Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Chiến thuật mới: Nga dùng UAV sợi quang phục kích đoàn xe hậu cần Ukraine

Trí Đỗ
Trí Đỗ
07/10/2025 10:59 GMT+7

Binh sĩ Ukraine cho biết phi công Nga phục kích các tuyến hậu cần gần tiền tuyến bằng máy bay không người lái (UAV) sợi quang - loại vũ khí gần như miễn nhiễm với các biện pháp tác chiến điện tử, khiến chúng rất khó bị đánh chặn.

Theo Business Insider, UAV Nga ẩn nấp dọc các tuyến đường ở Ukraine, phục kích xe quân sự khi đi qua, biến những khu vực từng an toàn thành vùng nguy hiểm chết người. Binh sĩ Ukraine cho hay các cuộc tấn công này đang cản trở việc di chuyển của quân đội và hàng tiếp tế.

Chiến thuật mới: Nga dùng UAV sợi quang phục kích đoàn xe hậu cần Ukraine - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine điều khiến UAV trinh sát tầm trung loại Vector ở vùng Donetsk hồi tháng 3.2024

ẢNH: REUTERS

Sĩ quan Artem thuộc Quân đoàn số 3 Ukraine cho biết Nga thường cho UAV hạ cánh bên đường, chờ xe bọc thép xuất hiện rồi mới tấn công. Ông nói các vụ tấn công như vậy diễn ra hằng tuần, gây thiệt hại cả người và phương tiện.

Kiểu tấn công này tương tự như các thiết bị nổ tự chế (IED) ven đường mà lực lượng Mỹ và đồng minh từng đối mặt ở Trung Đông. Tuy nhiên, điểm khác biệt là ở Ukraine, UAV của Nga có thể bay và săn lùng mục tiêu - cho thấy các hệ thống không người lái đang làm gia tăng mối đe dọa trên chiến trường hiện đại ra sao.

Máy bay không người lái sử dụng cáp quang là loại máy bay không người lái giá rẻ, có góc nhìn người lái (FPV), có giá chỉ vài trăm USD và được trang bị một đầu đạn nổ nhỏ nặng vài kg.

Ukraine triển khai 'tàu mẹ' mang UAV cáp quang tấn công Nga?

Không giống như UAV FPV thông thường - được điều khiển bằng tín hiệu tần số vô tuyến, UAV sợi quang được kết nối với người điều khiển bằng những sợi cáp dài và mỏng, giúp duy trì kết nối và cho phép UAV chống gây nhiễu điện tử. Dù tầm hoạt động hạn chế hơn, các UAV này vẫn đủ khả năng xâm nhập sâu vào lãnh thổ Ukraine để phục kích và trở nên đặc biệt nguy hiểm trên chiến trường.

Ông Artem cho biết các con đường trước đây tương đối an toàn, nhưng các chiến thuật phục kích nêu trên đã trở thành một vấn đề nan giải. Quân đội phải hạn chế di chuyển và ở yên lâu hơn tại vị trí do điều kiện lái xe nguy hiểm.

Để đối phó, Ukraine đã giăng lưới phủ trên các tuyến đường gần tiền tuyến, tạo đường hầm lộ thiên nhằm cản UAV và tăng cơ hội "sống sót" cho các phương tiện. Tuy nhiên, biện pháp bảo vệ này vẫn còn hạn chế khi một số UAV Nga vẫn xuyên qua lưới và gây hư hại cho phương tiện, theo ông Alex Eine - chỉ huy đơn vị UAV thuộc Lữ đoàn tổng thống độc lập Ukraine.

Ông Eine cho hay các phi công Nga có thể điều khiển UAV xuyên qua các khe hở của lưới và hạ cánh xuống lề đường. Tại đó, chúng chờ để tấn công.

Giới quan sát nhận định sự gia tăng và vai trò ngày càng lớn của UAV tấn công giá rẻ đang thay đổi bản chất xung đột hiện đại, đặt ra câu hỏi về hiệu quả của các phương tiện chiến đấu trong tương lai.

Theo các nguồn tình báo mở, chiến trường Ukraine là minh chứng rõ ràng cho vai trò của UAV trong việc phá hủy hàng nghìn xe bọc thép, xe tăng và xe chiến đấu của cả Nga - Ukraine.

Dù vậy, ông Artem khẳng định xe bọc thép vẫn không thể thay thế trong tác chiến, vì "không thể tiến hành tấn công mà thiếu chúng".

Tin liên quan

Ukraine sẽ có tiêm kích Gripen mạnh mẽ của Thụy Điển?

Ukraine sẽ có tiêm kích Gripen mạnh mẽ của Thụy Điển?

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ivan Havryliuk nói rằng tiêm kích JAS 39 Gripen, do nhà thầu Saab (Thụy Điển) phát triển và sản xuất, nằm trong số các dòng tiêm kích phương Tây chi viện để tăng cường năng lực không quân nước này.

Ukraine giảm chất lượng mạng di động để đối phó UAV Nga?

Giải mã bài toán đối phó UAV quân sự ngày càng tinh vi

Khám phá thêm chủ đề

nga UKRAINE UAV UAV sợi quang Hậu cần
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận