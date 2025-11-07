Bão chồng bão, Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia

Ông dự báo khoảng 10 - 12 vùng tại Philippines sẽ bị ảnh hưởng bởi bão Fung Wong. Việc ban bố tình trạng thảm họa quốc gia cho phép các cơ quan chính phủ sử dụng nguồn quỹ khẩn cấp và đẩy nhanh quá trình mua sắm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho những người bị ảnh hưởng bởi bão.

Nhà cửa bị tàn phá do bão Kalmaegi tại TP.Talisay (tỉnh Cebu, Philippines) Ảnh: AP

Văn phòng Phòng vệ dân sự Philippines cho biết tính đến sáng 6.11 có 114 người thiệt mạng, còn AFP thống kê ít nhất 142 người thiệt mạng và 127 người mất tích tại miền trung Philippines. Tổng thống Marcos Jr. đã yêu cầu rà soát hơn 500 dự án kiểm soát lũ tại tỉnh Cebu, nơi chịu thiệt hại nặng nhất. Theo cơ sở dữ liệu thảm họa EM-DAT (Bỉ), Kalmaegi đến nay là cơn bão gây chết chóc nhất thế giới trong năm 2025.