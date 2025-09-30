Tàu ngầm Nga buộc phải nổi lên gần lãnh thổ Anh vì có nguy cơ nổ?

Tàu ngầm Nga đang được theo dõi sau khi xảy ra sự cố có thể gây cháy nổ gần eo biển Gibraltar ảnh: hải quân hoàng gia anh

Báo The Mirror hôm 30.9 đưa tin lực lượng hải quân quốc tế đã được đặt vào tình trạng cảnh báo cao độ theo sau "một sự cố nghiêm trọng" có liên quan đến một tàu ngầm Nga. Tàu ngầm này chạy bằng động cơ diesel-điện, được cho là đã buộc phải nổi lên mặt biển gần lãnh hải Anh hồi cuối tuần qua.

Đến nay đã có thêm thông tin về sự cố ở eo biển Gibraltar, theo đó tàu ngầm lớp Kilo tên Novorossiysk, dài 74 m và mang theo tên lửa cùng ngư lôi, bị trục trặc ở hệ thống cung cấp nhiên liệu.

Cụ thể, con tàu bị rò rỉ nhiên liệu, khiến khoang tàu bị tràn diesel và có nguy cơ cháy nổ, theo các kênh Telegram tiếng Nga.

Một thủy thủ trên tàu ngầm được cho gửi thông tin đến các blogger quân sự Nga: "Novorossiysk, trong lúc thực hiện nhiệm vụ ở Địa Trung Hải, đã xảy ra sự cố kỹ thuật nghiêm trọng. Do bị hư hại hệ thống nhiên liệu, nhiên liệu đang bị rò rỉ trực tiếp vào khoang tàu".

Các blogger quân sự Nga cũng cho rằng không ai trên tàu được huấn luyện để có thể xử lý sự cố, chưa kể đến chuyện trên tàu không mang theo linh kiện thay thế.

Theo các nguồn tin, thủy thủ đoàn đang không còn lựa chọn nào khác ngoài việc có thể phải bắt đầu "bơm nhiên liệu ra biển".

Trong khi Hải quân Nga vẫn chưa xác nhận sự cố trên, phần mềm nguồn mở theo dõi chuyển động hàng hải và quan sát trên bộ cho thấy nỗ lực của các thế lực hải quân nhằm dõi theo tình hình của tàu ngầm Nga.

Con tàu đã di chuyển về hướng tây để vào Đại Tây Dương sau khi buộc phải nổi lên mặt biển.