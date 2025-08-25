Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tây Ban Nha nắng nóng dữ dội chưa từng thấy

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
25/08/2025 08:04 GMT+7

Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha (AEMET) cho biết nắng nóng kéo dài 16 ngày trong tháng 8 là đợt nắng nóng dữ dội nhất từng được ghi nhận tại nước này.

Theo các số liệu đo đạc, đợt nắng nóng từ ngày 3 - 18.8 tại Tây Ban Nha đã vượt qua kỷ lục về nhiệt gần nhất, được thiết lập vào tháng 7.2022. Nhiệt độ trung bình của đợt nắng nóng vừa qua cũng cao hơn 4,6 độ C so với trung bình nhiệt của các đợt nắng nóng mà AEMET ghi nhận trong 50 năm qua, AFP đưa tin hôm nay 25.8.

Trong khi đó, giai đoạn 10 ngày (8 - 17.8) là 10 ngày liên tiếp nóng nhất được ghi nhận ở Tây Ban Nha kể từ năm 1950 hoặc thậm chí xa hơn, theo AEMET.

Tây Ban Nha nắng nóng dữ dội chưa từng thấy- Ảnh 1.

Người dân tắm ở các vòi phun nước ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha ngày 4.8

ẢNH: AFP

Đợt nắng nóng tháng 8 cũng làm trầm trọng thêm tình trạng cháy rừng ở Tây Ban Nha, khiến 4 người thiệt mạng và hàng ngàn người phải sơ tán. 

Viện Y tế Carlos III tại nước này hôm 19.8 thống kê hơn 1.100 người chết tại Tây Ban Nha liên quan đến đợt nắng nóng tháng 8.

Kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu từ năm 1975, AEMET đã ghi nhận 77 đợt nắng nóng ở Tây Ban Nha, trong đó 6 đợt có nhiệt độ cao hơn 4 độ C so với nhiệt độ trung bình của các đợt nóng. 5 trong số 6 đợt nêu trên xảy ra từ năm 2019.

“Sự thật khoa học là mùa hè hiện nay nóng hơn so với những thập niên trước. Mỗi mùa hè không phải lúc nào cũng nóng hơn mùa hè trước, song rõ ràng đang có xu hướng mùa hè ngày càng khắc nghiệt hơn. Điều quan trọng là chúng ta cần thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu”, AEMET cho hay.

Tây Ban Nha nắng nóng dữ dội chưa từng thấy- Ảnh 2.

Người dân ra sức dập lửa cháy rừng ở thị trấn Iguena, tỉnh Leon của Tây Ban Nha ngày 21.8

ẢNH: AFP

Cháy rừng ở Tây Ban Nha đã thiêu rụi hơn 350.000 ha đất trong những tuần qua. Trong khi đó, việc kiểm soát các đám cháy lớn gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hỏa từ 9 quốc gia châu Âu đã được cử đến hỗ trợ Tây Ban Nha.

Nước láng giềng Bồ Đào Nha cũng ghi nhận ít nhất 4 người chết do đợt cháy rừng mới đây và hơn 60.000 ha đất bị thiêu rụi.

Hơn 1.100 người chết tại Tây Ban Nha liên quan nắng nóng

Hơn 1.100 người chết tại Tây Ban Nha liên quan nắng nóng

Hơn 1.100 ca tử vong ở Tây Ban Nha có liên quan đến đợt nắng nóng kéo dài 16 ngày vừa qua, theo ước tính do Viện Y tế Carlos III của nước này công bố ngày 19.8.

Nắng nóng xô đổ nhiều kỷ lục nhiệt độ tại châu Âu

nắng nóng tây ban nha Cháy rừng nhiệt độ AEMET biến đổi khí hậu
