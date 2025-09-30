Ukraine sẽ có tiêm kích Gripen mạnh mẽ của Thụy Điển?

Tiêm kích JAS 39 Gripen đến từ nhà thầu Saab của Thụy Điển ảnh: Saab

Chia sẻ với Đài BBC, Thứ trưởng Havryliuk được hỏi liệu Ukraine có đang mong đợi sẽ nhận được những dòng tiêm kích F-16, Mirage 2000 và JAS 39 Gripen hay không.

Câu trả lời là: "Bạn đã đề cập danh sách chính xác các tiêm kích, nhưng tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết về việc gì, khi nào và bằng cách nào".

Khi được hỏi thêm, ông Havryliuk nhắc lại việc chuyển giao bổ sung các dòng tiêm kích F-16, Mirage và Gripen "được kỳ vọng", thêm rằng khi thấy những tiêm kích này bay trên bầu trời Ukraine, mọi người sẽ hiểu tại sao.

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của chính quyền Kyiv công khai đề cập tiêm kích JAS 39 Gripen trong danh sách sẽ được chuyển giao trong tương lai đến Ukraine.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có xác nhận chính thức nào từ phía Thụy Điển về khả năng như phía Ukraine đề cập.

Hồi đầu tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pål Jonson chỉ nói rằng nước này chỉ mở ra khả năng thảo luận việc bán Gripen sau khi cuộc xung đột ở Ukraine chấm dứt. Quan điểm đó hoàn toàn ngược lại với thông tin trên từ Thứ trưởng Havryliuk.

Ukraine vẫn muốn được nhận máy bay JAS 39 Gripen từ Thụy Điển

Theo thông tin chung, JAS 39 Gripen là dòng tiêm kích đa năng thế hệ 4,5 do Thụy Điển phát triển, nổi bật với khả năng cất hạ cánh trên đường băng ngắn và chi phí vận hành thấp.

Đây là dòng máy bay chiến đấu đạt tốc độ tối đa Mach 2, có thể mang theo lửa tầm xa Meteor, radar AESA và hệ thống tác chiến điện tử hiện đại.

Gripen được thiết kế để dễ bảo trì, vận hành linh hoạt và tương thích đầy đủ với vũ khí tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).