Hơn 1.100 người chết tại Tây Ban Nha liên quan nắng nóng

Cụ thể, Viện Y tế Carlos III cho hay các quan chức đã báo cáo có tới 1.149 ca tử vong vượt mức bình thường ở Tây Ban Nha từ ngày 3-18.8 có thể là do nhiệt độ cao trong đợt nắng nóng xảy ra vào thời gian này.

Khách du lịch giải nhiệt tại đài phun nước trong đợt nắng nóng ở khu đô thị Ronda của Tây Ban Nha vào ngày 17.8 Ảnh: AFP

Viện Y tế Carlos III đã sử dụng dữ liệu từ Hệ thống Giám sát tử vong Tây Ban Nha (MoMo). MoMo đã kết hợp các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như dữ liệu thời tiết từ cơ quan khí tượng quốc gia AEMET, để đánh giá các nguyên nhân có thể gây ra sự gia tăng đột biến về số ca tử vong.

Dù không thể xác nhận nguyên nhân trực tiếp giữa số ca tử vong và nhiệt độ cao, nhưng MoMo cung cấp ước tính đáng tin cậy nhất về số ca tử vong mà trong đó nhiệt độ cao có thể là yếu tố quyết định, theo AFP.

Trong tháng 7, Viện Y tế Carlos III đã cho rằng 1.060 ca tử vong vượt mức bình thường là do nắng nóng gay gắt, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chuyên gia khí hậu cho rằng tình trạng nóng lên toàn cầu đang gây ra các đợt nắng nóng kéo dài hơn, dữ dội hơn và thường xuyên hơn trên khắp thế giới.

Ngoài ra, dữ liệu vệ tinh hôm 19.8 cho thấy các đám cháy rừng dữ dội đã thiêu rụi thêm 30.000 ha ở miền tây của Tây Ban Nha trong vòng chưa đầy 24 giờ, nhưng nhiệt độ mát mẻ hơn đã làm dấy lên hy vọng về việc kiểm soát được tình hình, theo AFP.

Theo Hệ thống Thông tin cháy rừng châu Âu, tính đến 14 giờ ngày 19.8 (theo giờ Việt Nam), khoảng 373.000 ha đã bị thiêu rụi tại Tây Ban Nha trong mùa cháy rừng năm nay. Đây là mùa cháy rừng tồi tệ nhất của quốc gia này kể từ khi số liệu liên quan được bắt đầu ghi nhận vào năm 2006, theo AFP.

Cũng trong ngày 19.8, Trung tâm Nghiên cứu chung (JRC) của Ủy ban châu Âu cho hay các đám cháy rừng đã thiêu rụi gần 895.000 ha ở khắp Liên minh châu Âu (EU), tính đến thời điểm hiện tại trong mùa cháy rừng năm nay, gấp hơn 4 lần diện tích được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2024, theo Tân Hoa xã.

Diện tích cháy rừng ở châu Âu đã tăng hơn gấp đôi so với con số 439.568 ha của tuần trước, cho thấy sự lan rộng nhanh chóng của tình trạng cháy rừng trong những ngày gần đây.

Dự báo nguy cơ cháy rừng từ ngày 19-25.8 cho thấy tình hình sẽ dịu bớt ở khu vực phía nam châu Âu, trong đó có Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Balkan và Hy Lạp. Tuy nhiên, mức độ rủi ro dự kiến sẽ tăng lên ở các khu vực phía bắc và tây bắc của lục địa này. Ireland, Anh, Bỉ, Hà Lan, miền bắc nước Đức, Ba Lan, Đan Mạch và một số vùng của Thụy Điển và Phần Lan đang phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng bất thường "từ rất cao đến rất nghiêm trọng", theo Tân Hoa xã.

Nguy cơ cháy rừng cũng được dự báo ở mức cao dọc theo lưu vực sông Danube ở Áo, Hungary và Romania.

