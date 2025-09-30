Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Tàu ngầm Nga buộc phải nổi lên gần lãnh thổ Anh vì có nguy cơ nổ?

Thụy Miên
Thụy Miên
30/09/2025 16:51 GMT+7

Tàu ngầm Nga, được cho là chiếc Novorossiysk, đã buộc phải nổi gần lãnh hải Anh do nguy cơ phát nổ sau sự cố rò rỉ nhiên liệu nghiêm trọng, theo một số nguồn tin nhưng chưa được Nga xác nhận.

Tàu ngầm Nga nổi lên gần lãnh thổ Anh do nguy cơ nổ nghiêm trọng - Ảnh 1.

Tàu ngầm Nga đang được theo dõi sau khi xảy ra sự cố có thể gây cháy nổ gần eo biển Gibraltar

ảnh: hải quân hoàng gia anh

Báo The Mirror hôm 30.9 đưa tin lực lượng hải quân quốc tế đã được đặt vào tình trạng cảnh báo cao độ theo sau "một sự cố nghiêm trọng" có liên quan đến một tàu ngầm Nga. Tàu ngầm này chạy bằng động cơ diesel-điện, được cho là đã buộc phải nổi lên mặt biển gần lãnh hải Anh hồi cuối tuần qua.

Đến nay đã có thêm thông tin về sự cố ở eo biển Gibraltar, theo đó tàu ngầm lớp Kilo tên Novorossiysk, dài 74 m và mang theo tên lửa cùng ngư lôi, bị trục trặc ở hệ thống cung cấp nhiên liệu.

Cụ thể, con tàu bị rò rỉ nhiên liệu, khiến khoang tàu bị tràn diesel và có nguy cơ cháy nổ, theo các kênh Telegram tiếng Nga.

Một thủy thủ trên tàu ngầm được cho gửi thông tin đến các blogger quân sự Nga: "Novorossiysk, trong lúc thực hiện nhiệm vụ ở Địa Trung Hải, đã xảy ra sự cố kỹ thuật nghiêm trọng. Do bị hư hại hệ thống nhiên liệu, nhiên liệu đang bị rò rỉ trực tiếp vào khoang tàu".

Các blogger quân sự Nga cũng cho rằng không ai trên tàu được huấn luyện để có thể xử lý sự cố, chưa kể đến chuyện trên tàu không mang theo linh kiện thay thế.

Theo các nguồn tin, thủy thủ đoàn đang không còn lựa chọn nào khác ngoài việc có thể phải bắt đầu "bơm nhiên liệu ra biển".

Trong khi Hải quân Nga vẫn chưa xác nhận sự cố trên, phần mềm nguồn mở theo dõi chuyển động hàng hải và quan sát trên bộ cho thấy nỗ lực của các thế lực hải quân nhằm dõi theo tình hình của tàu ngầm Nga.

Con tàu đã di chuyển về hướng tây để vào Đại Tây Dương sau khi buộc phải nổi lên mặt biển.

Tin liên quan

Ukraine sẽ có tiêm kích Gripen mạnh mẽ của Thụy Điển?

Ukraine sẽ có tiêm kích Gripen mạnh mẽ của Thụy Điển?

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ivan Havryliuk nói rằng tiêm kích JAS 39 Gripen, do nhà thầu Saab (Thụy Điển) phát triển và sản xuất, nằm trong số các dòng tiêm kích phương Tây chi viện để tăng cường năng lực không quân nước này.

Tàu ngầm hạt nhân lớp mới của Mỹ vừa trễ hẹn, vừa tăng giá

Hải quân Anh nâng cấp tàu ngầm uy lực nhất

Khám phá thêm chủ đề

tàu ngầm Nga Novorossiysk eo biển Gibraltar
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận