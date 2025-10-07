Chiến thuật mới: Nga dùng UAV sợi quang phục kích đoàn xe hậu cần Ukraine

Theo Business Insider, UAV Nga ẩn nấp dọc các tuyến đường ở Ukraine, phục kích xe quân sự khi đi qua, biến những khu vực từng an toàn thành vùng nguy hiểm chết người. Binh sĩ Ukraine cho hay các cuộc tấn công này đang cản trở việc di chuyển của quân đội và hàng tiếp tế.

Binh sĩ Ukraine điều khiến UAV trinh sát tầm trung loại Vector ở vùng Donetsk hồi tháng 3.2024 ẢNH: REUTERS

Sĩ quan Artem thuộc Quân đoàn số 3 Ukraine cho biết Nga thường cho UAV hạ cánh bên đường, chờ xe bọc thép xuất hiện rồi mới tấn công. Ông nói các vụ tấn công như vậy diễn ra hằng tuần, gây thiệt hại cả người và phương tiện.

Kiểu tấn công này tương tự như các thiết bị nổ tự chế (IED) ven đường mà lực lượng Mỹ và đồng minh từng đối mặt ở Trung Đông. Tuy nhiên, điểm khác biệt là ở Ukraine, UAV của Nga có thể bay và săn lùng mục tiêu - cho thấy các hệ thống không người lái đang làm gia tăng mối đe dọa trên chiến trường hiện đại ra sao.

Máy bay không người lái sử dụng cáp quang là loại máy bay không người lái giá rẻ, có góc nhìn người lái (FPV), có giá chỉ vài trăm USD và được trang bị một đầu đạn nổ nhỏ nặng vài kg.

Ukraine triển khai 'tàu mẹ' mang UAV cáp quang tấn công Nga?

Không giống như UAV FPV thông thường - được điều khiển bằng tín hiệu tần số vô tuyến, UAV sợi quang được kết nối với người điều khiển bằng những sợi cáp dài và mỏng, giúp duy trì kết nối và cho phép UAV chống gây nhiễu điện tử. Dù tầm hoạt động hạn chế hơn, các UAV này vẫn đủ khả năng xâm nhập sâu vào lãnh thổ Ukraine để phục kích và trở nên đặc biệt nguy hiểm trên chiến trường.

Ông Artem cho biết các con đường trước đây tương đối an toàn, nhưng các chiến thuật phục kích nêu trên đã trở thành một vấn đề nan giải. Quân đội phải hạn chế di chuyển và ở yên lâu hơn tại vị trí do điều kiện lái xe nguy hiểm.

Để đối phó, Ukraine đã giăng lưới phủ trên các tuyến đường gần tiền tuyến, tạo đường hầm lộ thiên nhằm cản UAV và tăng cơ hội "sống sót" cho các phương tiện. Tuy nhiên, biện pháp bảo vệ này vẫn còn hạn chế khi một số UAV Nga vẫn xuyên qua lưới và gây hư hại cho phương tiện, theo ông Alex Eine - chỉ huy đơn vị UAV thuộc Lữ đoàn tổng thống độc lập Ukraine.

Ông Eine cho hay các phi công Nga có thể điều khiển UAV xuyên qua các khe hở của lưới và hạ cánh xuống lề đường. Tại đó, chúng chờ để tấn công.

Giới quan sát nhận định sự gia tăng và vai trò ngày càng lớn của UAV tấn công giá rẻ đang thay đổi bản chất xung đột hiện đại, đặt ra câu hỏi về hiệu quả của các phương tiện chiến đấu trong tương lai.

Theo các nguồn tình báo mở, chiến trường Ukraine là minh chứng rõ ràng cho vai trò của UAV trong việc phá hủy hàng nghìn xe bọc thép, xe tăng và xe chiến đấu của cả Nga - Ukraine.

Dù vậy, ông Artem khẳng định xe bọc thép vẫn không thể thay thế trong tác chiến, vì "không thể tiến hành tấn công mà thiếu chúng".