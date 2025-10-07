Chiến sự Ukraine ngày 1.321: Ukraine ồ ạt trả đũa, lo tên lửa Patriot thiếu hiệu quả

Binh sĩ Ukraine phóng UAV gần thị trấn Pokrovsk thuộc vùng Donetsk hôm 6.10 Ảnh: Reuters

Hãng Reuters ngày 6.10 dẫn thông cáo của quân đội Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tấn công một trong những nhà máy sản xuất chất nổ chính cho nhiều loại đạn dược, cũng như một cảng dầu ở Crimea phục vụ chiến dịch quân sự của Nga.

Lực lượng Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào những mục tiêu chiến lược của Nga, đặc biệt là các cơ sở dầu mỏ, trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm rưỡi vẫn bế tắc.

Trong thông cáo, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết "nhiều vụ nổ" được ghi nhận sau cuộc tấn công vào nhà máy sản xuất thuốc nổ Y. M. Sverdlov ở miền tây Nga, trong khi một đám cháy đã bùng phát sau vụ tấn công nhằm vào kho dầu ở thành phố Feodosia thuộc miền đông Crimea.

Thống đốc Gleb Nikitin tại vùng Nizhny Novgorod của Nga cho biết lực lượng phòng không đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng 20 máy bay không người lái (UAV) trong đêm gần thành phố Dzerzhinsk, nơi nhà máy này tọa lạc. Ông nói thêm rằng một người bị thương do mảnh vỡ rơi trúng.

Ông Nikitin cho biết một số ngôi nhà dân bị hư hại do hỏa hoạn, nhưng "không có thiệt hại nào đối với các cơ sở công nghiệp".

Ông Putin: Quan hệ Nga - Mỹ bị 'phá hủy' nếu Ukraine nhận tên lửa Tomahawk

Theo một quan chức tình báo Ukraine và Hội đồng Liên minh châu Âu (EU), nhà máy Sverdlov là cơ sở duy nhất ở Nga sản xuất đáng kể các loại thuốc nổ mạnh RDX và HMX.

Thành phố Dzerzhinsk, nằm cách thủ đô Moscow khoảng 360 km về phía đông, trước đây từng là mục tiêu của Ukraine.

Thông cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine còn cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công một kho đạn ở vùng Crimea.

Tại vùng Krasnodar của Nga, chính quyền khu vực cho biết nhà máy lọc dầu Tuapse do Rosneft kiểm soát đã bị UAV của Ukraine tấn công trong đêm, gây cháy tại một tòa nhà dành cho nhân viên an ninh, nhưng đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt.

Đợt tấn công ồ ạt của Ukraine diễn ra một ngày sau khi Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng hơn 50 tên lửa và gần 500 UAV. Lực lượng Ukraine đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 439 UAV và 39 tên lửa.

Diễn biến tại Pokrovsk

Theo sĩ quan Dmytro Lavro, phó chỉ huy Lữ đoàn Đổ bộ đường không số 25 của Ukraine, các nhóm phá hoại của Nga đang hoạt động bên trong thành phố Pokrovsk ở tỉnh Donetsk, nơi lực lượng 2 bên đã giao chiến.

Theo đó, giao tranh đang diễn ra "trên mặt đất và trên không" quanh thành phố được xem là trung tâm chiến lược của lực lượng Kyiv ở mặt trận phía đông.

"Đối phương gây áp lực và chúng tôi đang làm hết sức để đẩy lùi họ. Hiện tại, 2 bên đang ở thế cân bằng", ông Lavro cho biết.

Nga tiến vào trung tâm công nghiệp của Ukraine, đe dọa đường tiếp tế

Nga đã tấn công Pokrovsk suốt nhiều tháng qua trong khi tiếp tục đạt được những bước tiến nhỏ ở miền đông và miền nam Ukraine. Các bản đồ nguồn mở thể hiện vị trí quân sự của Nga cho thấy thành phố này đang dần bị bao vây trong một thế gọng kìm.

Tại tỉnh Kharkiv, Bộ Quốc phòng Nga ngày 6.10 cho biết lực lượng nước này vừa giành quyền kiểm soát làng Odradne.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Hiệu quả của tên lửa Patriot

Tờ Newsweek ngày 6.10 dẫn lời phát ngôn viên Yuriy Ignat của Không quân Ukraine cho hay các hệ thống phòng không Patriot của nước này gặp khó khăn hơn trong việc ngăn chặn các tên lửa đạn đạo của Nga, do đối phương thay đổi chiến thuật.

"Việc đánh chặn các tên lửa bay theo quỹ đạo gần đạn đạo là khó khăn hơn nhiều", ông phát biểu. Quỹ đạo gần đạn đạo có nghĩa là tên lửa ban đầu bay như một tên lửa đạn đạo, nhưng có thể thay đổi hướng bay trong giai đoạn sau của hành trình.

"Điều này khiến hệ thống Patriot hoạt động phức tạp hơn, vì nó vận hành ở chế độ tự động khi đối phó với tên lửa đạn đạo. Khi đó, việc tính toán điểm mà tên lửa đánh chặn va chạm hoặc phát nổ gần tên lửa đang bay tới trở nên khó khăn hơn", theo ông Ignat.

Nga cải tiến tên lửa đạn đạo ra sao để vượt qua "lá chắn" phòng không Patriot?

Nga đã tăng cường các cuộc không kích nhằm vào Ukraine, trong đó có việc sử dụng tên lửa đạn đạo khó đánh chặn. Không quân Ukraine cho biết hôm 5.10 rằng Nga đã phóng gần 500 UAV, hơn 50 tên lửa hành trình và hai tên lửa đạn đạo Kinzhal nhằm vào nước này.

Theo không quân Ukraine, lực lượng phòng không đã đánh chặn được một trong hai tên lửa đạn đạo đó.

"Khi các tên lửa đạn đạo có thể tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau, một hệ thống duy nhất sẽ không thể phát hiện hết được, cần có nhiều hệ thống, nhiều radar để bảo vệ một thành phố từ các góc khác nhau", ông Ignat cho biết.