EU đang tự ngáng chân về xung đột Ukraine?

Reuters hôm qua dẫn dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và không khí sạch (CREA), tổ chức nghiên cứu độc lập tại Phần Lan, cho biết EU đã nhập khẩu hơn 11 tỉ euro năng lượng từ Nga trong 8 tháng đầu năm nay. Mức này giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ bằng một phần nhỏ so với trước khi cuộc xung đột xảy ra. Tuy nhiên, có 7 nước đang gia tăng nhập khẩu gồm Bỉ, Bồ Đào Nha, Croatia, Hà Lan, Hungary, Pháp và Romania. Trong nhóm này, Hungary là nước thân thiện hơn với Nga trong khi Pháp và Hà Lan là những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ. Pháp nói nhập khẩu nhưng để phục vụ khách hàng tại các nước khác. Chuyên gia Vaibhav Raghunandan của CREA gọi đây là hành động tự ngáng chân mình của một số nước châu Âu, bởi nguồn thu từ năng lượng giúp Nga tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris hồi tháng 9 Ảnh: Reuters

Mặc dù EU đã có biện pháp để "cai" năng lượng Nga, nhưng số liệu của CREA cho thấy tổng mức nhập khẩu năng lượng của khối này từ Nga từ năm 2022 là hơn 213 tỉ euro. Con số này là vượt trội so với tổng mức viện trợ tài chính, quân sự và nhân đạo của EU dành cho Ukraine trong cùng giai đoạn, theo ước tính của Viện Kiel (Đức) là 167 tỉ euro.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích các lãnh đạo châu Âu trong bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ hồi tháng 9, yêu cầu dừng mua năng lượng Nga ngay lập tức. Tại buổi tiếp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ở Nhà Trắng ngày 9.10, ông Trump nói có thể áp đặt thêm lệnh cấm vận lên Nga và tuyên bố đang cùng NATO gia tăng áp lực để chấm dứt cuộc xung đột. Ngoài ra, ông đề xuất cấm các hãng hàng không Trung Quốc bay qua không phận Nga trong các chuyến bay Mỹ - Trung.

Mặt khác, Tổng thống Trump cam kết duy trì lực lượng Mỹ tại châu Âu, sẽ bảo vệ Phần Lan nếu nước này bị tấn công, nhưng gợi ý nên "đuổi" Tây Ban Nha khỏi NATO vì không chi tiêu quân sự theo đúng mục tiêu được đề ra. Hồi tháng 6, NATO nhất trí sẽ tăng mức chi tiêu quân sự lên 5% GDP nhưng Tây Ban Nha phản đối.

Liên quan tình hình chiến sự, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hôm qua cho biết Kyiv đã thực hiện 70 cuộc tấn công lãnh thổ Nga trong tháng 9, chủ yếu nhắm vào hạ tầng năng lượng và cơ sở công nghiệp quân sự, làm giảm 21% hoạt động lọc dầu của Moscow. Trong khi đó, hạ tầng năng lượng Ukraine cùng ngày tiếp tục hứng chịu đợt tấn công mới từ Nga, gây cúp điện tại 9 tỉnh và nhiều khu vực của thủ đô Kyiv. Hãng RIA Novosti đưa tin rằng quân đội Nga đã tấn công hạ tầng điện ở Ukraine vào rạng sáng 10.10. Đến chiều qua, Nga và Ukraine chưa phản ứng về cáo buộc của nhau nhưng hai bên lâu nay khẳng định không tấn công dân thường.