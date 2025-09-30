Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Ukraine sẽ có tiêm kích Gripen mạnh mẽ của Thụy Điển?

Thụy Miên
Thụy Miên
30/09/2025 15:02 GMT+7

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ivan Havryliuk nói rằng tiêm kích JAS 39 Gripen, do nhà thầu Saab (Thụy Điển) phát triển và sản xuất, nằm trong số các dòng tiêm kích phương Tây chi viện để tăng cường năng lực không quân nước này.

Tiêm kích Gripen có khả năng đến Ukraine hỗ trợ không quân - Ảnh 1.

Tiêm kích JAS 39 Gripen đến từ nhà thầu Saab của Thụy Điển

ảnh: Saab

Chia sẻ với Đài BBC, Thứ trưởng Havryliuk được hỏi liệu Ukraine có đang mong đợi sẽ nhận được những dòng tiêm kích F-16, Mirage 2000 và JAS 39 Gripen hay không.

Câu trả lời là: "Bạn đã đề cập danh sách chính xác các tiêm kích, nhưng tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết về việc gì, khi nào và bằng cách nào".

Khi được hỏi thêm, ông Havryliuk nhắc lại việc chuyển giao bổ sung các dòng tiêm kích F-16, Mirage và Gripen "được kỳ vọng", thêm rằng khi thấy những tiêm kích này bay trên bầu trời Ukraine, mọi người sẽ hiểu tại sao.

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của chính quyền Kyiv công khai đề cập tiêm kích JAS 39 Gripen trong danh sách sẽ được chuyển giao trong tương lai đến Ukraine.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có xác nhận chính thức nào từ phía Thụy Điển về khả năng như phía Ukraine đề cập.

Hồi đầu tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pål Jonson chỉ nói rằng nước này chỉ mở ra khả năng thảo luận việc bán Gripen sau khi cuộc xung đột ở Ukraine chấm dứt. Quan điểm đó hoàn toàn ngược lại với thông tin trên từ Thứ trưởng Havryliuk.

Ukraine vẫn muốn được nhận máy bay JAS 39 Gripen từ Thụy Điển

Theo thông tin chung, JAS 39 Gripen là dòng tiêm kích đa năng thế hệ 4,5 do Thụy Điển phát triển, nổi bật với khả năng cất hạ cánh trên đường băng ngắn và chi phí vận hành thấp.

Đây là dòng máy bay chiến đấu đạt tốc độ tối đa Mach 2, có thể mang theo lửa tầm xa Meteor, radar AESA và hệ thống tác chiến điện tử hiện đại.

Gripen được thiết kế để dễ bảo trì, vận hành linh hoạt và tương thích đầy đủ với vũ khí tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tin liên quan

Tiêm kích Israel phóng tên lửa đạn đạo từ biển Đỏ để tấn công Qatar?

Tiêm kích Israel phóng tên lửa đạn đạo từ biển Đỏ để tấn công Qatar?

Các tiêm kích Israel được cho là đã phóng tên lửa đạn đạo từ biển Đỏ để tấn công thủ lĩnh Hamas tại Qatar nhằm tránh bị phòng không phát hiện và tránh xâm phạm không phận các nước xung quanh.

Đức mua thêm 15 tiêm kích F-35, Phần Lan rút khỏi hiệp ước mìn chống người

Indonesia mua 48 tiêm kích tàng hình KAAN của Thổ Nhĩ Kỳ

Khám phá thêm chủ đề

Tiêm kích JAS 39 Gripen chuyển giao cho Ukraine Thụy Điển
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận