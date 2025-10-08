Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Putin nói Nga kiểm soát thêm gần 5.000 km2 tại Ukraine

Khánh An
Khánh An
08/10/2025 06:49 GMT+7

Tổng thống Vladimir Putin thông tin về các khu vực Nga giành quyền kiểm soát tại Ukraine trong năm nay, dù trước đó phía Ukraine khẳng định các đợt tấn công gần đây của đối phương đều thất bại.

Ông Putin nói Nga kiểm soát thêm gần 5.000 km2 tại Ukraine- Ảnh 1.

Tổng thống Putin phát biểu trong cuộc họp ngày 7.10

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 8.10 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thêm gần 5.000 km² lãnh thổ ở Ukraine trong năm nay và vẫn giữ thế chủ động hoàn toàn về chiến lược trên chiến trường.

Những vùng mà Nga kiểm soát được trong năm 2025 tương đương gần 1% diện tích lãnh thổ của Ukraine, nâng tổng diện tích do nước này kiểm soát lên gần 20%.

Phát biểu trong cuộc họp với các chỉ huy quân sự cấp cao của Nga tại thành phố Saint Petersburg nhân dịp sinh nhật lần thứ 73 (ngày 7.10), Tổng thống Putin cho biết lực lượng Ukraine đang rút lui trên toàn bộ các mặt trận. Ông nói rằng Ukraine đang tìm cách tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhưng điều đó sẽ không giúp thay đổi cục diện của cuộc chiến đã kéo dài hơn 3 năm rưỡi.

"Hiện tại, các lực lượng vũ trang Nga hoàn toàn nắm giữ thế chủ động chiến lược. Năm nay, chúng ta đã giành quyền kiểm soát gần 5.000 km² lãnh thổ - chính xác là 4.900 km2 - và 212 khu dân cư", theo nhà lãnh đạo.

Ukraine chưa lập tức bình luận về phát biểu trên. Quân đội Ukraine vào tháng 8 cho rằng các đợt tấn công gần đây của Nga là thất bại và lực lượng Nga không kiểm soát thêm được thành phố lớn nào của Ukraine trong năm nay.

Nga cài 'mìn bay' bằng UAV cáp quang phục kích hậu cần Ukraine

Theo các nguồn tin phía Ukraine, lực lượng nước này đã giành được một số thắng lợi ở vùng Donetsk, đặc biệt là quanh thị trấn Dobropillia, gần trung tâm hậu cần quan trọng Pokrovsk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết quân đội Ukraine đã giành lại một số khu vực ở vùng biên giới Sumy, nơi lực lượng Nga trước đó thiết lập chỗ đứng.

Trong cuộc họp nêu trên, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết lực lượng nước này đang "tiến công trên hầu như mọi hướng". Ông cho biết quân đội Ukraine đang tập trung vào việc làm chậm bước tiến của Nga.

Theo ông Gerasimov, giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra tại Pokrovsk và các khu vực hướng về vùng Dnipropetrovsk.

Cũng tại cuộc họp, Tổng thống Putin cho biết các mục tiêu của Nga vẫn giữ nguyên như khi ông phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2.2022, nói rằng chiến dịch này nhằm "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa" quốc gia láng giềng.

Chiến thuật mới: Nga dùng UAV sợi quang phục kích đoàn xe hậu cần Ukraine

Chiến thuật mới: Nga dùng UAV sợi quang phục kích đoàn xe hậu cần Ukraine

Binh sĩ Ukraine cho biết phi công Nga phục kích các tuyến hậu cần gần tiền tuyến bằng máy bay không người lái (UAV) sợi quang - loại vũ khí gần như miễn nhiễm với các biện pháp tác chiến điện tử, khiến chúng rất khó bị đánh chặn.

Vladimir Putin UKRAINE nga Zelensky Sumy Donetsk Pokrovsk
Bình luận (0)

