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ rủi ro. Các chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất, mức độ nghiêm trọng và tác động của mưa lũ, theo The Strait Times.

Nhật Bản rất nóng

Cũng tại châu Á, nắng nóng cực đoan đang bao trùm nhiều khu vực của Nhật Bản, khi nền nhiệt có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, áp thấp cao bao trùm hầu khắp đất nước, khiến nhiệt độ ban ngày vượt 35 độ C ở nhiều tỉnh miền đông và miền tây. Thủ đô Tokyo ghi nhận nhiệt độ ban ngày trên 40 độ C. Trong khi đó, thành phố Kuwana thuộc tỉnh Mie ghi nhận 40,5 độ C, còn thị trấn Hatoyama thuộc tỉnh Saitama lên tới 40,3 độ C. Đài NHK cho hay đây là lần thứ 8 trong năm 2025 Nhật Bản chứng kiến mức nhiệt từ 40 độ C trở lên - số ngày nhiều nhất từng được ghi nhận.

Châu Á oằn mình giữa lũ lụt và nắng nóng - Ảnh 2.

Giữa trời nắng nóng tại tỉnh Gunma (Nhật Bản)

ẢNH: REUTERS

Theo các quan chức, nắng nóng cực đoan xảy ra trên diện rộng khắp Nhật Bản vào ngày 31.8 và cảnh báo say nắng đã được ban hành tại 28 tỉnh. Thời tiết nắng nóng dự kiến sẽ tiếp tục bao trùm các khu vực này trong khoảng một tuần. Người dân được khuyến cáo sử dụng điều hòa hợp lý, bổ sung nước và muối, cũng như nghỉ ngơi thường xuyên khi ở ngoài trời.

Hàn Quốc tuyên bố thảm họa quốc gia do hạn hán

Hàn Quốc đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng nước do hạn hán nghiêm trọng ngày càng leo thang ở Gangneung, tỉnh Gangwon, khiến Tổng thống Lee Jae-myung ngày 30.8 ban bố tình trạng thảm họa quốc gia. Theo các số liệu ghi nhận trong 6 tháng qua, lượng mưa đo được ở Gangneung chỉ bằng một nửa mức trung bình hằng năm. Trong khi đó, tính đến ngày 31.8, mực nước tại nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính đã giảm xuống mức thấp kỷ lục - chỉ đạt 14,9%, theo The Korea Herald. Để giải quyết vấn đề trên, Tổng thống Lee chỉ đạo các bộ liên quan ngay lập tức hành động và huy động lực lượng chữa cháy để hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng của hạn hán ở Gangneung.

