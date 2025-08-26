Nắng nóng kỷ lục tại Tây Ban Nha

Tây Ban Nha đang trải qua đợt nắng nóng dữ dội nhất từng được ghi nhận tại nước này ảnh: REUTERS

Theo AFP ngày 24.8 dẫn các số liệu đo đạc, đợt nắng nóng từ ngày 3 - 18.8 tại Tây Ban Nha đã vượt qua kỷ lục về nhiệt độ được thiết lập gần nhất vào tháng 7.2022. Nhiệt độ trung bình của đợt nắng nóng vừa qua cũng cao hơn 4,6 độ C so với mức trung bình của các đợt nắng nóng mà AEMET ghi nhận trong 50 năm qua.

AEMET ghi nhận nhiệt độ lên đến 45,8 độ C tại vùng Cadiz hôm 17.8, trong khi cứ 8 trạm đo trên cả nước thì có 1 trạm ghi nhận nhiệt độ từ 42 độ C trở lên.

Đợt nắng nóng tháng 8 cũng làm trầm trọng thêm tình trạng cháy rừng, với hơn 350.000 ha bị thiêu rụi trong những tuần qua. Lực lượng cứu hỏa từ 9 quốc gia châu Âu đã được cử đến hỗ trợ Tây Ban Nha. Viện Y tế Carlos III tại nước này hôm 19.8 thống kê hơn 1.100 người chết liên quan đợt nắng nóng tháng 8.