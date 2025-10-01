Chiến sự Ukraine ngày 1.315: Nga tấn công Kharkiv, tiến lên ở Donetsk

Lực lượng cứu hỏa Ukraine chữa một khu vực bị cháy do UAV tấn công tại Kharkiv ẢNH: AFP

Trang Ukrainska Pravda ngày 30.9 dẫn lời Thị trưởng Kharkiv Ihor Terekhov cho hay Nga tiến hành tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào quận Kyivskyi.

Trong số đó, một UAV Molniya của Nga tấn công tại quận này vào khoảng 15 giờ, chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại. Sau đó, ông Terekhov cho hay Nga còn tấn công bằng nhiều UAV kiểu Shahed.

Nga chưa bình luận về thông tin trên. Bộ Quốc phòng Nga ngày 30.9 cho biết Nhóm tác chiến phía Tây đã giành quyền kiểm soát làng Kirovsk, còn Nhóm tác chiến phía Nam giành quyền kiểm soát làng Seversk Maly. Hai ngôi làng đều thuộc vùng Donetsk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, phía Ukraine tổn thất khoảng 1.600 binh sĩ ở tiền tuyến trong vòng 24 giờ trước đó.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Ukraine tuyên bố bao vây nhiều đơn vị Nga ở Donetsk

Châu Âu viện trợ UAV cho Ukraine

Trang tin The Kyiv Independent ngày 30.9 dẫn lời Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho hay Liên minh châu Âu (EU) sẽ phân bổ 2 tỉ euro cho UAV dành cho Ukraine.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh EU tìm cách củng cố năng lực phòng thủ và tăng cường hợp tác với Ukraine.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đang xem xét phát triển cái gọi là "bức tường UAV" nhằm đối phó với những hành động khiêu khích của Nga, như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn để tăng cường phòng không khu vực và ngăn chặn các vụ xâm nhập tiếp theo.

"Chúng tôi đã thống nhất với Ukraine rằng tổng cộng 2 tỉ euro sẽ được chi cho UAV ngay lúc này. Điều đó cho phép Ukraine mở rộng quy mô và tận dụng toàn bộ năng lực của mình. Và dĩ nhiên, nó cũng sẽ giúp EU hưởng lợi từ công nghệ này", bà von der Leyen nói.

Bà von der Leyen nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine và thúc đẩy sáng kiến trong đó bao gồm việc phát triển một "bức tường UAV" để bảo vệ biên giới phía đông của EU.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng cho rằng Ukraine đóng vai trò là "tuyến phòng thủ đầu tiên" cho các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu.

Tên lửa Tomahawk mạnh ra sao mà Ukraine muốn có?

Nhận định của Nga về Tomahawk

Hãng TASS ngày 30.9 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết vấn đề về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine vẫn chưa được giải quyết.

"Tôi cho rằng đây chủ yếu là kết quả từ sức ép của châu Âu đối với Washington, và Washington muốn cho thấy họ có tính đến ý kiến của các đồng minh. Tôi không nghĩ chúng ta đã thấy quyết định cuối cùng", ông Lavrov nói với các phóng viên bên lề cuộc họp thường niên lần thứ 22 của Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai ở thành phố Sochi (Nga).

Ông Lavrov cũng nói sẽ rất ngạc nhiên nếu Mỹ coi Ukraine là một quốc gia đủ trách nhiệm để nhận tên lửa Tomahawk.

"Người Mỹ không cung cấp Tomahawk cho tất cả các bên. Trong số các nước châu Âu, nếu tôi không nhầm thì họ cung cấp cho Tây Ban Nha và Hà Lan, còn đối với những nước khác thì họ khá dè dặt. Nếu họ tin rằng Ukraine là một quốc gia có trách nhiệm và sẽ sử dụng chúng một cách có trách nhiệm, thì điều đó sẽ khiến tôi ngạc nhiên", ông Lavrov nói thêm.

Ông Lavrov kết luận Điện Kremlin tin chắc rằng ngay cả khi Tomahawk được triển khai ở Ukraine, chúng cũng sẽ không làm thay đổi cục diện quân sự.

Mỹ và Ukraine chưa bình luận về phát biểu trên.

Nghi phạm phá hoại Nord Stream bị bắt

Trang tin RMF 24 ngày 30.9 đưa tin giới chức Ba Lan vừa bắt giữ một công dân Ukraine bị Đức nghi ngờ có liên quan vụ phá hoại các đường ống dẫn khí Nord Stream.

Tin tức này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Đức tiếp tục điều tra vụ phá hoại xảy ra tháng 9.2022 nhằm vào các đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và 2, nối Nga và Đức qua biển Baltic.

Nghi phạm, được xác định tên Volodymyr, đã bị bắt tại thị trấn Pruszkow ở Ba Lan. Người này bị truy nã theo lệnh bắt giữ châu Âu do một tòa án Đức ban hành năm 2024.

Sau khi bị bắt, nghi phạm đã được chuyển đến văn phòng công tố quận tại Warsaw, theo RMF 24. Luật sư của nghi phạm, ông Tymoteusz Paprocki, cho biết không có cơ sở pháp lý nào cho việc dẫn độ thân chủ của mình sang Đức.

"Nói chung, xét đến cuộc chiến toàn diện ở Ukraine và thực tế Nord Stream thuộc sở hữu của công ty Nga Gazprom, đơn vị tài trợ cho hoạt động này, phía bào chữa hiện không thấy có khả năng buộc tội bất kỳ ai đã tham gia vào hoạt động đó", ông Paprocki nói.

Việc công dân Ukraine này có bị dẫn độ sang Đức hay không vẫn chưa chắc chắn. Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về tòa án, trong khi phía bào chữa cam kết sẽ đấu tranh chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm trao ông cho Đức, RMF 24 đưa tin.