Cuba bác bỏ cáo buộc dính vào xung đột Nga-Ukraine

Bộ Ngoại giao Cuba hôm 11.10 bác bỏ và chỉ trích cáo buộc của Mỹ rằng binh sĩ Cuba đang chiến đấu tại Ukraine là vô căn cứ, theo Reuters. "Cuba không phải là một phần của cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine, cũng không tham gia quân sự ở đó, hay bất kỳ quốc gia nào khác", Bộ Ngoại giao Cuba nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Các báo cáo về người Cuba trên chiến trường ở Ukraine lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2023, dẫn đến một cuộc điều tra ở Cuba. Sau đó, Havana tuyên bố rằng những người này là lính đánh thuê.

Cuba bác cáo buộc đưa quân tham gia xung đột Nga-Ukraine

"Trong giai đoạn từ năm 2023-2025, 9 vụ án hình sự về tội đánh thuê đã được đệ trình lên tòa án Cuba, chống lại 40 bị cáo", Bộ Ngoại giao Cuba cho hay trong một tuyên bố hôm 11.10, theo Reuters.

"Các phiên tòa đã được tổ chức đối với 8 vụ án, trong đó có 5 vụ đã kết án 26 bị cáo, với mức án từ 5-14 năm tù. Ba vụ án đang chờ phán quyết của tòa án, và 1 vụ án đang chờ xét xử", Bộ Ngoại giao Cuba cho hay.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây đã nói với AFP: "Chúng tôi đã biết về các báo cáo rằng công dân Cuba đang chiến đấu cùng quân đội Nga trong cuộc xung đột Nga-Ukraine".

Hình ảnh được cho là binh sĩ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine Ảnh: Chụp màn hình TASS

Liên Hiệp Quốc đang chuẩn bị bỏ phiếu về một nghị quyết kêu gọi Washington dỡ bỏ lệnh cấm vận kéo dài hàng thập niên đối với Cuba. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua với tỷ lệ áp đảo từ năm này qua năm khác kể từ năm 1992.

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết trên vào năm ngoái, với 187 quốc gia bỏ phiếu thuận. Mỹ và Israel là những quốc gia duy nhất bỏ phiếu chống, trong khi Moldova bỏ phiếu trắng.

Một bức điện tín do Bộ Ngoại giao Mỹ gửi đến các phái đoàn ngoại giao nhằm vận động hành lang phản đối nghị quyết nói trên cáo buộc rằng binh sĩ Cuba đang chiến đấu cùng lực lượng Nga tại Ukraine, theo Reuters.

Bên cạnh việc bác bỏ sự dính líu, Bộ Ngoại giao Cuba nhấn mạnh Havana "không khoan nhượng đối với hoạt động lính đánh thuê, buôn người và việc công dân Cuba tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào ở nước khác".