Thế giới

Siêu bão Melissa gây thiệt hại lớn ở Cuba

Văn Khoa
Văn Khoa
30/10/2025 23:52 GMT+7

Siêu bão Melissa di chuyển về phía Bermuda trong ngày 30.10 sau khi càn quét qua vùng Caribbean, khiến ít nhất 20 người chết ở Haiti, tàn phá một phần Jamaica và Cuba, theo AFP.

Trung tâm Bão quốc gia (NHC) của Mỹ thông báo lũ lụt do siêu bão Melissa dự kiến sẽ giảm bớt ở Bahamas vào cuối ngày 30.10 (giờ địa phương), dù có thể vẫn tiếp diễn ở Cuba, Jamaica, Haiti và Cộng hòa Dominica.

- Ảnh 1.

Cột điện ở thành phố Santiago de Cuba của Cuba bị đổ sau khi cơn bão Melissa đi qua

Ảnh: AFP

Sau khi siêu bão Melissa rời bờ biển Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel mô tả thiệt hại là lớn, theo AFP. 

Ở phía đông Cuba, người dân phải vật lộn với những ngôi nhà bị ngập lụt và đổ sập, cùng những con phố bị ngập sâu. Cơn bão đã làm vỡ cửa sổ, làm đứt cáp điện và làm tốc nhiều mái nhà.

Giới chức Cuba cho hay khoảng 735.000 người đã được sơ tán, chủ yếu ở các tỉnh Santiago de Cuba, Holguin và Guantanamo.

Tại Jamaica, điều phối viên thường trú của Liên Hiệp Quốc Dennis Zulu nói với các phóng viên rằng siêu bão Melissa đã gây ra sự tàn phá nặng nề, chưa từng có về cơ sở hạ tầng, tài sản, đường sá, và kết nối mạng.

Thủ tướng Jamaica Andrew Holness tuyên bố hòn đảo nhiệt đới nổi tiếng về du lịch này là một "khu vực thảm họa", với nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy và khoảng 25.000 người phải tìm nơi lánh nạn.

Bộ trưởng Thông tin Jamaica Dana Morris Dixon nói với CNN rằng giới chức không thể xác nhận báo cáo về số người chết vì chưa thể tiếp cận một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

- Ảnh 2.

Lũ lụt tại khu St Elizabeth ở Jamaica vào ngày 29.10 sau khi bão Melissa đổ bộ

Ảnh: Reuters

Trong khi đó, ít nhất 20 người ở miền nam Haiti đã thiệt mạng và 10 người mất tích do lũ lụt gây ra khi cơn bão quét qua vào đầu tuần, theo Trưởng Cơ quan phòng vệ dân sự Emmanuel Pierre.

Phía Mỹ thông báo đang liên lạc với chính phủ Jamaica, Haiti, Cộng hòa Dominica và Bahamas. "Chúng tôi đã cử các đội cứu hộ và ứng phó đến các khu vực bị ảnh hưởng cùng với các nguồn cung cấp thiết yếu để cứu sống", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio viết trên mạng xã hội X, theo AFP.

Ngoài ra, Reuters ngày 30.10 đưa tin ông Rubio thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành tuyên bố về viện trợ nhân đạo cho Cuba, giống như đã làm với các nước Caribbean lân cận, và sẵn sàng cung cấp viện trợ ngay lập tức trực tiếp và thông qua các đối tác địa phương.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Washington chưa nhận được bất kỳ yêu cầu hỗ trợ liên bang nào từ Cuba.

Luật pháp Mỹ có những ngoại lệ đối với các khoản quyên góp tư nhân về thực phẩm, thuốc men và hàng hóa nhân đạo khác cho Cuba, cũng như ứng phó thảm họa. "Chúng tôi khuyến khích những người muốn hỗ trợ trực tiếp cho người dân Cuba liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ vấn đề nào", ông Rubio nhấn mạnh.

