Thế giới

Philippines cảnh báo đỏ về bão Fung Wong, số người chết vì bão Kalmaegi lên 204

Khánh An
Khánh An
09/11/2025 07:54 GMT+7

Philippines ráo riết sơ tán người dân và chuẩn bị các biện pháp ứng phó bão Fung Wong, trong khi số người thiệt mạng vì bão Kalmaegi tiếp tục tăng.

Philippines cảnh báo đỏ về bão Fung Wong, số người chết vì bão Kalmaegi tăng lên 204 - Ảnh 1.

Người dân sơ tán khỏi nhà ngập lụt do mưa lớn gây ra bởi bão Fung Wong trên đảo Mindanao (Philippines) hôm 8.11

ẢNH: AFP

Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 9.11 dẫn thông tin của Cơ quan Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) cho biết bão Fung Wong (tên Philippines: Uwan) tiếp tục mạnh lên khi bắt đầu di chuyển về phía đông vùng Bicol.

Cảnh báo đỏ về mưa được ban hành ở hầu hết các tỉnh thuộc phía đông đảo Luzon, do dự báo bão Fung Wong sẽ đổ bộ mạnh vào khu vực này.

Theo Pagasa, cảnh báo đỏ này nghĩa là các khu vực chịu ảnh hưởng có thể ghi nhận lượng mưa hơn 200 mm trong một ngày, gây "ngập lụt nghiêm trọng" và làm tăng nguy cơ sạt lở đất.

Nhiều tỉnh và thành phố nằm trên đường đi của cơn bão dự kiến sẽ hứng chịu mưa lớn và đã bắt đầu sơ tán phòng ngừa. Các lớp học và hoạt động làm việc vào ngày 9 và 10.11 cũng đã bị tạm ngừng.

Tại vùng Bicol và đảo Negros, nhà chức trách cũng đang theo dõi chặt chẽ tình hình núi lửa do lo ngại lũ bùn đá có thể xảy ra do mưa lớn ở núi lửa Mayon tại tỉnh Albay và núi lửa Kanlaon trên đảo Negros.

Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia, chuẩn bị chống chọi siêu bão mới

Bão Fung Wong được ghi nhận có sức gió tối đa 150 km/giờ, giật 185 km/giờ và đang di chuyển theo hướng tây - tây bắc với vận tốc 30 km/giờ.

Tâm bão đi gần tỉnh Catanduanes vào sáng 9.11 và có thể đổ bộ vào khu vực phía nam tỉnh Isabela hoặc phía bắc tỉnh Aurora vào tối cùng ngày hoặc rạng sáng hôm sau.

Trong khi đó, Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines (OCD) cho hay bão Kalmaegi khiến ít nhất 204 người thiệt mạng, 156 người bị thương và 109 người mất tích tại các khu vực Visayas và Mindanao.

Phó phát ngôn viên OCD Diego Mariano cho biết tỉnh Cebu là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, với 141 người thiệt mạng, 57 người mất tích và 123 người bị thương.

Bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ tại Philippines hôm 4.11. Cơ quan chức năng tại tỉnh Cebu hiện phối hợp với các cơ quan trung ương cung cấp thực phẩm, nước uống, thuốc men và nơi ở tạm cho những người bị ảnh hưởng.

