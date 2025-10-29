Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Siêu bão mạnh nhất thế giới đổ bộ Jamaica, hướng đến Cuba

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
29/10/2025 08:13 GMT+7

Siêu bão Melissa trở thành cơn bão mạnh nhất tấn công Jamaica trong gần 2 thế kỷ. Cơn bão cũng đang hướng đến Cuba.

Siêu bão Melissa đã đổ bộ vào Jamaica ngày 28.10, với sức gió dữ dội và mưa như trút nước. Sức gió mạnh nhất lên đến 295 km/giờ. Theo The Guardian ngày 29.10, cơn bão gây mưa lớn ở Jamaica và các khu vực khác tại vùng Caribbean, với nguy cơ gây lũ lụt nghiêm trọng.

Siêu bão mạnh nhất năm đổ bộ Jamaica, hướng đến Cuba - Ảnh 1.

Cây bật gốc ở khu vực giáo xứ St.Catherine, miền nam Jamaica ngày 28.10

ẢNH: AFP

Trung tâm bão quốc gia Mỹ nhấn mạnh đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm và đe dọa đến tính mạng. Các khu vực gần biển ở Jamaica cũng dự báo sẽ chịu các đợt sóng cao đến 4 m.

Siêu bão Melissa mạnh cấp 5 (cấp cao nhất trong thang đo bão Saffir-Simpson) đổ bộ vào Jamaica là cơn bão mạnh nhất tấn công nước này kể từ năm 1851. Bão đã suy yếu khi đi qua vùng núi Jamaica, tuy nhiên sức gió vẫn ở cấp 4 rất nguy hiểm.

Siêu bão mạnh nhất năm đổ bộ Jamaica, hướng đến Cuba - Ảnh 2.

Sóng lớn tại thủ đô Kingston, Jamaica ngày 27.10

ẢNH: AFP

Đài CNN đưa tin Melissa trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới kể từ đầu năm, vượt qua cơn bão mạnh nhất trước đó trong năm nay là bão Ragasa (bão số 9) với sức gió lên đến 270 km/giờ.

Ông Desmond McKenzie, Phó chủ tịch Hội đồng quản lý rủi ro thiên tai Jamaica, nói rằng giáo xứ St.Elizabeth ở phía tây nam “đang chìm trong nước” và chịu thiệt hại nặng nề do bão. Ông McKenzie nói đến nay chưa có thông tin chính thức về trường hợp thiệt mạng.

Cơ quan chức năng Jamaica cho biết khoảng 15.000 người đã ở trong các nơi trú ẩn. Các cơ quan cứu trợ và khắc phục thiên tai cho biết đã sẵn sàng điều động đến Jamaica và các nước vùng Caribbean để hỗ trợ ngay khi điều kiện thời tiết cho phép, theo AFP.

Siêu bão mạnh nhất năm đổ bộ Jamaica, hướng đến Cuba - Ảnh 3.

Người dân tại thành phố Santiago de Cuba ở Cuba sơ tán giữa mưa lớn trong ngày 28.10

ẢNH: AFP

Tại Cuba, cơ quan chức năng cho biết đã sơ tán khoảng 500.000 người ở những vùng dễ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel nói rằng sẽ có nhiều việc phải làm, khi cơn bão dự kiến gây thiệt hại nghiêm trọng.

Cơ quan khí tượng cho biết siêu bão Melissa sẽ đổ bộ Cuba vào tối 28.10, rạng sáng 29.10 theo giờ địa phương, với sức gió mạnh cấp 4 (lên đến 230 km/giờ) kèm sóng cao đến 3 m.

Sau khi quét qua Cuba, siêu bão Melissa dự kiến đổ bộ vào Bahamas. Các nước khác ở Caribbean gồm Haiti và Cộng hòa Dominica cũng sẽ chịu ảnh hưởng do bão, với nguy cơ mưa lớn kéo dài và sạt lở đất.

Siêu bão mạnh nhất năm đổ bộ Jamaica, hướng đến Cuba - Ảnh 4.

Do ảnh hưởng của bão Melissa, khu vực thành phố Santo Domingo ở Cộng hòa Dominica có mưa lớn, ngập nhiều tuyến đường ngày 24.10

ẢNH: AP

Việc bão Melissa tăng cường độ bất thường có thể đến từ tình trạng nóng lên nhanh chóng của các đại dương. Melissa là cơn bão thứ tư ở Đại Tây Dương trong năm nay có tốc độ và sức gió tăng nhanh, theo The Guardian.

