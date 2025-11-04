Cuba khắc phục hậu quả sau bão Melissa

Trong ngày 2.11, Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ (IFRC) thông tin chuyến bay chở 20 tấn hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên đã hạ cánh tại TP.Santiago de Cuba, với những vật dụng thiết yếu có thể hỗ trợ khẩn cấp cho 1.500 người.

Người dân lội qua đoạn đường bị ngập ở tỉnh Santiago de Cuba (Cuba) ngày 29.10 Ảnh: AFP

Ở một số địa phương tại Cuba, máy móc hạng nặng đã được sử dụng để dọn dẹp những tuyến đường bị chặn, trong khi quân đội tham gia sơ tán người dân tại các khu vực bị cô lập và có nguy cơ sạt lở. Chính phủ Mỹ đã thông báo sẽ phối hợp với Giáo hội Công giáo để hỗ trợ 3 triệu USD đến người dân Cuba ở những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do bão Melissa, AFP đưa tin ngày 3.11.

Bão Melissa quét qua Cuba trong ngày 29.10, là một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận ở Đại Tây Dương và gây thiệt hại nặng nề cho các nước khu vực Caribbean. Chuyên trang thời tiết AccuWeather ước tính cơn bão gây thiệt hại 48 - 52 tỉ USD cho vùng Caribbean. Giới chức Cuba chưa công bố ước tính tổn thất cụ thể, song nhấn mạnh cơn bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ, cơn bão khiến 60.000 ngôi nhà và hạ tầng quan trọng ở Cuba bị tàn phá và 2 triệu người có thể cần hỗ trợ. Bão Melissa đã khiến hơn 50 người chết, chủ yếu ở Haiti và Jamaica. Tính đến 3.11, Cuba chưa ghi nhận trường hợp thiệt mạng, một phần đến từ công tác sơ tán kịp thời hơn 730.000 người dân trước khi bão ập đến.