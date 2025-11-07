Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Bão chồng bão, Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia

Khánh An
Khánh An
07/11/2025 04:00 GMT+7

Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 6.11 đưa tin Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. vừa phê chuẩn việc ban bố tình trạng thảm họa quốc gia do ảnh hưởng nặng nề của bão Kalmaegi và tác động dự kiến của bão Fung Wong.

Ông dự báo khoảng 10 - 12 vùng tại Philippines sẽ bị ảnh hưởng bởi bão Fung Wong. Việc ban bố tình trạng thảm họa quốc gia cho phép các cơ quan chính phủ sử dụng nguồn quỹ khẩn cấp và đẩy nhanh quá trình mua sắm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho những người bị ảnh hưởng bởi bão.

- Ảnh 1.

Nhà cửa bị tàn phá do bão Kalmaegi tại TP.Talisay (tỉnh Cebu, Philippines)

Ảnh: AP

Văn phòng Phòng vệ dân sự Philippines cho biết tính đến sáng 6.11 có 114 người thiệt mạng, còn AFP thống kê ít nhất 142 người thiệt mạng và 127 người mất tích tại miền trung Philippines. Tổng thống Marcos Jr. đã yêu cầu rà soát hơn 500 dự án kiểm soát lũ tại tỉnh Cebu, nơi chịu thiệt hại nặng nhất. Theo cơ sở dữ liệu thảm họa EM-DAT (Bỉ), Kalmaegi đến nay là cơn bão gây chết chóc nhất thế giới trong năm 2025.

130 người chết do bão Kalmaegi, Philippines điều tra 500 dự án chống lũ

130 người chết do bão Kalmaegi, Philippines điều tra 500 dự án chống lũ

Số người thiệt mạng do bão Kalmaegi ở Philippines tiếp tục tăng, trong khi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. chỉ đạo điều tra hàng trăm dự án kiểm soát lũ tại tỉnh Cebu, nơi chịu thiệt hại nặng nhất.

Philippines Bão Kalmaegi bão Fung Wong thảm họa quốc gia
